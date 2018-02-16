佛罗里达枪击案：15岁华裔生前“助他人逃生”
美国佛罗里达高中17名遇难者身份已被警方确认。他们均为玛乔丽·斯通曼·道格拉斯高中的学生及教职员。据美国媒体报道，包括一名15岁华裔男生王彼得（Peter Wang，音译）在内的一些遇难者在袭击发生时选择努力帮助他人逃脱困境。
“他喜欢和朋友们一起玩耍欢笑”
彼得好友的父亲马克·莫尔（Mark Moll）对BBC中文回忆，彼得是一个非常贴心的孩子，也是家中最大的孩子，“他很聪明、风趣，喜欢和朋友们一起玩耍和欢笑”。
莫尔还说，彼得生前是一名高一学生，也是学校“预备役军官训练团（ROTC）”学员。
彼得的表姐陈林（Lin Chen，音译）对《华盛顿邮报》表示，骚乱发生时彼得没有自己跑开，为方便同学撤离他选择自己撑住门。“如果没有试图帮助他人，他本可以活下来”。“他妈妈总是告诉他，不要自私，要帮助他人”。
陈林称，她刚刚帮助彼得做好了高中三年的选课计划，不管他打算学什么或做什么，应该都会做得很好。她还表示，彼得原本十分期待与家人一起参加农历新年聚会、收红包，“这个家永远不会是以前的样子了”，她说。“未来的每个新年都会很艰难。”
《南佛罗里达太阳哨兵报》引用陈林表述称，彼得“很勇敢，是一个对他人真心善良的人。他不在乎是否受欢迎，喜欢鼓励别人，像是所有人希望拥有的大哥哥的形象。”她还表示，彼得的父母由于过度悲伤，无法接受采访。
彼得的另一个表亲，16岁的艾伦（Aaron Chen）告诉《纽约时报》说，彼得“人总是很好，很慷慨”，他说尽管彼得年纪比他小，但在自己刚搬到佛罗里达时，彼得还努力确保自己不会被人欺负。
有教师为救学生身亡
17名遇难者的信息与事迹逐渐被公众所知。
玛乔丽·斯通曼·道格拉斯高中助理足球教练费斯（Aaron Feis）为保护学生，扑到学生面前为他们挡下了多发子弹。他的球队表示，费斯“是个英雄”。
费斯同时还是学校的安保人员，他在袭击开始时通过对讲机报告了这一事件，枪声响起后有人听到他说，“不，那不是在放鞭炮”。
费斯已经结婚，有一个年幼的女儿。
一名学生向《早安美国》表示，教师贝格尔（Scott Beigel）当时让学生进入自己教室躲避，但在试图锁门时被枪手杀死。
《纽约时报》报道称，17人中有8人为女生及年轻女性，9人为男生及男性。最年轻死者仅14岁，最年长者为49岁。
FBI曾接到与嫌疑人有关警告
警方称19岁的嫌疑人尼古拉斯·克鲁兹（Nikolaus Cruz）已承认发动袭击。
根据法庭文件显示，克鲁兹声称自己到达校园后开始向学生射击，随后丢弃武器逃跑。
克鲁兹被控17项蓄意谋杀罪，他已出庭受审。
针对这一事件，美国联邦调查局（FBI）已发布一份报告，检视其在与克鲁兹有关的一次警告中的处理方式。
据称克鲁兹去年曾在一则YouTube帖文下评论称自己会成为“专业校园枪手”。
FBI承认曾有用户举报这一留言，表示他们曾对此进行调查，但当时无法完全确认留言者身份。
举报者本耐特（Ben Bennight）表示，曾在看到克鲁兹留言后联系FBI，与有关代表通话近20分钟，且佛罗里达枪击案发生后FBI曾再度联系他跟进。
玛乔丽·斯通曼·道格拉斯高中数学老师加德（Jim Gard）对《迈阿密先驱报》表示，“去年克鲁兹曾经威胁过一些学生”，且学校曾给老师们发邮件警告他的威胁行为。
克鲁兹之前曾被该校开除，但具体原因尚不清楚。
警方表示未曾接到过克鲁兹可能发动袭击的有关警告。