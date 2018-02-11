图片版权 EPA/KCNA Image caption 2月10日，文在寅（中）在青瓦台会见朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南（左）和金正恩胞妹金与正。

美国警告称，除非朝鲜放弃核武器和洲际导弹计划，否则美日韩三国联盟不可能调整从经济上和外交上孤立朝鲜的政策。

朝鲜派出高规格代表团参加正在韩国举行的冬奥会。并邀请韩国总统文在寅访问平壤。如果两国领导人会面，这将是2007年以来朝韩最高领导人首次会面。当面向文在寅转交邀请函的是朝鲜领袖金正恩的胞妹金与正（Kim Yo Jong），她的职务是朝鲜劳动党中央委员会第一副部长，她也是1950年代朝鲜战争后首位跨过边境访问韩国的具有神圣白头山血统的金氏家族成员。

虽然朝韩关系在冬奥会上出现了缓和迹象，但同样出席冬奥会的美国副总统彭斯（Mike Pence）周六强调称，美日韩三国仍然完全坚持孤立朝鲜的政策。

"除非朝鲜放弃核武器和洲际导弹计划，否则美日韩三国联盟继续在经济上和外交上孤立朝鲜的计划不可能改变，"彭斯在登机返回美国前对媒体表示。

另一位和彭斯同行的高级美国官员则对媒体强调，"韩国和日本在加强对朝经济制裁政策上信守我们的同盟关系"。

图片版权 AFP/GETTY IMAGES Image caption 冬奥会开幕式上彭斯与金正恩妹妹坐得很近

白宫曾经指出，彭斯出席冬奥会旨在打消朝鲜绑架奥运会并借此进行宣传的目的。

特朗普政府对朝鲜问题态度非常明确——除非朝鲜能放弃核武器和洲际导弹计划，否则没有任何谈判协商的空间。

和彭斯一同访问韩国的美国官员称，事实上彭斯在周六晚上和文在寅一起观看冬奥比赛的时候讨论了加大对朝制裁的问题。但两人没有谈到金正恩邀请文在寅访问平壤一事。

彭斯则透露，文在寅和他分享了朝韩高层此次会面的细节。

彭斯在前往韩国前就明确表态不会寻求和朝鲜官员进行直接对话。美国官员称，特朗普政府的态度是更看重朝鲜怎么做而不是怎么说。

图片版权 AFP Image caption 白宫曾经指出，彭斯出席冬奥会旨在打消朝鲜绑架奥运会并借此进行宣传的目的。

文在寅的棋局

金正恩的邀请让韩国总统文在寅面临选择。在美朝韩三角关系中做出判断似乎并不容易。

如果能实现和朝鲜时隔十年后的首次最高会晤，文在寅无疑能够收获外交上的突破。从去年年底上任以来，他一直奉行和孤立的朝鲜进行接触的政策，并且努力寻求通过外交途径解决朝鲜核危机的僵局。

图片版权 Reuters Image caption 韩国总统文在寅在冬奥会开幕式上与金与正握手

但在朝鲜关系突然出现缓和态势的同时，朝鲜方面开发核武器的速度正在加快，韩国面临来自盟友美国的极大压力。

金正恩邀请文在寅"在不远的将来尽早"访问平壤。韩国官方称文在寅口头上接受了这一邀请，但表示希望"双方为此创造环境"。

很显然，从彭斯临别时的话可以看出，美国对朝韩这种双边对话并不高兴。

韩国前副外长金圣翰（Kim Sung-han）对路透表示，"这是朝鲜在美韩关系上插入的一颗最强有力的钉子。"

美国的态度决定了文在寅对此邀请反应谨慎。

韩国方面称，文在寅在周六的朝韩高层会晤时要求朝鲜方面更加积极地寻求与美国对华，他表示，"朝美回复对话对于朝韩关系发展是必须的。"