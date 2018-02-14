核弹来袭时 特朗普会到哪里去避难

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普拥有的马尔拉格俱乐部地底设有核避难设施，但他身为美国总统，也可到多个总统专用的设施避难

核弹来袭时，历来的美国总统都有避难的计划，他们都会被立即送到一个安全的避难处，好让他们能继续统领国家。

当核弹来袭时，美国总统特朗普可以前往多个地方避难。其中一个核避难所建于上世纪50年代，位于白宫的地底；还有一个，位于弗吉尼亚洲的蓝岭山脉（Blue Ridge Mountains）。

特朗普在佛罗里达州私人拥有的马尔拉格俱乐部（Mar-a-Lago resort），也设有一个基本的避难所。同样是特朗普私人拥有的西棕榈滩（West Palm Beach）高尔夫球场也设有一个由炸弹储存库改装而成的避难所。据美国媒体报道，那个避难所设在高球场第二个洞的地底。

Image caption 莱克曼曾与特朗普一起到访马尔拉格俱乐部的避难所

马尔拉格俱乐部的避难所在1950年代由名媛玛乔丽·梅里维瑟·波斯特（Marjorie Merriweather Post）建造。

波斯特据报当年十分担心朝鲜战争的发展，于是着手兴建地下核避难所。美国政府的资料显示，这个避难所深入马尔拉格俱乐部建筑物的地底。

特朗普在1985年连同这个避难所一起购入俱乐部。他后来描述，这个避难所“十分稳固”，用钢铁和混凝土建成。

项目经理布莱克曼（Wes Blackman）曾与特朗普一起到访这个避难所，他身高六尺五吋（约1.95米），需要弯下腰才能进入避难所。

他忆述，进入避难所时“就像考古研究一样”，内部十分湿冷，有一股霉味，也十分幽暗。墙上设有一些折床，而房间中央部份就装设了一个坐厕。

Image caption 其中一个总统专用的核避难所位于弗吉尼亚州韦瑟山

波斯特在建造这个避难所的时候，美国官员也在为杜鲁门总统建造一个他专用的核避难所。

杜鲁门总统图书馆（Truman President Library）资料员索韦尔（Randy Sowell）透露，美国官员当时希望在一个秘密地点建造一个“完整的政府建筑物”。韦尔指，这个建筑位于美国首都华盛顿以外约50英里处。

美国当局把位于弗吉尼亚州的韦瑟山（Mount Weather）掏空，变成一个可以让总统和他的高级幕僚在核子战争时暂避的地方。国会议员则会获安排到弗吉尼亚州西部的白硫磺泉镇（White Sulphur Springs）的一个设施暂避，这个设施的暗号为“希腊小岛”，一直运作到1992年关闭。

韦瑟山的设施现时由联邦紧急措施署管理，该署一名部门首长在2001年向国会透露，“9·11”事件后，韦瑟山的设施“重新投入运作”，但他没有透露详情。如美国遇上核子战争，这个设施理论上可成为特朗普的避难之所。

美国当局在1961年开始为前总统约翰·肯尼迪（John F Kennedy）兴建另一所总统的核子避难所。这个设施位于佛罗里达州皮纳特岛（Peanut Island），距离一家肯尼迪经常到访的渡假小屋只有十多分钟的车程。

图片版权 Getty Images Image caption 位于白硫磺泉镇的设施曾是收容国会议员的核避难所，现在已成为游客景点

美国国会1973年的文件透露，这个避难所总共耗资97,000美元兴建。

一名曾在岛上开设博物馆的居民米勒（Anthony Miller）透露，肯尼迪参加演习时，曾数次到访这个避难所。他形容，这个避难所跟“地上挖开的一个洞”没大分别。

这些避难所反映了美国人过往数十年，对待核战争的态度。对某些人来说，核战争是无法想象的，其他人却会防范于未然。

而人们许多时候都会以复杂的计划，应对核战争后的核冬天。但可以肯定的是，不论避难所建得如何稳固，也不可能抵挡原子弹的正面攻击。罗丝（Kenneth Rose）是一名作家，曾撰写有关核避难所在美国文化的书籍。他指出，原子弹爆发时，会产生强烈的冲击波和热力，不可能抵挡。

但如果总统能抵过这第一波攻击的话，避难所便变得相当有用。毕竟，即使美国在原子弹爆炸后遭受破坏，总统还是需要有一个安全的地方继续统领国家。

达林（Robert Darling）是一名美国海军陆战队队员，他在“9·11”事件发生后，曾待在美国总统设在白宫的避难所。他指，美国政府有一份名单，决定总统和哪些高级官员可以在紧急时躲进避难所去，这令官员的阶级，变成决定他们能否活下去的决定性因素。

有历史学家认为，这种核避难所是政府“不可必缺”的一部份。杜鲁门总统图书馆资料员索韦尔认为，国家必须维持基本的阶级架构，不然便会“陷于混乱”。

Image caption 为肯尼迪总统兴建的核避难所可让他免受辐射感染

建造核避难所还有另一个用途：它们可促进美国公众对核战争的讨论，也令全球核战这种无法想象的事情变得具体化。

杜鲁门总统在1950年代建立了一个覆盖全美的民防部门。马萨诸塞大学历史教授克里斯‧阿皮（Christian Appy）指，美国政府当时想带出的讯息是：核战争并不必然会为所有人带来灾难。阿皮认为，这个民防部门帮助美国公众习惯这种“新常态”，让他们对核武器竞赛有更深入的认识。

索韦尔透露，有美国政府的调查发现，第二战世界大战美军向日本长崎市发动核攻击时，如果长崎市市民能及时躲进核避难处，死亡人数可减少约30%。索韦尔指，这就是为何杜鲁门总统认为美国需要建立一个全国性的民防部门。

这个民防部门当年尝试建立一个覆盖全国的核避难所网络。一些避难所只限公务员使用，一些就开放给所有公众人士使用。计划中的其中一个核避难所位于加州洛斯阿尔托斯（Los Altos），建于1960年代。

大部份的核避难所都是私人建造的。历史学教授麦可伊纳利（Laura McEnaney）发现，这种私人避难所有千多个，她指防范核战争似乎“变成了每个家庭的责任”。

图片版权 US National Archives Image caption 2001年“9·11”事件后，美国联邦调查局局长和中央情报局局长均转移到位于白宫地库的避难所

谁可住进总统的核避难所？

皮纳特岛：美国总统本人，和数十名幕僚和秘书（这个避难所可让30人容身）。

白宫：911事件发生后，副总统切尼搬到白宫的避难所工作，他的妻子当时和他一起。另外，时任国家安全顾问赖斯（Condoleezza Rice）、国防部长唐纳德•拉姆斯菲尔德（Donald Rumsfeld）等人当时均暂时在这倨避难所办工。总统乔治布殊当天身处空军一号。

韦瑟山：总统、一众幕僚等百多人均可在此容身。这个设施甚至设有记者室。