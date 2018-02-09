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3月18日是俄罗斯总统大选之日，当局确认了选票上的候选人名单，共有八人竞逐。

将争取第四届任期的现任总统普京是最明显的大热门，一些民调指他的支持度抛离其他对手达60个百分点。

普京是此次选举的“四号”，因为候选人次序是按姓名字母排序的。

近年俄罗斯反对派的主要领袖、多次组织全国性反贪腐示威的阿列克谢·纳瓦尔尼（Alexei Navalny），也曾表明参选意愿，但在俄罗斯警方多次拘捕过后，纳瓦尔尼今年初被判侵吞款项罪名成立，因此不符合参选资格。他认为这项控罪背后有政治动机。

挑战普京的有谁？以下是此次俄罗斯总统大选的候选人一览。

帕维尔•格鲁季宁(Pavel Grudinin)

图片版权 AFP Image caption 57岁的工程师暨农业大亨格鲁季宁，获得俄罗斯联邦共产党的支持参选。

57岁的工程师暨农业大亨格鲁季宁，获得俄罗斯联邦共产党的支持参选。他被戏称为“草莓大亨候选人”。

格鲁季宁由1995年起，执掌位于莫斯科以南的俄罗斯最大草莓生产商——“列宁国营农场”，为首都提供草莓及其他水果，2014-15财政年度的盈利声称达23亿俄罗斯卢布（约合2.5亿人民币）。

这个苏联风的名字，或会吸引很多怀念共产时代的年长俄罗斯民众，但实际上，这个农场的绩效比大部份苏联时代农场为佳，每日可出产多达60吨草莓。

图片版权 farm website screenshot Image caption “列宁国营农场”的草莓主要面向莫斯科民众。

在报名参选期间，格鲁季宁被揭发拥有外国银行户口。据报道，他已经取消这些户口。

1月8日，格鲁季宁在选举委员会网站上发表的一份正式声明详细说明了在列支敦士登银行的投资情况。 但1月8日的另一份声明则说，他在国外没有投资。

1月16日，格鲁季宁表示，自己设立外国银行户口，是为了支付其母亲与姐妹在海外的医疗费用。他后来已关闭了这些账户。

俄罗斯的商业大亨们，以喜于外国银行收藏财富闻名，这是很多贫穷、基层的共产党支持者所不满的。上述争议，令格鲁季宁被冠以“红色资本家”之名。

在一次电视辩论中，格鲁季宁说“共产主义的理解团结了人民”，并指“导致苏联崩溃的是背叛”。这一种强调苏联时代国力的策略，与总统普京鼓吹爱国主义的做法不无相似。

弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）

图片版权 AFP Image caption 普京此次竞选的主题是"国家团结"及"自力更生"。

曾在“苏联国家安全委员会”（KGB，即克格勃）任职间谍的普京，于2000年首度当选俄罗斯总统，如果此次再度当选，这将会是他的第四个总统任期。今时今日俄罗斯的孩子，从未经历过并非由普京执政的年代。

俄罗斯国会与传媒界均被普京的支持者及亲信主导。普京此次竞选的主题是“国家团结”及“自力更生”。近年来，俄罗斯与西方国家关系一直不佳，目前仍处于经济制裁之下。

截止目前为止，普京的军事豪赌——包括吞并克里米亚及介入叙利亚内战——虽然在国际社会引发不满，但均令他在国内的支持度更上一层楼。

普京近日两度出席斯大林格勒战役75周年的纪念活动，一次是在圣彼得堡，一次是在伏尔加格勒（前称斯大林格勒）。这场战役是二战期间，纳粹德国的首场大规模败杖，普京想要传达的信息很明显：俄罗斯能够再次成为受国际社会尊重的大国。

弗拉基米尔·日里诺夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）

图片版权 AFP Image caption 71岁的民族主义者日里诺夫斯基是俄罗斯政坛老将。

71岁的民族主义者日里诺夫斯基是俄罗斯政坛老将，在普京扬名之前已是广为人识的政治人物。他在大学修读法律，通晓土耳其语，曾在苏联军队中出任军官。

日里诺夫斯基在1991年首度参选总统，票数居第三位。他的政党“自由民主党”——事实上是个鹰派俄罗斯民族主义政党——是苏联体后，第一个登记成为政党的在野党派。

他强调男性雄风，鼓吹反西方民粹主义，风格进取，也时时展现出粗俗的幽默感。日里诺夫斯基说，他的梦想是重建俄罗斯的帝国势力，令“俄国士兵可以在温暖的印度洋洗靴子”。他还说，俄罗斯不应让乌克兰及白俄罗斯成立。

