佛罗里达枪击案：15岁华裔生前“助他人逃生”

图片版权 Getty Images Image caption 人们在烛光集会上哀悼在佛罗里达枪击案中逝去的17条生命。

美国佛罗里达高中17名遇难者身份已被警方确认。他们均为玛乔丽·斯通曼·道格拉斯高中的学生及教职员。据美国媒体报道，包括一名15岁华裔男生王彼得（Peter Wang，音译）在内的一些遇难者在袭击发生时选择努力帮助他人逃脱困境。

“他喜欢和朋友们一起玩耍欢笑”

彼得好友的父亲马克·莫尔（Mark Moll）对BBC中文回忆，彼得是一个非常贴心的孩子，也是家中最大的孩子，“他很聪明、风趣，喜欢和朋友们一起玩耍和欢笑”。

莫尔还说，彼得生前是一名高一学生，也是学校“预备役军官训练团（ROTC）”学员。

图片版权 Mark Moll Image caption 这张照片为莫尔的儿子在彼得生日时所摄。

彼得的表姐陈林（Lin Chen，音译）对《华盛顿邮报》表示，骚乱发生时彼得没有自己跑开，为方便同学撤离他选择自己撑住门。“如果没有试图帮助他人，他本可以活下来”。“他妈妈总是告诉他，不要自私，要帮助他人”。

陈林称，她刚刚帮助彼得做好了高中三年的选课计划，不管他打算学什么或做什么，应该都会做得很好。她还表示，彼得原本十分期待与家人一起参加农历新年聚会、收红包，“这个家永远不会是以前的样子了”，她说。“未来的每个新年都会很艰难。”

《南佛罗里达太阳哨兵报》引用陈林表述称，彼得“很勇敢，是一个对他人真心善良的人。他不在乎是否受欢迎，喜欢鼓励别人，像是所有人希望拥有的大哥哥的形象。”她还表示，彼得的父母由于过度悲伤，无法接受采访。

彼得的另一个表亲，16岁的艾伦（Aaron Chen）告诉《纽约时报》说，彼得“人总是很好，很慷慨”，他说尽管彼得年纪比他小，但在自己刚搬到佛罗里达时，彼得还努力确保自己不会被人欺负。

有教师为救学生身亡

17名遇难者的信息与事迹逐渐被公众所知。

玛乔丽·斯通曼·道格拉斯高中助理足球教练费斯（Aaron Feis）为保护学生，扑到学生面前为他们挡下了多发子弹。他的球队表示，费斯“是个英雄”。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @MSDEagles It is with Great sadness that our Football Family has learned about the death of Aaron Feis. He was our Assistant Football Coach and security guard. He selflessly shielded students from the shooter when he was shot. He died a hero and he will forever be in our hearts and memories pic.twitter.com/O181FvuHl3 — MS Douglas Football (@MSDEagles) 2018年2月15日

费斯同时还是学校的安保人员，他在袭击开始时通过对讲机报告了这一事件，枪声响起后有人听到他说，“不，那不是在放鞭炮”。

费斯已经结婚，有一个年幼的女儿。

一名学生向《早安美国》表示，教师贝格尔（Scott Beigel）当时让学生进入自己教室躲避，但在试图锁门时被枪手杀死。

《纽约时报》报道称，17人中有8人为女生及年轻女性，9人为男生及男性。最年轻死者仅14岁，最年长者为49岁。

FBI曾接到与嫌疑人有关警告

图片版权 Handout Image caption 克鲁兹曾在玛乔丽·斯通曼·道格拉斯高中就读，后被开除。

警方称19岁的嫌疑人尼古拉斯·克鲁兹（Nikolaus Cruz）已承认发动袭击。

根据法庭文件显示，克鲁兹声称自己到达校园后开始向学生射击，随后丢弃武器逃跑。

克鲁兹被控17项蓄意谋杀罪，他已出庭受审。

针对这一事件，美国联邦调查局（FBI）已发布一份报告，检视其在与克鲁兹有关的一次警告中的处理方式。

据称克鲁兹去年曾在一则YouTube帖文下评论称自己会成为“专业校园枪手”。

FBI承认曾有用户举报这一留言，表示他们曾对此进行调查，但当时无法完全确认留言者身份。

举报者本耐特（Ben Bennight）表示，曾在看到克鲁兹留言后联系FBI，与有关代表通话近20分钟，且佛罗里达枪击案发生后FBI曾再度联系他跟进。

玛乔丽·斯通曼·道格拉斯高中数学老师加德（Jim Gard）对《迈阿密先驱报》表示，“去年克鲁兹曾经威胁过一些学生”，且学校曾给老师们发邮件警告他的威胁行为。

克鲁兹之前曾被该校开除，但具体原因尚不清楚。

警方表示未曾接到过克鲁兹可能发动袭击的有关警告。