图片版权 AFP Image caption 这座爱情银行里可以存储恋人们的小信物。

在一座风景如画的斯洛伐克小镇上，当地人经营着一家“爱情银行”，情侣们可以在情人节这天前往存储象征他们爱情的纪念品。

这家银行“金库”里有10万个小抽屉。银行位于班斯卡・什佳夫尼察（Banska Stiavnica），在一座为纪念世界最长情诗《玛利娜（Marina）》而建的博物馆内。

《玛利娜》共有2910行，由安德列・斯拉德科维奇（Andrej Sladkovic）在1846年发表。安德列深爱着一位叫玛利亚・皮谢洛娃（Maria Pischlova）的女士，但玛利亚父母迫使她嫁给一名姜饼制造商。

斯洛伐克人从小会在学校里学习这首诗。

安德列与玛利亚14岁时，两人在班斯卡・什佳夫尼察坠入爱河。当时安德列是一个穷学生，会去玛利亚温暖舒适的家里为她辅导功课。玛利亚成为了安德列的灵感女神，但不幸的是比起安德列，玛利亚的父母更偏向让女儿嫁给富有的姜饼制造商。

图片版权 House of Marina Image caption 玛利亚故居已被保存为博物馆，"爱情银行"就位于其中。

安德列后来成为一名牧师，并在玛利亚结婚两年后娶了一名文员的女儿为妻。

中世纪小镇班斯卡・什佳夫尼察现在是联合国教科文组织（Unesco）世界遗产地，《玛利娜》一诗也被诗作斯洛伐克国宝。

玛利亚故居已被保存为博物馆，“爱情银行”就位于其中。

这场展览活动的新闻发言人亚沃尔斯卡（Katarina Javorska）向BBC表示，情侣们可以在“爱情银行”里“永久保存爱情”，他们可以初次约会时的照片、情书、定情戒指或电影票放在里面。

“这里很安全，每件物品有一个特制的锁保护，只有情侣自己可以看到里面的内容”，她解释称。

图片版权 House of Marina Image caption 情侣们可以在"爱情银行"里"永久保存爱情"，这些信物会得到安全保管。

博物馆内的其他展品中还包括一个“爱情仪表盘”，可以衡量情侣们的爱情浓度。

亚沃尔斯卡称这座仪表盘的技术有一个“天大的秘密”，恋人们使用仪表盘时可以从《玛利娜》中得到属于自己的诗句。

“他们可以接吻或把手握在一起，同时用另一只手握住一个特制把手，把手可以测量到他们的电力，可以通过随后显示的诗句看出他们爱情的强度”。

图片版权 AFP Image caption 博物馆里的“爱情仪表盘”。

亚沃尔斯卡表示“我们的目标是打造下一座维罗纳（Verona）”。维罗纳是莎士比亚小说《罗密欧与朱丽叶》故事背景地，“维罗纳罗密欧与朱丽叶的故事是虚构的，但我们安德列和玛利亚的故事是真实的”，她说。

为纪念他们的爱情故事，斯洛伐克学生会背诵《玛利娜》诗中节选片段，斯洛伐克也有街道甚至小镇以斯拉德科维奇命名。

图片版权 House of Marina Image caption 博物馆内列有这首世界最长情诗的临摹版。

斯拉德科维奇的诗中曾这样写道：

“我可以放弃你的双唇

我可以放弃与你共结连理的机会

我甚至可以结束自己的生命：

但我无法停止爱你！”