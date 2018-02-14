漫威电影《黑豹》首现黑人超级英雄

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2016的《美国队长3：英雄内战》中，“黑豹”第一次在漫威电影宇宙中现身。

现在，黑豹有了自己的电影，而且是一部超越科幻、打斗与爱情线，打破英雄电影公式的电影。

这是漫威第一部以黑人超雄英雄为主角，主角群以黑人演员为主的电影，但《黑豹》的突破性不止于此。

电影由黑人导演莱恩.库格勒（Ryan Coogler）故事发生在虚构的隐世非洲国度“瓦干达”（Wakanda），该国有丰富的珍贵金属矿藏，因此发展出令人难以置信的高超科技。

图片版权 Marvel/Disney Image caption 导演与主演对电影如何呈现非洲文化有深刻思考

主演查德维克.博斯曼（Chadwick Boseman）饰演瓦干达国王帝查拉（T'Challa），亦则“黑豹”。他向BBC表示，将瓦干达好好地呈现是最重要的一点。

“这是奇幻电影，我们要创造出一个国家文化，”他解释，“难度未必在塑造首个黑皮肤的超级英雄，而是我们要定义瓦干达。”

“我们不能只塑造出一个典型的非洲国家，或采用某一种口音。”

“我们穿的服饰、瓦干达有几多个部族，都不能马虎了事──这些部族具体是怎样的？譬如说，在河畔生活的部族，与生活在边境的部族就很不同。”

图片版权 Marvel/Disney Image caption 露琵塔.尼咏欧与博斯曼是电影中的主角情侣

电影另一主角是黑豹的爱侣及道德楷模娜奇娅（Nakia）的扮演者露琵塔.尼咏欧（Lupita Nyong'o），曾经凭《被夺走的12年》（12 Years a Slave）夺得奥斯卡最佳女配角。她对BBC说：“电影设在非洲，我们要创造出一个全球观众未曾见过的国度，要营造出世外之地的感觉。”

“瓦干达是高度发展的文明，这是因为他们未曾被殖民者干预或攻击过。”

图片版权 Marvel/Disney Image caption 故事中，瓦干达的丰富“泛合金”矿藏支撑了该国的高度发展

博斯曼说，他和导演库格勒都很关心，“黑豹”这个角色如何处理电影中出现的冲突。

“他有超能力，有全身防弹的战衣，还有大群不惧死亡的兵士。”41岁的博斯曼说。

“他掌领一个外界不知其存在的国度，所以没有人能够伤害他。我们要想办法，令这一切看起来足够真实。”

这是电影的核心：故事环绕一个对世界面对的苦难一无所知的英雄。

而电影的大反派、由麦可.乔丹（Michael B. Jordan）饰演的艾瑞克.克尔芒戈（Erik Killmonger），则与黑豹完全相反。

图片版权 Marvel Studios Image caption 博斯曼与麦可.乔丹

父母分别是美国人及瓦干达人的克尔芒戈，带着协助受压逼非洲人的使命来到瓦干达。他本人也经历过这样的压迫。

“戏中所有角色的主张都很坚实、经过推敲，营造出独有的戏剧张力。”尼咏欧说。

“观众会看到反派背后的故事，令人感同身受。希望这能够在真实世界引起讨论。”

尼咏欧说，希望这部电影不只“为观众带来神秘、民俗传说式的体验”，同时能让观众“深入反思真正重要的议题。”

图片版权 Marvel Studios Image caption 戴娜.葛里拉（Danai Gurira）说，她和尼咏欧的角色都是十分全面的女性

另一主要女性角色是瓦干达的军事领袖奥卡耶（Okoye），由戴娜.葛里拉（Danai Gurira）扮演。葛里拉说，《黑豹》同时也着重塑造“全面”的女角，而非仅仅是“女强人”。

目前，具启发性的女性超级英雄电影仍能稀缺。

漫威的主要竞争对手DC漫画，去年推出了大获好评的《神奇女侠》。但由女性担任主角的漫威超级英雄电影《惊奇队长》（Captain Marvel）则要等到2019年。

2013年，漫威的《鐡甲奇侠3》，将大反派的性别由女性改为男性，并将原本是主要反派的女性角色的重要性大大降低，引起批评。

葛里拉说：“女强人当然好，但这只是女性的一面──我们想要更全面的形象。”

葛里拉此前最为人识的作品是电视剧《阴尸路》（The Walking Dead），其本人也是一名编剧。她说自己设计角色时，着重为演员写出能够尽情发挥的角色。

“角色设计的重点，是呈现完整的人性，并对叙事起关键作用。角色应该复杂、有不同面向。”

图片版权 Marvel/Disney Image caption 尼咏欧与饰演黑豹妹妹的英国演员莱蒂娅.莱特（Letitia Wright）

尼咏欧说，《黑豹》的故事重心，是瓦干达的发展，如何鼓励其国民“尽展自己的真正潜能”。

“你可以见到女性与男性并肩，以模范的姿态，为国家的未来造出实质改变。”