图片版权 Reuters Image caption 祖马未能完成第二个任期，在党内威胁逼宫下呈辞。

这是震惊南非政坛的一天。75岁的南非总统祖马曾被形容是“有九条命的总统”，经历多宗指控与丑闻原本也屹立不倒，但近期因贪腐指控与党内威胁逼宫宣布辞去总统职务，结束8年多领导人生涯。BBC中文梳理今次事件的来龙去脉，以及祖马政治生涯中的争议。

四面楚歌

祖马面对四面楚歌的状态持续了一段时间，他要应付无休止的贪腐指控，以及无法改善的经济困境，支持度不断下滑。去年祖马支持前妻竞逐党主席一职，希望她代为连任，但失败告终，输给副总统西里尔·拉马福萨（Cyril Ramaphosa）。祖马更显得处于弱势，并多次传出非洲人国民大会（非国大）想对他逼宫的传闻。

到近期，这些传闻一一落实。非国大行政委员会周二开会后，要求祖马主动辞职，党鞭亦宣布国会对祖马发起不信任动议，希望祖马立即让位给予副总统拉马福萨。这是祖马面对的第9次不信任动议。

周三，关于祖马的贪腐指控亦有新进展，警方突击搜查与祖马关系密切的印度裔富商古普塔家族的住所，并拘捕了多人。古普塔家族被指透过与总统的密切关系，发挥庞大政治的影响力去赚钱。不过古普塔家族及祖马等均否认指控。

图片版权 EPA Image caption 非国大内部分裂，拉马福萨派系的支持者要求祖马下台。

最终，祖马宣布辞职，他在记者会前还对记者开玩笑，问记者们为甚么一脸认真。

祖马表示，非国大的“暴力与分裂”，促使他辞职。他说，不乐见非国大分裂，即使不同意非国大领导层的决定，但他依然是守规党员，决定辞职以避免党派分裂或是有人为他丧命，并会继续为人民服务。早前他接受访问时曾指非国大这样对待他、迫他下台是“极不公平”。

非国大方面表示，祖马辞职给予南非人民稳定，同时肯定祖马过去的成就，并强调祖马依然是非国大重要成员。反对派则指，不应该过份乐观，认为在非国大治下，南非的经济问题仍然难以解决。

甚具争议的总统

祖马是1994年南非结束白人统治后最富色彩和具争议性的领导人。他曾被形容是“有九条命的总统”，意指如果其他人经历祖马似的丑闻，都已结束政治生涯。

祖马出身贫困单亲家庭，从未接受传统的学校教育。祖马的祖鲁语名字Gedleyihlekisa，意思是“粉碎敌人时面带微笑”，外界有时也会评论，指他政治态度与手腕也展示出这种态度。

他在1959年加入非国大，成为其中的游击队成员，21岁时被指试图推翻白人政府，被判监10年，被送到罗本岛，与南非国父纳尔逊‧曼德拉一同服刑，据称他经常透过唱歌、即兴剧等提升党员的士气。

祖马获释后流亡莫桑比克和赞比亚，逐步在党内晋升，当白人政府撤销针对非洲人国民大会的禁令，祖马成为1990年第一批返回南非的反对党领袖，并与政府展开一系列谈判。

图片版权 Getty Images Image caption 南非是金砖五国成员之一，祖马曾多次访华，今年1月1 日，中国国家主席习近平曾与祖马互发贺电，热烈庆祝中南建交20周年，中国新华社引述专家指，相信祖马下台不会影响金砖五国峰会。

他所属的政党得到不少工会及共产党的支持，在推翻白人政府后，祖马便正式展开从政之路， 先在自己家乡出任官员，1999年，出任南非副总统，之后在2009年成为总统，当时民望甚高的祖马有“人民总统”的称号，他的出身和坚守传统家庭观念，深得低下阶层支持，外界希望他解决贫穷及贫富悬殊问题，然而在祖马治下，南非经济未有改善，失业率升至28%，近乎每天都有人示威，争取房屋、学校、水电等基础设施。

祖马的政治生涯中伴随的是无数丑闻、指控与法律诉讼。例如2005年，他被控强奸一名患有爱滋的亲友，引来舆论哗然，到2006年，他获法院判处无罪，但他曾在庭上说自己多了洗澡，以避免感染爱滋，影响他角逐总统宝座。

2013年，他的“人民总统”称号可谓名存实亡，因为他被揭发挪用国家资源，为其郊外的住宅升级，设有牛栏、圆形剧场、游泳池等等，最终祖马要偿还部分私宅装修公款。

而另一宗缠绕祖马十多年的案件，是2005年，他被控在一宗军火交易案受贿，这宗案件令他失去副总统的职务，但控罪在2009年在祖马出任总统前获撤销，但到近年案件再次有新进展，当地高等法院推翻2009年的裁决，并指祖马必须面对18项涉贪、洗钱控罪。

祖马是信奉多妻制的人，总共结过6次婚、有21个仔女，亦有与其他女子有私生子。

图片版权 AFP Image caption 拉马福萨（左）原本是祖马（右）副手，但两人亦造就了党内的分裂。

谁接任？

本身已是明年大选热门人选的副总统拉马福萨将接任总统职务。虽然拉马福萨是祖马副手，但在去年的党领导选举中无法得到祖马支持，在竞选活动中，拉马福萨成为一个反祖马阵营的候选人，多次表态会打击贪腐问题，最终击败祖马支持的人选。

65岁的拉马福萨是南非最有钱的政客之一，估计身家高达4.5亿美元，业务涉猎矿业、媒体、电讯、餐饮业，并拥有南非的麦当劳专营权。不过他曾经被批评在建立其商业王国时，依靠非国大的地位，获得内幕资讯和与各政府官员关系密切。

拉马福萨曾领导南非的工会组织，是“黑色资本主义”的代表，在白人统治时代领导过矿场罢工行动，他曾是曼德拉与白人政府谈判的代表，当年他很想成为曼德拉执政时的野心，不过被曼德拉忽视，让他失望到拒绝到曼德拉的总统就职礼以及拒绝成为政府官员，不过他以律师身份，参与草拟南非白人统治后的宪法。他在国际舞台上亦曾亮相，例如他曾经成为北爱尔兰冲突中的调查员，在北爱和平进程中担当重要角色。

他未来要领导南非极不容易，首要任务是处理政府的贪腐问题、国内经济问题以及团结党内各派系，特别是祖马仍然在家乡有一定支持度，亦令拉马福萨在处理祖马离任问题上更加小心翼翼。