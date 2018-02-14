共济会：从石匠兄弟会到"脸书"朋友圈

图片版权 Getty Images Image caption 上帝之眼是世界各地共济会会所庙宇建筑的标识

有300年历史的英国共济会（Freemasons）最近频频高调亮相，登广告反歧视，组织问与答活动，总会长上BBC电视早间新闻档接受采访。

这个源自石匠秘密结社、经历时腥风血雨而幸存并成为当今世界最大的民间社团，还做了件反传统的事。

共济会英国总会（United Grand Lodge of England, UGLE）在三家全国性大报上登广告反歧视，为共济会成员遭社会严重歧视吐苦水叫屈，呼吁停止对他们的不公平对待。

《泰晤士报》、《每日电讯报》和《卫报》2月8日同时刊登一篇题为"够了"的公开信，署名是UGLE总会长斯戴普博士（Dr. David Staples）。

公开信说，共济会致力于慈善和服务社会，推崇诚实守信，但历年来形象被严重扭曲，受到不折不扣的歧视，甚至可能触及侵犯人权的程度，为此已向英国平等和人权委员会申诉。

公开信还宣告，今后六个月里，共济会将举办一系列问答活动，也欢迎公众写信联络； "我们是开放的"。

图片版权 PA Image caption 共济会会员的围袍源自中世纪石匠的围裙

公众对共济会的种种负面印象，或许因为对它不了解。一名共济会发言人对BBC表示，人们对未知的事物本能地感到恐惧，会根据想象把（共济会）脑补成邪恶、可怕的人。

因此，他说，越来越多会员拒绝在会所外使用暗语或符号，担心被发现而受到排斥孤立。同时，这种"迷思"和歧视也使共济会难以更开放地吸纳会员。

英国共济会总会成立于1717年，是世界上最古老的共济会总会所。共济会带宗教色彩，是目前世界上最庞大的秘密组织，成员逾600万，其中英国有20多万人。

称之为神秘组织多少与实际有点出入，或许更多是因为共济会的那些对外人保密的仪式、暗号式握手、着装等。

图片版权 United Grand Lodge of England Image caption 全球目前有大约600万名共济会成员，美国400万，占60%，英国有20多万，属于共济会英格兰总会。

经常曝光

近十年来，英国共济会时常见诸报端。

2005年6月，英国议会曾规定两院议员必须声明自己是否共济会成员，以提高议会透明度，增强公众对议会的信任。

2013年，《每日电讯报》报道称共济会在招募青年大使，希望在年轻人群中发展成员。

2014年，法庭裁决共济会英国联合总会2010年的一笔8200万英镑捐款不能算作慈善捐款，因而不能享受税务减免待遇，理由是这笔捐款附带了条件，要求钱款用于共济会成员的照料和福祉。照顾本会成员是共济会的规矩，但不符合慈善事业原则。

最近英国共济会还被批任人唯亲、裙带风、欺凌、贪腐，阻挠警务改革，阻挠警察系统女性和少数族裔的职业发展。

最初，英国共济会成员基本上属于社会精英，有地位权势或财力雄厚，虽然从事办医院、捐款等善事，也因为不透明而不时引发外人猜测。

现在，共济会成员来自社会各阶层，但跟网上的脸书或现实中的教会一样，属于一个社交圈，仍有外人怀疑会员在职场相互包庇或提携。

图片版权 Getty Images Image caption 伦敦市中心共济会大厦（Freemason's Hall）外的维多利亚十字勋章获得者纪念碑

社交圈

英国百余年前的女权运动冲击了共济会，1908年成立了第一个女性会所。

共济会英国总会仍不收女性，但英国现有2000多名女共济会员，分属两个女性会所。

一位化名安娜（Anna）的资深共济会成员，2018年已经有21年会龄，完成三级进阶成为正式会员。她说，女会所的仪式、章程、规定等都跟总会一样，但完全独立于男性会所。

安娜的丈夫是共济会员，所以她抱着好奇的心态加入。

不少共济会员，无论男女，都称自己是被朋友说服后加入的，因为想加入一个成员相互信任的圈子。他们把共济会所当成一个朋友圈。

问及共济会的"精神石匠"目的和兄弟会性质，许多被访人都含糊其辞，但有一点恨明确：社交圈。

安娜认为，对女会员而言，加入共济会有助于自身发展，加深对自己的了解和理解。而且，共济会的慈善活动使得自己平凡的生活有了不平凡的意义。

英国共济会是主要慈善捐款人之一，2017年180多个会所集资捐款共3300万英镑。

除此之外，加入一个团体，就像脸书一样，置身一个社交圈，有一种归属感。

麦克补充说，成为会员就像得到一符道德行为规范，张扬人性中最好的一面，扬善抑恶。

图片版权 Order of Women Freemasons Image caption 英国妇女共济会2017年到大学参加新生活动，希望吸收年轻成员。英国共济会把自己定位为慈善组织

