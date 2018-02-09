美国副总统避免与朝鲜“国家元首”共进晚餐

图片版权 AFP/GETTY IMAGES Image caption 冬奥会开幕式上彭斯与金正恩妹妹坐得很近

美国副总统迈克·彭斯（Mike Pence）推掉了一顿晚餐，以避免与朝鲜名义上的“国家元首”金永南（Kim Yong-nam）同席吃饭。

据韩联社报道，彭斯与金永南短暂相遇，但他们都试图避免直接面对对方。

与此同时，韩国总统文在寅在冬奥会开幕式上与朝鲜领导人金正恩的妹妹金与正握手。

奥运会是在朝核危机的紧张局势下召开。

彭斯邀请了弗雷德·温比尔（Fred Warmbier）作为客人来到韩国，他是一名美国年轻人的父亲。他的儿子在被朝鲜监狱释放后身亡。

朝鲜在周四举行了阅兵式，该活动原本预计在四月举行，但后来被提前。

在冬奥会开幕式之前，韩国总统文在寅主持宴请彭斯和金永南。

但韩联社说，五分钟后美国副总统就离开了晚宴现场。

图片版权 Reuters Image caption 韩国总统在冬奥会开幕式上与金与正握手

文在寅称，他希望冬奥会因"和平从这一天开始"而被铭记。文在寅将在周六与朝鲜代表团进行会谈。

金正恩的妹妹金与正是代表团层级最高的成员。她是朝鲜劳动党中央委员会第一副部长。也是1950年-1953年朝鲜战争以来朝鲜统治家庭访问韩国的第一人。

金永南的职位是朝鲜最高人民会议常任委员会委员长，他是礼仪性的国家元首。

图片版权 AFP/GETTY Image caption 朝鲜和韩国运动员举着一样的旗子入场

金与正据称与她的哥哥关系紧密，去年被提拔进入朝鲜的政治局。

她在美国的制裁名单上，涉嫌与朝鲜的侵犯人权有关。

金与正30岁左右，比金正恩小四岁左右。

BBC驻韩国记者劳拉·比克（Laura Bicker）称，金与正访问韩国被认为是金正恩希望加强与韩国联系的强烈信号。也有人猜测金与正带来了他哥哥的信。