对不起，假金正恩！朝鲜啦啦队不欢迎你！

图片版权 Getty Images Image caption 假金正恩已经是第二次闯入冬奥赛场。

一名金正恩的扮演者在平昌冬奥会朝韩联队和日本队的女子冰球赛场闯入朝鲜啦啦队，但女孩们对他的出现似乎无动于衷。

在朝韩联队以1：4输给日本的这场比赛中，一名朝鲜最高领导人金正恩的模仿者闯入朝鲜女子啦啦队中跳舞。

图片版权 Getty Images Image caption 假金正恩被工作人员带出了赛场。

来自社交媒体的图片显示，朝鲜啦啦队并未对此感到滑稽和好笑。一些推特上的照片显示，啦啦队的一些队员看上去对这种行为有些厌恶，其他队员则尽量不理睬这位闯入者。

这支由230名队员组成的女子啦啦队身着统一制服，唱着统一的助威歌曲。

这名模仿金正恩的男子被拍到和朝鲜啦啦队握手，他随后被赛场保安驱逐了出去。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @Vinncent At the united Korea vs Japan womens' hockey game, an apparent Kim Jong-un impersonator starts dancing in front of North Korean cheerleaders. Apparent employees of the DPRK push him aside. He's now sitting nearby giving interviews (in English) pic.twitter.com/PeVJYtri5Y — Vincent Bevins (@Vinncent) 2018年2月14日

跳过 Twitter 帖子 用户名 @annafifield This Kim Jong Un impersonator walked in front of the North Korean cheering squad at the Olympics, and boy were they unimpressed https://t.co/ytFEvBGES5 h/t @yoonjung_seo pic.twitter.com/uVsusPRY2r — Anna Fifield (@annafifield) 2018年2月14日

有报道称，他对围观者说自己名叫"霍华德"（Howard）。他声称自己只是看起来像一个世界领袖，来到赛场加油，并没有犯法。

"你们疯了吗？"他对一群记者和保安嚷道，"你们觉得我要干什么？我没有任何暴力行为。"

"我只是想观看比赛，这也有问题吗？我要错过观看比赛了，"他喊道。

图片版权 Getty Images Image caption 假金正恩被保安人员和媒体包围。

"金先生"最终被保安释放，他随后离开了赛场。

上周还有一位特朗普的扮演者闯进了平昌冬奥的开幕式现场。目前还不清楚他们是否受到了同样的对待。

朝鲜啦啦队一直是本届冬奥会上的热点话题。在稍早的一场比赛中，他们统一佩戴酷似前朝鲜领导人金日成的面具，引发了争议。