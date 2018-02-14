30载异国苦恋：朝鲜女子与越南男子的爱情故事

图片版权 Pham Ngoc Canh Image caption 李英姬与范玉景年轻时候的照片。

1967年，朝鲜女子李英姬首次见到了她未来的丈夫范玉景。来自越南的化学系留学生范玉景当时正在朝鲜附近的咸兴市读书，那年他18岁。

俩人后来坠入爱河，并在1971年再次相会。不过，他俩的爱情故事在30年后才开花结果——他们终于在2002年喜结良缘。那一年，李英姬成为朝鲜最高领导人批准与越南男子结婚的唯一一位女性公民。

有情人终成眷属。这对异国情侣分隔30年的爱情故事曾被越南媒体广泛报道。

2018年情人节前夕，李英姬在位于河内的家中接受了BBC记者的专访。

李英姬表示，在越南，一切都得按越南方式行事，因为这是越南。如果住在这个国家，就得入境随俗，那里无法按"朝鲜方式"行事，尽管她是那里唯一的朝鲜人。

抵达越南后，李英姬已学会了一些越南语，足以应付日常生活以及与丈夫的亲戚们沟通。

Image caption 2018年2月，李英姬和范玉景在越南的家中接受BBC采访。

李英姬对BBC说，"就现在来说，我本来应该可以和村里同龄的女性聊天，但这很难，因为我的语言不太流利。我真的很想念我的国家，想要回去，但与此同时，将丈夫留下来也是不可想象的。"

越南电视台目前正在播放2018年韩国平昌冬奥会的比赛赛况。BBC越南语科记者阮黄来到李英姬和范玉景位于河内的公寓家中采访。

朝鲜选手的比赛场景和三池渊管弦乐团的表演画面罕见地同时出现在平昌冬奥会举行期间。自从离开家乡咸兴后，李英姬只回过朝鲜两次。在越南电视台节目中欣赏朝鲜音乐，这对她来说也很特别。

她说："自从我来到这里，每次听阿里郎（朝鲜民谣）时我都会流泪，这让我想起了我的家乡。当越南电视上（奥运会）阿里郎的音乐响起来时，我的心真的很激动。"

分隔30年的爱

30多年前，当范玉景在咸兴的化学实验室门口看见从门外经过的朝鲜姑娘李英姬时，就对她一见钟情，并希望有一天她会成为他的妻子。

他们曾秘密幽会，但最终却不得不秘密道别。范玉景在1973年返回河内，他们从此天隔一方，无法相见，因为朝鲜普通公民既不能出国旅行，也不能随便与外国人接触。

李英姬说，还记得他们第一次相遇时候的样子："我看到他两眼放光，我立刻明白，他爱我。我也对他也是一见钟情。"

Image caption 范玉景和李英姬目前住在河内的一栋公寓中。

她说，"在我遇见他之前，我从未爱上任何人。我也喜欢他，他长得很帅，对我很友善。"但李英姬没料到他们可能成为夫妇。

"当他返回越南时，越南仍然处于战争状态。在走之前，他让我等待，说他会回到我身边，但我并不相信他"，她补充说。

范玉景在1978年曾回到朝鲜，但仅有短短的几天出差时间。他对她说："我们总有一天会在一起。让我们一起等待吧。"

李英姬回忆说："我当时回答，'那会是什么时候？'我到那时都成老太太了，'可他转头对我说：'你永远是我的英姬，无论多久都是。'"

在接下来的30年里，范玉景所能做的就是不断给她写情书，有时还需要通过翻译帮忙，可他从未收到任何回信。

范玉景曾作为翻译访问朝鲜。在访朝期间，范玉景不断打听她的下落，但有人说她已结婚了；也有人说她已死了。可他从未放弃希望。

图片版权 Pham Ngoc Canh Image caption 2002年12月，李英姬穿着韩服与范玉景在河内举行了非常简朴的婚礼。李英姬的朝鲜家人没有出席婚礼。

2001年，好消息终于来了。在访问朝鲜的越南国家主席的帮助下，朝鲜政府允许李英姬离开咸兴，前往越南与她心中的男人结婚。

2002年12月，55岁的李英姬穿着韩服与范玉景在河内举行了非常简朴的婚礼。李英姬的朝鲜家人没有出席婚礼；但范玉景的亲朋好友都有出席。

从那时起，李英姬和范玉景一直住在河内。李英姬靠教朝鲜语谋生。范玉景现在是一位退休工程师，他也是河内单车协会的创始成员。

李英姬的生活可能比咸兴要好，但过得并非奢华。他们住在河内的一套小公寓里，并将其中一半房间出租，以补贴每月170美元的微薄养老金。

Image caption 在越南期间，李英姬靠教朝鲜语谋生。丈夫范玉景现在已退休。

李英姬表示，由于语言和文化上的障碍，目前的生活条件，使得在越南的生活相当困难。

她说："目前的情况很困难，但我们会克服这些，就像我们以前那样。"

自从1967年第一次见面的那天起，这对恋人就为对方活着，他们对彼此的爱毫无改变。