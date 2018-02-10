记者被捕后　路透社公开调查报道证罗兴亚人被缅甸军人处决

图片版权 HANDOUT Image caption 被捕的两名路透社记者曾调查这十名罗兴亚人的死亡

路透社周四（2月10日）刊登一篇关于缅甸罗兴亚人被军人及村民集体杀害的调查报道。该社认为，这篇报道是早前两名负责这宗新闻的记者被缅甸政府拘捕的原因。

两名路透社记者瓦龙（Wa Lone）及吴觉俊（Kyaw Soe Oo）被控违反政府机密法，目前等候审讯。

路透社称他们的调查找到证据，证实去年有十名罗兴亚人被杀害。路透社期望透过刊出这篇报道，可以证明两名记者的行为是为了公众利益。

警告：以下文章的图片包括被杀害者的遗体照片，或会令读者感到不安。

路透社总编斯蒂芬·阿德勒（Stephen J Adler）表示：“瓦龙和吴觉俊被捕时，我们最关注的是他们的人身安全。当我们明白他们在法律上的处境，并向他们本人及家属征得同意后，我们认为，刊出这篇关于因丁村（Inn Din）罗兴亚人被军人及村民处决事件的报道，是我们的责任。”

图片版权 EPA Image caption 瓦龙（中右）和吴觉俊（中左）于2017年12月被捕

“我们刊出这篇震撼性的调查报道，是因为这关乎国际社会的公众利益。”

传媒记者进入该地区受到严格限制，BBC无法独立证实路透社报道中的处决事件所有细节。

冲突发生以来，若开邦传出不少关于屠杀的目击者证言。

去年八月，若开邦多个警岗受到攻击，缅甸当局指是罗兴亚武装份子所为，并发动军事反击。数十万罗兴亚穆斯林逃离缅甸，进入孟加拉，声称他们受到缅甸军队的迫害，村子遭到焚毁。

缅甸军方称他们的行动是为了打击武装份子，但人权组织则说，目前已有数千平民被杀。

联合国人权事务高专扎伊德•拉阿德•侯赛因曾斥军方的行动为“种族清洗”，之后更表示，如果缅甸实权领袖昂山素季及国防军总司令敏昂莱日后被控“种族清洗”，他不会感到惊讶。

图片版权 AFP/ Getty Images Image caption 数十万罗兴亚人目前居于孟加拉的难民营

为何两名记者会被捕？

瓦龙和吴觉俊为两名路透社缅甸裔记者，其报道能力备受肯定。去年12月12日，他们与警察见面，接收一些文件后被捕。

缅甸当局指他们被捕是因为“存有关于若开邦与安全部队的重要机密文件”，而这些文件是“透过非法途径取得，意图送交外国媒体”的。

两人被捕后外界一直揣测，他们正在进行极为敏感的采访。

路透社指他们正在进行的报道，明显涉及国际社会的公众利益，并刊出有关报道来佐证。

这篇调查报道披露了什么？

报道针对去年9月2日，在若开邦北部村落因丁发生的事件。

路透社指，两名被捕记者正在访问信奉佛教的村民、安全部队人员，及收集照片作为证据，调查十名男子被杀的经过。

报道指，当时一村罗兴亚村庄被袭击，一群罗兴亚男子被挑出。村内的佛教男子按照命令挖出大坑后，该十名罗兴亚男子被杀，两人被佛教徒村民砍死，另外八人遭军人杀害。

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路透社称，今次是首次获得照片证据，证明缅甸政府军杀害罗兴亚人。该社亦称收集到佛教徒村民的证言。

在拘捕两名记者后，缅甸军方亦就是次杀人事件作出调查，结果与两名记者得出的结论相似，证实处决确曾发生。

但军方的调查结果说，被处决的10人被“孟加拉恐怖份子”。军方说，罗兴亚武装份子早前袭击警岗，不能将这10人带回警岗，需要就地处决。

路透社称，两名记者没有找到这10名男子与恐怖主义活动有关的证据，但有一些证言指，他们是被军人在人群中点出来的。

路透社说，两名记者与因丁村的目击者、警员，以及现已逃往孟加拉的被杀者家属谈过。报道指，其中一名受访者承认曾杀害一名罗兴亚穆斯林。

盘算过后 路透社决定冒险

BBC《新闻之夜》（Newsnight）记者詹姆斯.克莱顿（James Clayton）

路透社刊出两名被捕记者报道的决定，是有风险的。路透社认为，这篇报道涉及国际社会的公众利益，也是两名记者被捕的背后原因。

路透社说已经征得记者本人与家属的同意，而两名被捕记者“强烈支持”刊出的决定。

但刊出这篇报道，对两名被捕记者的案件是好是坏呢？路透总编向BBC表示，他们“不是因为法律考虑而作出”这样的决定，但相信这篇报道能够“协助法院评估两人是否在履行记者的责任，并非违反政府机密法。”

但这也可能会激怒缅甸当局，造成反效果。两名记者目前仍被拘留。

缅甸政府怎么说？

对于路透的报道，缅甸当局尚未回应BBC的查询。缅甸政府发言人佐泰（Zaw Htay）则向路透表示：“我们并不是要否认违反人权的指控。”

他说，如果出现侵犯人权的“可靠的一手证据”，政府会进行调查。

“一旦发现证据属实、指控成立，我们会根据缅甸现行法律采取必要行动。”

佐泰又为缅甸政府军在若开邦的行为辩护：“国际社会应该了解，首先作出恐怖袭击的是谁。如果那样的恐怖袭击在欧洲、美国发生，在伦敦、纽约、华盛顿出现，媒体又会怎么说？”

Image caption BBC记者曾目击到罗兴亚村落被焚毁

针对因丁村的事件，缅甸当局曾就其调查结果发表长篇声明，称会对参与的村民及违反规则的安全部队人员采取行动。

至于两名被捕的路透社记者，当局声明则指他们纯粹是因为违反政府机密法被拘。

缅甸实际掌权领袖昂山素季的发言人此前表示，被捕者将获得法律的保障。