“结党营私”

英国共济会入会不限宗教信仰和党派归属，部分种族年龄，但必须有一种对神的信仰。

一般概念里，共济会既然是个兄弟会性质的组织，会员之间是人人为我，我为人人。

但共济会称这是误解、迷思。因为这个社交圈不能被利用来为个人谋利。

许多人认为，共济会成员平时在工作生活里对其他成员会特殊对待，由此产生任人唯亲、相互包庇、结党营私之类指称。

安娜和麦克对此都表示否认，说共济会不鼓励这种做法。

每个会所一年举行四次吸收新会员的正式仪式，基于所罗门王神庙传统，带有宗教色彩。安娜形容这种正式仪式好比一台戏，每人都扮演一个角色，司仪就是主角兼导演。参加仪式需要会员学习相关的知识。

仪式上的讲稿迄今为止没有公开，但并不是因为内容奇怪邪门。也许更多是因为中世纪保密传统的残留。

图片版权 Getty Images Image caption 共济会英国联合总会最早可以追溯到16世界早期

历史沿革

中世纪秘密结社一个主要原因是特定知识和技能的保护和传承，其中到21世纪依然势力强大并公开活动的只有石匠组织共济会。

共济会远古起源有多种说法，但有正式记载的最早出现于1717年的英国。是年6月24日，英格兰四个会所的首脑在伦敦圣保罗大教堂附近成立了第一个总会所（Grand Lodge），史称近代共济会运动的开端。

历史机遇把远古的石匠结社变性为"精神石匠"（即带有社会改革使命色彩）的政治社团组织，成员主要是贵族和社会精英。英国18世纪乔治王和爱德华时代，王室和共济会关系良好，不少王室成员加入了共济会，包括乔治三世，还有诗人彭斯、王尔德，政治领袖丘吉尔、基普林等。

随着大英帝国的兴起，共济会从英国向欧洲、亚洲和世界各地扩展，各国先后都成立了总会所，而且越来越多参与社会、政治和思想活动。欧洲启蒙运动中的著名思想家伏尔泰、孟德斯鸠、狄德罗等都是共济会成员。

图片版权 United Grand Lodge of England Image caption 共济会英国联合总会内部

美国独立战争的发起人中有不少是共济会成员。确认的共济会成员包括开国元勋华盛顿、弗兰克林，还有《独立宣言》56名签署人中至少8名，历届美国总统里至少15名。

19世纪，美国许多银行家、法官、富商和政客是共济会成员，是精英圈的组织。历经兴衰，到1950年代后期重新振作，现在有会员大约400万，占全球会员总数的六成。

共济会在清朝随英国商贸进入中国，乾隆年间（1767年）英格兰总会在广州开设分会，但不吸收华人会员。甲午战争后，菲律宾共济总会下属的分会吸收了大量华人会员，1949年3月中国美生总会（Grand Lodge of China）在上海成立。

资料显示，1949年后，中国共产党政府禁止共济会在内地开展活动，但香港共济会不受限制。最早在香港加入共济会的包括香港首任华人立法局会员何启爵士及其继任者韦玉爵士。

台湾最著名的共济会员或许就是蒋纬国，曾任美生中国总会会长。

图片版权 Order of Women Freemasons Image caption 不同服饰代表不同级别

阴谋论

共济会从诞生起就一直遭到质疑和反对。历史上最著名的包括天主教会与共济会几个世纪的战争。起源是法国大革命时期共济会被怀疑支持倒皇派。

丹·布朗的小说《达芬奇密码》和同名好莱坞电影及取材于此，但被批评者称阴谋论色彩浓厚，即便是虚构。

美国19世纪中发生摩根事件，引发草根阶层的反共济会运动，与当时的反杰克逊总统运动结合，抨击主要成员是政商界精英的美国共济会。

俄国20世纪初出版了一本书，《锡安长老会纪要》，最早将共济会与犹太人联系在一起。

时至今日，关于共济会财力雄厚，政界势力庞大，秘密操纵世界的说法仍有相当的听众。

2018年2月初，据悉伦敦西敏寺议会大厦内新成立了两个会所。

英国总会会长斯戴普博士承认议会大厦里内有两个会所，但成员里不包括国会议员或负责报道议会消息的政治事务记者。

他不同意把共济会称作隐秘组织，也坚决否认普遍认为的共济会员在职场、官场搞裙带风和贪腐。

那么那个传说中的 秘密握手方式呢？BBC电视节目问他。

他说那根本不是秘密，但是不能演示给你们看，因为他保证不向公众演示这个圈内人之间的握手方式 。

那是不是暗号呢？他没说。