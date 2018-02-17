俄国外长反驳美方有关俄干涉美大选诉讼
- 2018年 2月 17日
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俄罗斯外长拉夫罗夫称，美国司法部特别检察官指控13名俄罗斯公民涉嫌干涉美国大选是"废话连篇"。
早些时候，美国司法部称，负责"通俄门"调查的检察官已经对13名俄罗斯公民以及三家俄罗斯实体机构正式提出起诉，指控他们涉嫌干预2016年美国总统大选。
俄罗斯外交部长拉夫罗夫在德国慕尼黑的国际安全会议期间说，除非他看到"证据"，他不会再就这个话题做出评论。
特别检察官米勒的上述起诉被认为是"通俄门"调查的重大发展。
美国总统特朗普在社交媒体上回应说，上述指控显示其竞选团队与俄方"没有任何瓜葛"。
俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃则发表声明说，美国的这项指控荒谬至极。"13个人去对抗有着数十亿美元经费的（美国）安全机构？"
此前，华盛顿不少政要多次指责俄国干预2016年美国总统大选，支持特朗普阵营，打击希拉里阵营。但克里姆林宫一再否认。
专家认为，这一事件让俄美关系紧张。