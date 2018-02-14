核弹来袭时 特朗普会到哪里去避难
核弹来袭时，历来的美国总统都有避难的计划，他们都会被立即送到一个安全的避难处，好让他们能继续统领国家。
当核弹来袭时，美国总统特朗普可以前往多个地方避难。其中一个核避难所建于上世纪50年代，位于白宫的地底；还有一个，位于弗吉尼亚洲的蓝岭山脉（Blue Ridge Mountains）。
特朗普在佛罗里达州私人拥有的马尔拉格俱乐部（Mar-a-Lago resort），也设有一个基本的避难所。同样是特朗普私人拥有的西棕榈滩（West Palm Beach）高尔夫球场也设有一个由炸弹储存库改装而成的避难所。据美国媒体报道，那个避难所设在高球场第二个洞的地底。
马尔拉格俱乐部的避难所在1950年代由名媛玛乔丽·梅里维瑟·波斯特（Marjorie Merriweather Post）建造。
波斯特据报当年十分担心朝鲜战争的发展，于是着手兴建地下核避难所。美国政府的资料显示，这个避难所深入马尔拉格俱乐部建筑物的地底。
特朗普在1985年连同这个避难所一起购入俱乐部。他后来描述，这个避难所“十分稳固”，用钢铁和混凝土建成。
项目经理布莱克曼（Wes Blackman）曾与特朗普一起到访这个避难所，他身高六尺五吋（约1.95米），需要弯下腰才能进入避难所。
他忆述，进入避难所时“就像考古研究一样”，内部十分湿冷，有一股霉味，也十分幽暗。墙上设有一些折床，而房间中央部份就装设了一个坐厕。
波斯特在建造这个避难所的时候，美国官员也在为杜鲁门总统建造一个他专用的核避难所。
杜鲁门总统图书馆（Truman President Library）资料员索韦尔（Randy Sowell）透露，美国官员当时希望在一个秘密地点建造一个“完整的政府建筑物”。韦尔指，这个建筑位于美国首都华盛顿以外约50英里处。
美国当局把位于弗吉尼亚州的韦瑟山（Mount Weather）掏空，变成一个可以让总统和他的高级幕僚在核子战争时暂避的地方。国会议员则会获安排到弗吉尼亚州西部的白硫磺泉镇（White Sulphur Springs）的一个设施暂避，这个设施的暗号为“希腊小岛”，一直运作到1992年关闭。
韦瑟山的设施现时由联邦紧急措施署管理，该署一名部门首长在2001年向国会透露，“9·11”事件后，韦瑟山的设施“重新投入运作”，但他没有透露详情。如美国遇上核子战争，这个设施理论上可成为特朗普的避难之所。
美国当局在1961年开始为前总统约翰·肯尼迪（John F Kennedy）兴建另一所总统的核子避难所。这个设施位于佛罗里达州皮纳特岛（Peanut Island），距离一家肯尼迪经常到访的渡假小屋只有十多分钟的车程。
美国国会1973年的文件透露，这个避难所总共耗资97,000美元兴建。
一名曾在岛上开设博物馆的居民米勒（Anthony Miller）透露，肯尼迪参加演习时，曾数次到访这个避难所。他形容，这个避难所跟“地上挖开的一个洞”没大分别。
这些避难所反映了美国人过往数十年，对待核战争的态度。对某些人来说，核战争是无法想象的，其他人却会防范于未然。
而人们许多时候都会以复杂的计划，应对核战争后的核冬天。但可以肯定的是，不论避难所建得如何稳固，也不可能抵挡原子弹的正面攻击。罗丝（Kenneth Rose）是一名作家，曾撰写有关核避难所在美国文化的书籍。他指出，原子弹爆发时，会产生强烈的冲击波和热力，不可能抵挡。
但如果总统能抵过这第一波攻击的话，避难所便变得相当有用。毕竟，即使美国在原子弹爆炸后遭受破坏，总统还是需要有一个安全的地方继续统领国家。
达林（Robert Darling）是一名美国海军陆战队队员，他在“9·11”事件发生后，曾待在美国总统设在白宫的避难所。他指，美国政府有一份名单，决定总统和哪些高级官员可以在紧急时躲进避难所去，这令官员的阶级，变成决定他们能否活下去的决定性因素。
有历史学家认为，这种核避难所是政府“不可必缺”的一部份。杜鲁门总统图书馆资料员索韦尔认为，国家必须维持基本的阶级架构，不然便会“陷于混乱”。
建造核避难所还有另一个用途：它们可促进美国公众对核战争的讨论，也令全球核战这种无法想象的事情变得具体化。
杜鲁门总统在1950年代建立了一个覆盖全美的民防部门。马萨诸塞大学历史教授克里斯‧阿皮（Christian Appy）指，美国政府当时想带出的讯息是：核战争并不必然会为所有人带来灾难。阿皮认为，这个民防部门帮助美国公众习惯这种“新常态”，让他们对核武器竞赛有更深入的认识。
索韦尔透露，有美国政府的调查发现，第二战世界大战美军向日本长崎市发动核攻击时，如果长崎市市民能及时躲进核避难处，死亡人数可减少约30%。索韦尔指，这就是为何杜鲁门总统认为美国需要建立一个全国性的民防部门。
这个民防部门当年尝试建立一个覆盖全国的核避难所网络。一些避难所只限公务员使用，一些就开放给所有公众人士使用。计划中的其中一个核避难所位于加州洛斯阿尔托斯（Los Altos），建于1960年代。
大部份的核避难所都是私人建造的。历史学教授麦可伊纳利（Laura McEnaney）发现，这种私人避难所有千多个，她指防范核战争似乎“变成了每个家庭的责任”。
谁可住进总统的核避难所？
皮纳特岛：美国总统本人，和数十名幕僚和秘书（这个避难所可让30人容身）。
白宫：911事件发生后，副总统切尼搬到白宫的避难所工作，他的妻子当时和他一起。另外，时任国家安全顾问赖斯（Condoleezza Rice）、国防部长唐纳德•拉姆斯菲尔德（Donald Rumsfeld）等人当时均暂时在这倨避难所办工。总统乔治布殊当天身处空军一号。
韦瑟山：总统、一众幕僚等百多人均可在此容身。这个设施甚至设有记者室。