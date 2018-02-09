小偷素描画得“很业余” 却让警方锁定疑犯
- 2018年 2月 9日
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美国宾夕凡尼亚州警方公布，他们根据一宗偷窃案证人手绘的肖像，认出了疑犯的身份。
宾夕凡尼亚州兰卡斯特县警方说，警员根据这幅黑白手绘图，以及“疑犯的犯罪手法”，锁定疑犯为44岁的Hung Phoc Nguyen；警方向证人展示他的照片后，证人确认了疑犯就是画中人。
警方现正搜捕他，并要求公众提供协助。
警方指，Hung Phoc Nguyen在案发当日，涉嫌假冒市场雇员，待职员离位时将收银台的金钱盗走。
案发于1月30日，在场职员向警方形容称，盗窃者是个30-40岁的男性，身型瘦小，“可能是亚洲或南美裔”。
兰卡斯特警方在新闻公布中称，证人另向警方形容，盗窃者“有盖着耳朵的直黑发”与“宽大的颧骨和尖下巴”。
“虽然证人提供的肖像画很业余、很卡通，但结合其他外观描述后，还是能令至少一名警员想起了疑犯的可能身份。”该新闻公布说。