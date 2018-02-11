图片版权 Reuters Image caption 机上71人全部遇难

俄罗斯一架载有71人的飞机从莫斯科起飞不久后坠毁在莫斯科东南80公里的郊外。

据官员对俄罗斯媒体说，机上所有人员据信全部遇难。

该航班隶属于萨拉托夫航空公司(Saratov Airlines)，机型为"安-148"。

该飞机在当地时间周日（11日）下午从莫斯科的多莫杰多沃机场（Domodedovo airport ）起飞，飞往奥尔斯克市。

从图片显示，飞机坠毁在白雪覆盖的田野间。塔斯社引述官员的话说，附近已经找到了一些遗体。

机上共有65名乘客和6名机组人员。

俄罗斯总统普京向遇难者的家属表示慰问，并宣布对空难进行调查。

根据俄国一家网站引述未具名调查人员的话说，飞行员曾报告机械故障，并要求紧急降落。

据悉，飞机在起飞后5分钟就开始以每分钟1000米的速度下降，随即从雷达上消失。

俄国空难盘点

图片版权 Reuters Image caption 救援人员已经抵达现场

俄罗斯航班安全纪录可能不是世界上最好的，以下是过去几年涉及俄罗斯航空公司的空难事故盘点。

图片版权 AIR TEAM IMAGES Image caption 出事的飞机机龄还不到8年

2016年12月25日，一架图154军用飞机坠毁在黑海，机上92人无一生还。据说事故的原因是飞行员的人为错误造成的。

2015年10月31日，一架俄国空客A321坠毁在埃及的西奈半岛，机上224人全部遇难。伊斯兰国组织声称他们在飞机上放置了炸弹。

2013年11月17日，俄罗斯鞑靼斯坦航空公司一架客机17日晚坠毁，机内50人全部遇难

2012年9月12日，俄罗斯一架安-28型客机在远东堪察加州北部地区坠毁，造成10人死亡，3人受伤，1人下落不明。

2012年5月9日，一架俄罗斯苏霍伊超级100型支线客机在印尼西爪哇省茂物县进行飞行展示时失事，机上40余人全部遇难。

2012年4月2日，一架俄罗斯民航客机从俄西伯利亚城市秋明起飞不久后坠毁，造成31人遇难，另有12人生还。

2011年9月7日，一架雅克-42型客机从雅罗斯拉夫尔市机场起飞不久后坠毁，造成44人死亡。机上搭载着俄罗斯著名的雅罗斯拉夫尔火车头冰球队成员。

2011年8月10日，一架安－12运输机在远东马加丹州坠毁，11人死亡。2010年8月2日

2011年6月20日，俄罗斯一架图-134客机在俄卡累利阿共和国首府彼得罗扎沃茨克市紧急迫降时坠毁，最终导致47人死亡。

2010年8月2日，一架从克拉斯诺亚尔斯克市飞往伊加尔卡市的安-24客机在离伊加尔卡市机场跑道700米左右着陆时坠毁并起火，客机上15人中有11人死亡。

萨拉托夫航空公司

萨拉托夫航空公司总部在萨拉托夫，距离首都莫斯科840公里。

2015年，在安检人员突查时发现机长座舱内有闲杂人员后，它曾被一度禁止飞行国际航线。

2016年，该航空公司上诉并改变其政策后恢复了国际航线。