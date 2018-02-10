金正恩亲笔写信邀访平壤 文在寅“比较为难”

图片版权 AFP/ Getty Images Image caption 金与正交给文在寅的蓝色文件夹里是她兄长金正恩亲笔手写的邀请信函，表示希望与文在寅见面。

韩国平昌冬奥会第二天，朝鲜最高领袖金正恩的胞妹金与正把兄长亲笔手写的邀请函交给韩国总统文在寅，请他在方便的时候访问朝鲜。

金与正是朝鲜劳动党中央委员会第一副部长，参加平昌冬奥会的朝鲜政府高级别代表团成员。文在寅周六（2月10日）在青瓦台总统府会见这个代表团。

BBC记者说，这是一次地标性的会谈，是朝鲜自2014年派遣高级官员参加仁川亚运会闭幕式以来，时隔3年多再次派出高级别代表团访韩。

团长是朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南率领，成员还包括祖国和平统一委员会委员长李善权和国家体育指导委员会委员长崔辉。会谈后双方共进午餐。

韩方青瓦台秘书室长任钟皙、国家安保室长郑义溶、统一部长官赵明均、国家情报院院长徐薰等陪同出席会见。

图片版权 EPA Image caption 金正恩的胞妹金与正比他小大约4岁。西方有人称她是朝鲜的伊万卡

青瓦台发言人金宜谦下午在记者会上介绍，金与正代表金正恩邀请文在寅在方便的时间访问朝鲜，还表示金正恩"有意尽快与文在寅总统会面"。

文在寅回应，朝鲜需要跟美国开展积极对话，为他访问朝鲜创造条件。

据悉，信里表达了希望平壤和首尔在朝韩民众心里更亲近，"在不远的将来实现统一和繁荣"的愿景。

朝鲜高级别代表团11日返回朝鲜。

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美国会说什么？

记者们指出，金正恩表现诚意，却把文在寅放到了一个尴尬的处境。就是现在朝韩最高领导人见面时机不到，条件不成熟，而美国是个关键因素。

朝鲜代表团到访青瓦台之前，美国发出过警告，正值朝鲜核武危机，不要跟平壤接触。

特朗普政府担心韩国抵挡不了朝鲜在平昌冬奥会上的"魅力攻势"，立场软化。

而文在寅竞选总统时打出的口号是要跟北方增进往来；这跟美国的意愿相左，来自北方的金正恩亲笔手书的请柬更让他为难。

参加冬奥会的美国副总统彭斯身体力行，在平昌避免跟朝鲜名义上的元首金永南共进晚餐，也尽量避免偶遇的情况。

他周六发了条推特，称美国不会"任由朝鲜当局的宣传攻势在世界舞台上畅行无阻"。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 金与正（左）在2018平昌冬奥会开幕式上坐在美国副总统彭斯（右）后面一排。

这让青瓦台左右为难。

文在寅回应金正恩的邀请说，朝鲜要跟美国积极对话，为朝韩峰会创造条件。就是说，平壤既要跟首尔对话，也要跟华盛顿对话。

青瓦台表示，朝韩双方就保持冬奥会带来的和平与认可的积极氛围达成共识。

但平壤的核武器计划的阴影始终笼罩着一切改善双边关系的努力。

文在寅曾说过，朝鲜需要确保为解决核危机作贡献，还可能会提出恢复南北离散家庭团聚的问题。

但是，朝韩关系时冷时热，家庭团聚项目开开停停，下一次是否能重启仍是个问号。

韩国釜山国立大学学者罗伯特·凯利在推特上预言，朝鲜半岛南北关系在奥运会后将回归常态。

图片版权 AFP/Getty Image caption 开幕式上南北选手共同入场

金与正是1950-53年朝鲜后第一个访问南方的金氏家族直系后裔。

她据信30岁左右，比金正恩小四岁，据称与她的哥哥关系紧密，去年被提拔进入朝鲜的政治局。

美国把她列入制裁名单，涉嫌与朝鲜的侵犯人权有关。

周六晚些时候，金与正和金永南、文在寅一起观看了朝韩选手组成的冰球队跟瑞士队的比赛。

国际奥委会主席托马斯·巴赫也在座。