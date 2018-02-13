NBC主持人冬奥失言点燃韩国民众怒火

图片版权 Getty Images Image caption 乔舒亚∙库珀∙雷默作为亚洲专家参与NBC冬奥开幕式转播。

在一名主持人于平昌冬奥会开幕式直播时对韩日历史发表评论后，大量韩国民众表达了愤怒，NBC（美国全国广播公司）随后将这名主持人撤下。

乔舒亚∙库珀∙雷默（Joshua Cooper Ramo）在转播开幕式时称，曾经在1910-1945年期间占领韩国的日本，是韩国后来的重要"转型"样本。

韩国民众认为这一评论无知且带来伤害。他们发起请愿，要求NBC道歉，请愿征集到超过13000个签名。

在看到日本首相安倍晋三出现在平昌冬奥会现场时，雷默做出了上述评论。

图片版权 Getty Images Image caption 雷默在转播时称曾经在1910-1945年期间占领韩国的日本是韩国后来的重要"转型"样本。

他评论道，日本是"一个在1910到1945年期间占领了朝鲜半岛的国家"，随后补充称，"但每一个韩国人都会告诉你，日本在文化、技术以及经济方面都是楷模，对他们自己国家的转型至关重要。"

无知且伤人

大量韩国民众通过社交媒体表达愤怒，并在NBC的相关平台上进行评论。

"你们在嘲笑和贬低那段韩国被日本殖民的痛苦历史，你们欠韩国国民一个正式道歉，"一段NBC Instagram网页后面的评论写道。

另一条评论说，"我们的祖父祖母很多都被日本人杀害，年轻女性被强征为慰安妇。NBC不应该这么说。"这段历史指日本在占领韩国期间为军队妓院强征韩国女性做妓女。

另一位Instagram用户则表示，"你们（指NBC）的评论无知且伤人。请好好学习这个奥运会主办国的历史。"

图片版权 Getty Images Image caption NBC 宣布停止雷默的报道工作。

雷默的另一个身份是基辛格事务所（Kissinger Associates）的副主席和联合CEO。他撰写了大量关于亚洲经济和政治的文章。

作为奥运会在美国的独家转播商，NBC一开始为雷默的言论进行了道歉。随后，NBC宣布中止他在奥运会的报道工作。

NBC表示，雷默受聘作为亚洲专家参与奥运报道，"以便给我们的观众提供有关东道国的视角"。

NBC的发言人对《韩国时报》表示，"他（指雷默）曾经被指望为我们做更多事，但现在不行了。"