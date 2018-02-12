腰捆炸弹的少女：美丽的背后是个可怕的阴谋
13岁的法尔玛塔全身打扮得漂漂亮亮。
一位妇人用力把她的头发拉直，连她的脚上都涂上了美丽的图案。
但美丽的背后，是一个可怕的阴谋。
她打扮好之后，腰上就被捆上了一颗自杀炸弹。
法尔玛塔是居住在尼日利亚北部的一名穆斯林女孩。几年前，几百名当地女孩被伊斯兰武装团伙"博科圣地"（Boko Haram）绑架，她就是其中之一。
她被博科圣地胁迫进行自杀炸弹袭击，但最终得以侥幸逃脱。
她是13岁时被武装分子绑架的。当时，她正往一个亲戚家走，两个骑摩托的男子将她抓走了。
几个小时后，她被带到丛林深处的一处营地，那里有许多帐篷和茅草屋。
那里已经有许多被绑架的女孩。"女孩都住在帐篷里，我的帐篷里有九个女孩，我们都睡在一张大席子上，" 法尔玛塔说。
这是"博科圣地"组织的一个营地。该组织多年来一直试图在尼日利亚北部建立一个独立的伊斯兰国家。
"开始时我想跑，可是没机会，"法尔玛塔说。团伙成员在营地周围驻守，想跑的人都会被抓回去。
不久以后，法尔玛塔就被迫作出一个选择——要么和团伙成员结婚，要么去执行一个"任务"。
她不想结婚。"我告诉他们我还太小，"她说。
可是她根本不知道他们说的"任务"是什么。
"任务"
营地里的生活很单调，起床后就是祷告、吃饭、打扫，祷告、吃饭、打扫，天天如此。
每天她们都要学习古兰经，一背就是几个小时。
有一天，法尔玛塔的单调日程突然被打乱了。
几个拿枪的人让她准备做一件重要的事。
几个妇人在她的脚上画上了花纹图案，还帮她拉直了头发。
她想，这是在准备婚礼吗？他们还是要逼她结婚吗？但她不能问问题。
两天以后，团伙成员又来了，在她腰上捆上了一颗炸弹。
他们告诉她，如果她能杀死不信伊斯兰教的异教徒，她就会一下子升入天堂。
她的袭击目标是市场或其他人潮拥挤的地方。
"我很害怕，哭了起来。但他们让我镇静，告诉我这就是生命的意义，"她说。"他们说只要能上天堂，一切就都会好了。"
还有另外两个女孩也被捆上了炸弹。然后团伙成员把她们三个带到了一个村庄外面。
他们让女孩们往人多的地方走，还说有人会在远处看着她们。
女孩们的手里拿着土制的炸弹引信。
她们一边走，一边讨论是执行这个"任务"还是逃跑。她们最终决定不执行任务。
法尔玛塔求一个陌生人帮她解下炸弹，然后就沿着一条土路飞跑。
但她没跑多远就被两个男子抓住了。她后来才知道，他们也是博科圣地的成员，不过属于另外一个团伙。
法尔玛塔又一次被绑架了。
暴力历史
历史上第一次由女性执行的自杀式袭击发生在1985年。当时，一个16岁的女孩在黎巴嫩南部炸死了两个以色列士兵。
自那以来，黎巴嫩真主党、哈马斯、库尔德工人党、斯里兰卡的泰米尔猛虎组织和车臣的"黑寡妇"都曾用妇女和女孩执行自杀袭击。
但是，英国皇家联合军种研究所（RUSI）研究员伊丽莎白•皮尔森（Elizabeth Pearson）说，博科圣地在这方面已经远远超越所有其他好战组织。
她估计，三年以来，该组织已经强迫数百名女孩在尼日利亚、喀麦隆、乍得和尼日尔执行自杀炸弹袭击。
至2017年底，该组织策划的由女性执行的自杀袭击，包括成功的和未遂的，总计达232起，有454名妇女和女童因此死亡或被捕。这些袭击事件总共造成1,225人死亡。
博科圣地组织第一次强迫女孩执行恐怖袭击，是在2014年6月。
就在此前不久，该组织在尼日利亚东北部博尔诺州的奇布克镇（Chibok）一所寄宿中学连夜掳走276名女生，震动国际社会。
皮尔森说："博科圣地那次用女孩进行自杀式袭击，比以前用男孩袭击，取得的关注大大增加。因此他们以后就一直用女孩。"
该组织迫使女孩成为炸弹客，似乎并没有年龄限制。
2016年12月，博科圣地对尼日利亚北部的一个市场进行了自杀式袭击，炸弹客据说是两名分别为7岁和8岁的女孩。
逃亡
法尔玛塔第二次被绑架之后，被带到博科圣地的另一个营地。
如果这里的团伙成员知道她曾经拒绝执行自杀袭击，他们很可能就会把她就地打死。
在这个营地里，生活还是一样地单调——吃饭、打扫、祷告、背古兰经。
差不多一个月后，法尔玛塔再次面临选择——要么结婚，要么执行"任务"。
她还是拒绝结婚。但这次执行任务时，她学聪明了。
她的脚上被涂了花纹，身上穿上了一件漂亮的衣服，戴上了头巾。然后，她的腰上被系了一条炸弹带。
可是，她一离开团伙成员的视线，就立刻跑进了森林里。
"我遇到几个农民，求他们帮我解开炸药带。我告诉他们我被迫执行任务，但我不想这样做，"她说。
"他们很害怕，但很同情我，帮我解开了带子。可能他们觉得，如果他们拒绝，我可能会引爆炸弹，和他们同归于尽。"
随后，法尔玛塔在森林里待了好几天，试图找到回家的路。她遇到几个猎人，获准和他们同行。
但他们遭到博科圣地成员的袭击。在混乱中，法尔玛塔逃脱了，躲进了森林里。
她很害怕，只能茫然地走。她有一个星期没有吃饭，但幸运的是，她最终走出了森林，来到一个城镇。
一家当地人留她住了几天，然后帮她回到家乡。
但是，由于长年战乱，她的家庭也已经分散各处。她现在和她母亲一起住在一个收留无家可归者的营地里。
营地里条件很差，但好在没有人知道她的经历。
歧视
像法尔玛塔这样的女孩处境往往非常艰难。
多数拒绝引爆炸弹的女孩都被安全部队抓捕，被关在"去激进化中心"里。
她们在自己的家乡也难以重新融入，因为人们把她们视作恐怖分子的同路人，视同瘟疫一般。
博科圣地是全世界现代史上最残暴的武装集团之一。自2009年以来，仅在尼日利亚境内，该组织就已杀害了27,000多人。
在喀麦隆、乍得和尼日尔，也有很多无辜平民遇害。战乱已使二百万人无家可归。