俄客机失事 调查指向三大原因但不包括恐袭

你的器材不支持播放多媒体材料 飞机失事残骸四散在一片较广阔的区域（英文）

俄罗斯一架客机在莫斯科多莫杰多沃（Domodedovo）机场起飞后坠毁后，机上65名乘客与6名机组人员全部罹难。

俄罗斯联邦侦查委员会（Russia's Investigative Committee）表示，目前考虑的坠机可能原因很多，包括天气状况、人为失误以及机械故障。但俄官方没有提到恐怖袭击的可能性。最近几周，俄罗斯正在经历史上最严重的冰雪天气。

俄罗斯交通部长索科洛夫（Maksim Sokolov）表示，将需要依靠“基因技术”帮助辨认遇害者身份，过程可能需要“两三个月”。

这架由俄罗斯国内航空公司萨拉托夫航空公司（Saratov Airlines）运营的安东诺夫An-72飞机客机正从莫斯科飞往乌拉尔山区的奥尔斯克市（Orsk）。奥尔斯克是俄罗斯奥伦堡（Orenburg）地区的第二大城市，靠近俄罗斯和哈萨克斯坦边境。飞机在起飞几分钟后失联，随后在莫斯科东南方80公里（50英里）的安东诺夫村庄（Argunovo）附近坠毁。

飞机残骸及尸体被发现散落在一片较大的区域。官员表示，其中一个飞行记录仪已经被寻回。

图片版权 Reuters Image caption 失事现场的飞机残骸

图片版权 Flighradar24 Image caption Flightradar24显示的飞机飞行路线

俄罗斯总统普京向遇难者家属表达了慰问，并宣布就失事原因展开调查。

普京也取消了原定前往索契与巴勒斯坦领导人阿巴斯会面的行程，改在莫斯科进行会面。

失事过程

这架客机在当地时间周日14:27（格林尼治时间11:27）起飞，四分钟后失联。

航空跟踪网站“Flightradar24”显示，客机随后以每分钟1000米的速率下坠。

飞机在出事前未有发出任何紧急信号。有目击者向俄罗斯媒体表示，飞机在空中已经解体，并在下坠过程中已着火；另一些人则表示看到类似闪光或者爆炸的景象。

失事地点附近的居民Maria对法新社表示，“我感到一阵冲击波袭来……窗户摇了起来。”

俄罗斯应急部门表示，当局派出了超过400人和70辆车的救援队伍前往坠机地点。

由于事故地势险要，救援人员不得不在中途放弃车辆，徒步前往坠机地点。

什么人在飞机上？

俄罗斯应急部门已经公布了机上乘客及机组人员的官方名单（俄语）。

奥瑞斯克市场安德烈·奥丁特索夫（Andrei Odintsov）向俄罗斯塔斯社表示：乘客当中包括一名儿童和两名青少年；乘客当中只有三人不是来自奥瑞斯克所在的奥伦堡地区。

有两名乘客来自莫斯科，还有第三个是来自圣彼得堡。

俄罗斯媒体报导称，遇难乘客亲属已抵达奥尔斯克机场，一个女孩得知亲人所乘的航班失事后大声呼叫；一名男子则对着手机哭泣。

奥瑞斯克市长表示，有六名心理医生和四辆救护车正在奥瑞斯克的机场协助遇难者家属。

有关萨拉托夫航空公司

图片版权 Air Team Images Image caption 失事飞机投入使用不足八年

萨拉托夫航空公司于1930年代创立，运营飞往35座俄罗斯城市的航线，总部基地萨拉托夫中央机场位于莫斯科东南840公里。航空公司向俄新社表示，驾驶该航班的飞行员是一名有5000小时飞行经验的机师。

2015年，突击调查人员发现该航空公司的航班上有非机组人员身在驾驶舱内，因此该公司一度被禁止运营国际航班。

后来萨拉托夫航空对禁令提出上诉并修改了政策，在2016年恢复运营国际航班。

他们主要运营俄罗斯国内城市之间的航班，但也有前往阿美尼亚和格鲁吉亚等地的航线。

据美联社报导，此次失事的客机已投入使用七年，是萨拉托夫航空一年前从另一家俄罗斯航空公司那里收购的。