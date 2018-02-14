图片版权 Getty Images Image caption 最近冬奥会被与"吃狗肉"联系在一起，在韩国内外引起争议。

第23届冬季奥运会正在韩国平昌如火如荼进行，但最近冬奥会被与“吃狗肉”联系在一起，在韩国内外引起争议。

据韩国JTBC电视台报道，为改善冬奥赛场周边环境，赛事举办地江原道及平昌郡方面鼓励卖狗肉汤的餐厅撤换广告牌、改换菜单，并对符合条件的商家进行资金支持。

报道称，为鼓励餐厅更换写有“狗肉”、“补身汤”等狗肉料理字样的招牌，平昌郡最多为每家餐厅提供1000万韩元（约合5.86万元人民币）援助，而改换菜单的餐厅可以从江原道与平昌郡方面获得最高2000万韩元（约合11.7万元人民币）的资金支持。

当地政府很为难

韩联社此前援引江原道相关负责人表述称，平昌冬奥会是全世界的盛会，担心食用狗肉为韩国形象带来负面影响，不利于冬奥会，因此提出这种方案。

平昌郡相关负责人对BBC中文表示，平昌郡本有12家餐厅提供狗肉料理，为迎接冬奥会，江原道与平昌郡方面积极说服这些餐厅停止贩卖狗肉，有2家响应，改换经营业种，其他10家餐厅目前大多以卖羊肉汤为主。平昌郡方面对改换招牌但继续卖狗肉的餐厅不提供资金支持。

一位在平昌经营狗肉店生意超过30年的业主对BBC中文称，大约一个月前接到平昌郡“通知”，提出停止贩卖狗肉料理，现在自家店内已换下带有狗肉料理的招牌，改做烤肉生意。他还提到，冬奥会后是否恢复狗肉生意要再看具体通知。

平昌郡负责人指出，有的餐厅停止销售狗肉后遭受数千万韩元经济损失。

图片版权 Getty Images Image caption 平昌冬奥会令韩国人热情高涨。图为2011年平昌申奥成功时平昌人激动万分的场景。

这位负责人还表示，目前看来冬奥会带来的外国游客不如预期多，离会场较远的地区基本没有游客。平昌郡共有约1200家餐厅，经营狗肉生意的只占其中1%，冬奥会没有为这些餐厅带来更多客流量，现在却因此导致他们无法营业或经营状况惨淡，也让他感到十分“心痛”。

韩国动物保护团体对地方政府的这种举措也并不满意，认为这种做法只能起到暂时性作用。在韩国关于食用狗肉是文化传统与动物权益保护之间的争议一直不断，动物保护团体“Care”代表朴素妍（音）对《国民日报》表示，如果地方政府真的认为狗肉文化是“堂堂正正”的文化就应该“原原本本地进行宣传”，而不是像现在这样“忙着遮掩”。

大型赛事的“狗肉”难题

图片版权 Getty Images Image caption 在韩国食用狗肉是合法的，韩国民间此前有“三伏天喝狗肉汤”的说法。图为2009年夏天，首尔某餐厅老板正在做狗肉汤。

在韩国，食用狗肉是合法的，韩国民间此前有“三伏天喝狗肉汤”的说法，与中国、越南等亚洲国家一样，部分韩国人认为吃狗肉有利于补身。近年来随着人们观念的变化与外来文化的影响，韩国吃狗肉的人数逐渐减少，同时关于禁食狗肉的讨论也越来越多。

1980年以后，每逢主办大型国际赛事，狗肉屡屡成为韩国面临的难题。

JTBC报道中提到，1986年亚运会与1988年汉城奥运会期间韩国政府曾下令禁止贩卖狗肉。报道称当时立法将“补身汤”列为“嫌恶食品”但引来众多批评，一些商家开始改称狗肉汤为“营养汤”、“四季汤”，这一法令后被废除。2002年韩日世界杯之际，国际足联曾致函韩国要求采取行动以让狗肉“无法被食用”，但韩国政府并未采取特别措施。

平昌冬奥会前，CNN、CBS、USA Today等英文媒体曾对韩国狗肉贸易进行报道，USA Today获得冬奥会组委会新闻部门声明称，所有奥运会场地内均不会贩卖狗肉食品，同时希望这一问题不会影响奥运会及该地区的顺利进行及声誉，“并支持该地区及政府在这一问题上所做的工作”。平昌郡政府负责人表示，此次劝告狗肉餐厅的行动也是地方政府接到中央政府授意后自行制定的。

图片版权 Getty Images Image caption 最近几年韩国狗肉贸易规模正在缩小。图中的农场于2016年被美国动物保护团体关闭。

韩国允许狗肉农场大规模饲养肉狗，而最近几年狗肉贸易规模正在缩小。JTBC指出，韩国畜产法规定狗是可以食用的家畜，但卫生管理法对狗的屠宰过程未加以规定，因此有意见建议强化相关卫生法规定，也有声音认为应该修订法律完全杜绝食用狗肉行为。

韩国动物保护团体KARA代表任顺礼日前在《韩民族新闻》网站撰文时还强调， “伴侣犬”可以不受任何限制流入狗肉市场也是韩国狗肉产业的一大问题，并呼吁韩国政府认真检视停止食用狗肉问题。

平昌郡负责人表示，为在冬奥会期间不被外国游客“讨厌”，平昌已经付出诸多努力，并会“继续努力下去”。