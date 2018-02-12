腰捆炸弹的少女：美丽的背后是个可怕的阴谋

Image caption 法尔玛塔身上被捆上了炸弹带，被迫执行自杀式袭击。

13岁的法尔玛塔全身打扮得漂漂亮亮。

一位妇人用力把她的头发拉直，连她的脚上都涂上了美丽的图案。

但美丽的背后，是一个可怕的阴谋。

她打扮好之后，腰上就被捆上了一颗自杀炸弹。

法尔玛塔是居住在尼日利亚北部的一名穆斯林女孩。几年前，几百名当地女孩被伊斯兰武装团伙"博科圣地"（Boko Haram）绑架，她就是其中之一。

她被博科圣地胁迫进行自杀炸弹袭击，但最终得以侥幸逃脱。

Image caption 一天，几个拿枪的人让她做好准备，要做一件重要的事。

她是13岁时被武装分子绑架的。当时，她正往一个亲戚家走，两个骑摩托的男子将她抓走了。

几个小时后，她被带到丛林深处的一处营地，那里有许多帐篷和茅草屋。

那里已经有许多被绑架的女孩。"女孩都住在帐篷里，我的帐篷里有九个女孩，我们都睡在一张大席子上，" 法尔玛塔说。

这是"博科圣地"组织的一个营地。该组织多年来一直试图在尼日利亚北部建立一个独立的伊斯兰国家。

"开始时我想跑，可是没机会，"法尔玛塔说。团伙成员在营地周围驻守，想跑的人都会被抓回去。

不久以后，法尔玛塔就被迫作出一个选择——要么和团伙成员结婚，要么去执行一个"任务"。

她不想结婚。"我告诉他们我还太小，"她说。

可是她根本不知道他们说的"任务"是什么。

"任务"

Image caption 营地里的生活很单调，起床后就是祷告、吃饭、打扫、背古兰经，天天如此。

营地里的生活很单调，起床后就是祷告、吃饭、打扫，祷告、吃饭、打扫，天天如此。

每天她们都要学习古兰经，一背就是几个小时。

有一天，法尔玛塔的单调日程突然被打乱了。

几个拿枪的人让她准备做一件重要的事。

几个妇人在她的脚上画上了花纹图案，还帮她拉直了头发。

她想，这是在准备婚礼吗？他们还是要逼她结婚吗？但她不能问问题。

Image caption “我的帐篷里有九个女孩”

两天以后，团伙成员又来了，在她腰上捆上了一颗炸弹。

他们告诉她，如果她能杀死不信伊斯兰教的异教徒，她就会一下子升入天堂。

她的袭击目标是市场或其他人潮拥挤的地方。

"我很害怕，哭了起来。但他们让我镇静，告诉我这就是生命的意义，"她说。"他们说只要能上天堂，一切就都会好了。"

还有另外两个女孩也被捆上了炸弹。然后团伙成员把她们三个带到了一个村庄外面。

他们让女孩们往人多的地方走，还说有人会在远处看着她们。

女孩们的手里拿着土制的炸弹引信。

Image caption 她的袭击目标是市场或其他人潮拥挤的地方。

她们一边走，一边讨论是执行这个"任务"还是逃跑。她们最终决定不执行任务。

法尔玛塔求一个陌生人帮她解下炸弹，然后就沿着一条土路飞跑。

但她没跑多远就被两个男子抓住了。她后来才知道，他们也是博科圣地的成员，不过属于另外一个团伙。

法尔玛塔又一次被绑架了。

暴力历史

历史上第一次由女性执行的自杀式袭击发生在1985年。当时，一个16岁的女孩在黎巴嫩南部炸死了两个以色列士兵。

自那以来，黎巴嫩真主党、哈马斯、库尔德工人党、斯里兰卡的泰米尔猛虎组织和车臣的"黑寡妇"都曾用妇女和女孩执行自杀袭击。

但是，英国皇家联合军种研究所（RUSI）研究员伊丽莎白•皮尔森（Elizabeth Pearson）说，博科圣地在这方面已经远远超越所有其他好战组织。

Image caption 历史上第一次由女性执行的自杀式袭击发生在1985年。

她估计，三年以来，该组织已经强迫数百名女孩在尼日利亚、喀麦隆、乍得和尼日尔执行自杀炸弹袭击。

至2017年底，该组织策划的由女性执行的自杀袭击，包括成功的和未遂的，总计达232起，有454名妇女和女童因此死亡或被捕。这些袭击事件总共造成1,225人死亡。

博科圣地组织第一次强迫女孩执行恐怖袭击，是在2014年6月。

就在此前不久，该组织在尼日利亚东北部博尔诺州的奇布克镇（Chibok）一所寄宿中学连夜掳走276名女生，震动国际社会。

皮尔森说："博科圣地那次用女孩进行自杀式袭击，比以前用男孩袭击，取得的关注大大增加。因此他们以后就一直用女孩。"

该组织迫使女孩成为炸弹客，似乎并没有年龄限制。

2016年12月，博科圣地对尼日利亚北部的一个市场进行了自杀式袭击，炸弹客据说是两名分别为7岁和8岁的女孩。

Image caption 法尔玛塔是在靠近喀麦隆边境的地方被武装分子绑架的。

逃亡

法尔玛塔第二次被绑架之后，被带到博科圣地的另一个营地。

如果这里的团伙成员知道她曾经拒绝执行自杀袭击，他们很可能就会把她就地打死。

在这个营地里，生活还是一样地单调——吃饭、打扫、祷告、背古兰经。

差不多一个月后，法尔玛塔再次面临选择——要么结婚，要么执行"任务"。

她还是拒绝结婚。但这次执行任务时，她学聪明了。

她的脚上被涂了花纹，身上穿上了一件漂亮的衣服，戴上了头巾。然后，她的腰上被系了一条炸弹带。

可是，她一离开团伙成员的视线，就立刻跑进了森林里。

Image caption 法尔玛塔逃脱后，经过几个星期才回到家乡。

"我遇到几个农民，求他们帮我解开炸药带。我告诉他们我被迫执行任务，但我不想这样做，"她说。

"他们很害怕，但很同情我，帮我解开了带子。可能他们觉得，如果他们拒绝，我可能会引爆炸弹，和他们同归于尽。"

随后，法尔玛塔在森林里待了好几天，试图找到回家的路。她遇到几个猎人，获准和他们同行。

但他们遭到博科圣地成员的袭击。在混乱中，法尔玛塔逃脱了，躲进了森林里。

她很害怕，只能茫然地走。她有一个星期没有吃饭，但幸运的是，她最终走出了森林，来到一个城镇。

一家当地人留她住了几天，然后帮她回到家乡。

但是，由于长年战乱，她的家庭也已经分散各处。她现在和她母亲一起住在一个收留无家可归者的营地里。

营地里条件很差，但好在没有人知道她的经历。

歧视

Image caption 从博科圣地逃脱的女孩们，仍须面对社会的怀疑和歧视。

像法尔玛塔这样的女孩处境往往非常艰难。

多数拒绝引爆炸弹的女孩都被安全部队抓捕，被关在"去激进化中心"里。

她们在自己的家乡也难以重新融入，因为人们把她们视作恐怖分子的同路人，视同瘟疫一般。

博科圣地是全世界现代史上最残暴的武装集团之一。自2009年以来，仅在尼日利亚境内，该组织就已杀害了27,000多人。

在喀麦隆、乍得和尼日尔，也有很多无辜平民遇害。战乱已使二百万人无家可归。