日里诺夫斯基在哈萨克的贫困地区长大，他指儿时经历令他对社会弱势的困境感同身受。

虽然形象十分贴地、亲民，但资产申请则显示他在莫斯科有八个住宅物业、两间大型车房与大量俄罗斯外贸银行的股份。

克塞尼亚·索布恰克（Ksenia Sobchak）

图片版权 EPA Image caption 克塞尼亚·索布恰克被称为"俄罗斯版的帕丽斯·希尔顿"。

36岁的电视名人索布恰克，自封“抗衡一切的候选人”，主张民主革新俄罗斯，批评俄罗斯政府贪腐横行、停滞不前。

她曾向BBC表示，希望俄罗斯能够从普京模式“进化”，而非出现革命，支持普京认可的改革派政治人物，但不支持推翻普京的尝试。

2012年，索布恰克曾参与反普京示威，并主张再度在克里米亚举行公投；她认为，克里米亚的主权是属于乌克兰的。

因为其演艺履历，她被称为“俄罗斯版的帕丽斯·希尔顿”；她曾经试过在一个电视真人秀中浸着泡泡浴出镜。

在此次选战中，她曾经很坦然地表示“我不会胜出选举”，但指自己将会一直投身政治，并有意在2021年透过国会选举成为议员。

索布恰克的父亲是前圣彼得堡市长，也是普京在政治上的伯乐。一些人认为，索布恰克参选，是普京政府所策划，目的是抢夺反对派领袖纳瓦尔尼的支持度，她强烈否认这一点。

格里戈里·雅夫林斯基（Grigory Yavlinsky）

图片版权 AFP Image caption 65岁的自由派人物雅夫林斯基有复杂的政治履历。

65岁的自由派人物雅夫林斯基有复杂的政治履历。

在苏联时期，他曾是政府的经济官员，曾在前总书记戈尔巴乔夫的领导下推动经济自由化；但后来，雅夫林斯基对快速推进、造成新巨富阶级及令贫穷问题恶化的私有化感到不满。

俄罗斯转向资本主义的经历，一直是雅夫林斯基的政治包袱。他于1995年创立了“统一民主党”，该党在2016年的国会大选没有赢得任何议席。

在此次选举中，雅夫林斯基首要主张透过国际调解，解决乌克兰问题，并反对俄罗斯吞并克里米亚。

另一方面，他主张引入“基本收入”制度，解决俄罗斯国内的贫穷问题，并为数百万俄罗斯人提供资助，让他们能够置业、拥有土地。

鲍里斯·季托夫（Boris Titov）

图片版权 EPA Image caption 57岁的季托夫自称经济自由派，在政界而言算是新人。

企业家季托夫由2012年起，一直担任普京政府的企业家权利申诉专员，职责包括打击贪腐，此外还有另一项职位，负责推动与中国建立更多商贸关系。

57岁的季托夫自称经济自由派，在政界而言算是新人，去年被小党“成长党”指定为总统候选人。 2006-2012年间，季托夫是俄罗斯南部、黑海沿岸一个豪华渡假村附属酒厂的主管。

对重视经济的俄罗斯民众而言，季托夫可能甚为吸引，但他在全国范围的知名度不算高。在苏联年代，他曾在工业界不同企业任职高层。

季托夫说，他的目标是令俄罗斯再次成为国际投资者可以获利的营商环境，换言之是要推动税制改革与改善政府的官僚作风。

谢尔盖·巴布林（Sergei Baburin）

图片版权 Baburin/facebook Image caption 59岁的巴布林是俄罗斯"全民联盟"的候选人。

59岁的巴布林是俄罗斯“全民联盟”的候选人。他在1993年首度经选举晋身国会，但在2016年的大选中连任失败。

巴布林有法律背景，曾反对1991年苏联解体。在苏联时期，他曾于阿富汗战争时服役，军中表现被评为优秀。

巴布林支持普京的外交政策，对吞并克里米亚感到满意，也说俄罗斯在叙利亚的“自我防卫”十分成功。

但在国内，巴布林则批评俄罗斯贪腐、不公严重，说“新自由黑手党”掌控一切，又说政府的教育与医疗政策一塌糊涂，联邦预算亦然。

马克西姆·苏莱金（Maxim Suraikin）

图片版权 Screenshot/Rossiya1 Image caption 苏莱金同志"是"俄罗斯共产党人"支持的候选人。

“苏莱金同志”是“俄罗斯共产党人”支持的候选人，这个党派于2012年自“俄罗斯联邦共产党”分裂出来。

苏莱金自命“列宁和斯大林主义者”，以及唯一一个立志打倒资本主义、恢复苏联制度的候选人。苏莱金说，他在此次选举中的对手是“中产”。

此次是苏莱金第一次参选。他说，“俄罗斯共产党人”有约五万个成员、72个分部，但这个党派的领袖在全国范围均不算知名。

图片版权 Screenshot Image caption “俄罗斯共产党人”的网站有列宁与斯大林的肖像。

苏莱金原本任职电脑维修；1996至2004年间，他是“俄罗斯联邦共产党”的党员，并曾在党内高层出任要职。

有分析指他此次参选，是为了分薄“俄罗斯联邦共产党”候选人格鲁季宁的票源，但苏莱金否认，并指格鲁季宁不是真正的共产主义者：“我不明白，为什么一个百万富翁能说自己是抗议候选人”。

苏莱金说，“俄罗斯共产党人”之所以分裂出来，就是因为“俄罗斯联邦共产党”开始推举“寡头大亨”做候选人。