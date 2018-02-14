图片版权 Reuters Image caption 这架飞机在当地时间下午起飞后不久坠毁，机上71人全部遇难。

周日一架载有71人的客机在俄罗斯莫斯科起飞后不久在附近坠毁，调查人员表示可能是因为速度感应器结冰所致。俄罗斯的国际航空委员会指，感应器或向机师发放错误的速度数据。

为何仪器会结冰？

据调查人员翻查客机上的纪录仪资料，初步分析认为客机在起飞后2.5分钟出现问题，当时客机在1300米高空。委员会称，当时仪器展示不一样的速度，可能因为速度感应器结冰，但并没有启动相关的热能系统。当机上人员察觉问题，他们关闭自动航行，客机最终以30至35度左右的角度坠毁。

俄罗斯媒体报导说，机师没有在起飞前为客机除冰，这个程序一般是由机师依靠当时天气情况判断决定。坠毁前，机师没有发出任何求救讯号。俄罗斯的调查委员会称，客机是下地的时候发生爆炸。据客机侦测网站Flightradar24资料，客机是以每分钟1公里的速度下降。

客机机龄为7年，属于萨拉托夫航空公司，机型为“安-148”。机师甚有经验，有5000小时飞行时数。当局已就案件作刑事调查。

速度感应器（又称皮托管）结冰亦被指是2009年法国航空447号班机空难的成因。

图片版权 AFP Image caption 目前超过700人参与搜救工作。

客机在莫斯科东南部约80公里以外村落附近坠毁，残骸和尸骸散落在达30公顷的大范围。目前超过700人参与搜救工作，但积雪增加了搜救难度。当局正收集遇难者家属的DNA，希望进一步确认遗体身分。

在2005年，萨拉托夫航空公司曾一度被禁止营运国际航班，此前曾被调查人员发现，有机组人员以外的人在驾驶员座舱。客机提出上诉并修改政策，2016年才再次营运国际航班。

安托诺夫客机由乌克兰研发、在俄罗斯制造。这双引擎型号飞机在2004年首飞。2011年，一架安托诺夫客机在训练期间，于俄罗斯南部上空爆炸坠毁，机上六人身亡。