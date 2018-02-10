被逼弃养七年后 美国女孩与小狗的意外重逢

图片版权 Nicole Grimes Image caption 妮科尔·格兰姆斯和她的狗狗

当美国宾夕法尼亚州的妮科尔·格兰姆斯（Nicole Grimes）在脸书上看到一只博美、贵宾混种犬的收养信息时，她发现狗狗看起来特别熟悉。

妮科尔说，她想起她小时候心爱的小狗克洛（Chloe），所以她“一时兴起”决定收养这一只11岁的狗狗。

她对BBC说：“当我发现她们俩都叫克洛时，我感到很奇怪。”

妮科尔描述了她与自己的“新”宠物见面的那一刻。

“当她被放下时，她跑到我身边，舔我的脸，我心里就知道她就是同一只狗。”

但是，妮科尔的丈夫认为这样不太可能：“他认为我疯了，所以我们去检查了微芯片。”

不过，妮科尔是对的，克洛确实是她7年前放弃的狗狗。

“我们难以相信，这太疯狂了，”她大声说。

最初，克洛是妮科尔祖母送她的礼物。妮科尔的祖母数年前去世。

“那时我10岁，十分想要一只小狗。当我的祖母把克洛给我时，它戴着一只粉色的蝴蝶结。我们是最好的朋友。”

图片版权 Nicole Grimes Image caption 年幼的妮科尔·格兰姆斯和她的祖母

妮科尔回想起她必须放弃克洛的那天，她当时很伤心。

“当时我爸爸得到了一份新工作，需要在家里办公，但克洛喜欢叫嚷，而他必须一直打电话。”

“那时我14岁，我记得爸爸去学校接我，狗狗在后座，我就知道我们必须要放弃她了。”

克洛在老主人的家安顿下来了。

“它变小了一点，也没有牙齿，但是它仍然喜欢东奔西跑，”妮科尔说。

克洛现在正与格兰姆斯家庭的下一代一起玩耍，妮科尔4个月大的女儿维奥莉特（Violet）与她很亲密。

“他们喜欢与对方玩耍，克洛面对维奥丽特十分温顺，看到她们在一起我感到很温暖。”

图片版权 Nicole Grimes Image caption 妮科尔的女儿维奥莉特（Violet）与克洛

BBC用户衍生内容及社交媒体团队（BBC UGC and Social News team)报道