不旅行的蛙 脱单难于上青天？

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要过年了，怕不怕被亲朋好友逼婚？情人节快到了，担心不担心自己形单影只？如果你感觉自己"脱单"压力山大，暂时放下你养的蛙，来看一看"罗密欧"脱单意义多深远、任务多紧迫、难度有多大。

罗密欧生活在玻利维亚，从来没有过伴侣、而且无儿无女。现在，他的终身大事甚至成了全国大事。关心罗密欧的人正在各地搜索，希望能给他找个共同生活、生儿育女的对象。

过去九年，罗密欧一直苦苦呼唤，希望能吸引来异性。年复一年，总是以失望告终。

但是，罗密欧必须脱单，而且必须尽快脱单，如果找不到伴侣、生不出后代，他这个物种就将从此灭绝！

图片版权 AFP Image caption 罗密欧。希望他不是最后一只瑟温卡斯水蛙。

罗密欧今年10岁，是一只瑟温卡斯（Sehuencas）水蛙，目前生活在科恰班巴（Cochabamba）自然历史博物馆的水族箱。

玻利维亚科学家目前正在全国各地的溪流、江河中寻找，争取能给罗密欧找到一只雌性水蛙做配偶，以便保育人员启动繁殖项目。

科学家蒙诺兹（Arturo Munoz）告诉法新社，“我们不想让他失望。我们仍然满怀希望，一定还能找到其他的水蛙，让我们展开繁殖项目，挽救这个物种。”

但是，瑟温卡斯水蛙的寿命通常不超过15年，罗密欧现在已经10岁。

也就是说，他只有大约5年的时间“娶妻生子”，才能挽救自己的物种。

图片版权 Match Image caption 罗密欧的征婚广告：寻找我的茱丽叶

玻利维亚的一家约会网站也加入了为罗密欧“寻妻”的行列。他们给罗密欧专门作了页面，说他在“寻找我的茱丽叶”。

为了在情人节之前为保育项目筹款15000美元，这家名叫“Match”的网站为罗密欧作了个人简介，并且配发他的照片以及其他一些必要信息。

罗密欧自我介绍说，“不想一开始就很沉重，但是，我真的就是我这物种的最后一个了。我懂，很沉重，这就是我来这个网站的原因。”

“我希望能找到我完美的对象，共同挽救我们这个物种（不是施加压力啊 ;)）”

“我一般喜欢独处，晚上最爱宅在家里，或许只是狂看身边流淌的水。我就是想找到另外一个瑟温卡斯，和我一样的。”

“要不然，我的存在感就不存在了（没啥大不了的）。”