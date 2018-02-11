日裔将领任美驻澳大使 北京为何不高兴

图片版权 AFP Image caption 美军太平洋司令部司令哈里斯去年11月访日时，与日本首相安倍晋三会晤。

美国总统特朗普提名现任太平洋司令部司令哈里·哈里斯（Adm. Harry Harris）任美国驻澳大利亚大使，中国官媒新华社发专文抨击。北京为什么那么不喜欢这位美国将军呢？

白宫上周五（2月9日）宣布，特朗普总统将提名即将结束太平洋司令部司令三年任期的哈里斯海军上将出任美国驻澳大使。新华社驻华盛顿记者很快就发表文章批评此项提名。

文章题目是："哈里斯：这名日裔美军上将让太平洋很'不太平'"。

文章说："哈里斯被视为美国军方亚太政策的鹰派人物，担任太平洋司令部司令期间，他的种种言行让太平洋很'不太平'。

"一旦美参议院正式通过其任命，出任澳大使的他又会对亚太地区和平稳定作出怎样的负贡献令人担忧。"

从文章的措辞来看，中国官方对哈里斯的敌意早已是冰冻三尺，非一日之寒了。

图片版权 AFP Image caption 去年2月，美国核动力航空母舰卡尔文森号战斗群在南中国海开展"例行巡逻"。

鹰派将领 对中朝立场强硬

哈里斯1956年出生于日本横须贺，父亲曾是驻日美军军官，母亲是日本人。

他1978年毕业于美国海军学院，之后就开始在海军服役。其间，还曾在美国哈佛大学、乔治城大学和英国牛津大学进修。

哈里斯是晋升为美国海军上将的第一位亚裔美国人。

哈里斯2013年接任美军太平洋舰队司令，2015年升任美军太平洋司令部司令，全盘掌控美军在太平洋上的军事力量。

哈里斯视朝鲜为亚洲安全的最大威胁，主张以强大的军力支持外交手段，迫使朝鲜当局弃核。

他高调批评中国在南海的军事部署，把中国称为"挑衅者和扩张主义者"，指责中国在南海建设"沙土长城"。

哈里斯主张美军应继续在南海展开"航行自由"行动，对中国军方的行动实行反制。他曾说，他的部队必须做好"今夜就开战"的准备。

图片版权 Reuters Image caption 中国在南海岛礁填海造地引起美国高度警惕。

新华网：不能忽视"血统、出身"

新华社文章除了抨击哈里斯的鹰派立场外，还在题目中强调其"日裔"背景，颇为引人注目。

事实上，在中国媒体关于哈里斯的报道中，他的种族背景经常被刻意突出。《环球时报》就曾把他称为"最反华的日裔太平洋司令"。

新华网2016年的一篇报道说："可能有人觉得过于强调一名美军将领的日裔背景有点不厚道。毕竟，按照华盛顿的标准，这种八卦血统和种族的做法在政治上是不正确的。

"但是，对于理解当前美方在南海骤然升级的攻击性的背景，便不能忽视哈里斯将军的血统、出身和政治、价值观倾向。"

在接受《纽约时报》采访时，哈里斯就此评论道："把我称为日裔将军是不对的。我不明白他们为什么非得在将军前边加个定语。"

他意识到中国媒体试图将他"妖魔化"，并说"这种做法非常丑陋"。

中方曾要求美国撤换哈里斯？

图片版权 Reuters Image caption 日媒报道，去年习近平和特朗普在佛罗里达会晤前，中国政府曾通过驻美大使崔天凯向美方提出要求，希望美国撤换哈里斯。

新华社9日的文章把哈里斯称为"好战分子"，在亚太地区"劣迹斑斑"，而且在从军生涯中"致力于搅乱亚太地区和平和稳定"。

除了媒体攻击，还有消息说，中方曾试图以朝鲜核问题作为筹码，迫使美国撤换哈里斯。

2017年5月，日本共同社引述不具名的消息来源报道称，在习近平和特朗普在佛罗里达会晤之前，中国政府曾通过驻美大使崔天凯向美方提出要求，希望美国撤换哈里斯，作为中国施压朝鲜的回报。

中国政府否认这一指控。但《华盛顿邮报》报道说，尽管白宫官员也否认该报道的真实性，但特朗普过渡团队的一名成员说，崔天凯确实曾提出这个要求，但特朗普方面没有作出任何承诺。

美国"印太战略"布局澳洲

图片版权 Reuters Image caption 美国总统特朗普和澳大利亚总理特恩布尔去年5月在纽约会晤。

现在看来，特朗普总统不但没有和中国政府做交易，反而越来越重用哈里斯。哈里斯出任大使，对美澳关系以至美国"印太战略"的整体布局都将有深远影响。

尽管哈里斯的任命可能令中国政府恼火，但却受到澳大利亚的欢迎。此前，美国驻澳大使的位置已经空缺了长达16个月，在澳国内引起不安。

澳大利亚总理特恩布尔在推特上发表一张他与哈里斯握手地照片，并写道："哈利，我期待在堪培拉见到你。"

在目前地区局势不稳的情况下，由哈里斯这样的高级军事将领出任美国驻澳大使，可以显示美国对印太地区防务的重视。

自2012年以来，作为美国"亚太再平衡"战略的一部分，美国海军陆战队开始在澳大利亚北部城市达尔文进行每次为时六个月的轮训。

目前，轮训人数每批是1250人。但美国军方日前对媒体说，轮训人数将在3月份有所增加，但未透露增长幅度。

美国政府１月份公布的国防战略报告说，中国和俄罗斯重新崛起是美国的繁荣和安全的"核心挑战"。

据报道，五角大楼正在考虑减少在美军在中东地区的部署，将更多的海军陆战队部队和装备派往东亚地区。