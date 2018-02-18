图片版权 Getty Images Image caption 佛罗里达州的案件，是2012年以来伤亡最严重的校园枪击案

美国联邦调查局（FBI）早前承认，局方曾接到佛罗里达州造成17人死亡的枪击案疑犯准备犯案的情报，却没有及时跟进。总统特朗普指责，这是因为FBI“花了太多时间”调查他的竞选团队涉及“通俄门”的指控。

特朗普在推特发的帖子还要求FBI要“先把基本功做好”，让美国能再为它而感到骄傲。

在他发帖的同一天，佛罗里达州有过千人参与集会，要求美国当局加强枪械管制。有参加集会的人士期间发言，质疑特朗普是否收受了美国枪械组织的政治捐款。

FBI承认犯了甚么错？

特朗普在周六（2月17日）发出的帖子批评，FBI忽略了疑犯在事发前，留下的多个计划犯案的迹象。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年2月18日

FBI早前承认，有一个与枪手尼古拉斯·克鲁兹（Nikolaus Cruz）关系密切的线人曾与局方接触，指克鲁兹管有枪械、有计划杀人、也多次在社交网站发出“令人不安”的帖子。这位线人也指出，克鲁兹有发动校园枪击案的“潜在可能”。

去年九月，有一名来自密西西比州的居民也向当局举报一个在视频分享网站YouTube的留言。指留言内容同样“令人不安”，而留言者的名字与克鲁兹吻合。

美国当局据报在2016年也曾经就克鲁兹在手机通讯程式Snapchat的帖文展开调查，当局指克鲁兹在Snapchat上发布有关自我伤害的内容。调查当时显示克鲁兹有计划购买枪械，但当局认为已经向他提供了足够的协助。

政客应“感到羞愧”

美国传媒报道，过千名学生、家长和政客周六在佛州出席集会。期间，一名枪击案的幸存学生爱玛‧冈萨雷斯（Emma Gonzalez）发言，指所有接受了全国步枪协会（National Rifle Association）的政客都应该“感到羞愧”。

图片版权 Joe Raedle Image caption 过千人参与周六在佛罗里达州举行的集会，要求美国当局加强管控枪械

她接受法新社访问时指，应否让美国公众管有枪械不是一个政治议题，而是一个“关乎生死的问题”。

全国步枪协会是美国一个十分具影响力的团体。美国政治研究中心（Center for Responsive Politics）的数据显示，全国步枪协会在2016年的美国选举中，花了超过1,110万美元支持特朗普的竞选活动，同时花了差不多2,000万美元反对落选的民主党总统候选人希拉里的竞选活动。

特朗普的立场

特朗普对枪械管制的立场多年来有微妙的变化。他在2000年出版的著作中透露，他基本上是反对实行枪械管制的，但是他支持禁止公众管有步枪，也认为应该延长购买枪械时的等候期。

2012年康涅狄格州一所小学发生枪击案，造成26人死亡，包括20名小童。特朗普当时称赞前总统奥巴马要求加强枪械管制的呼吁。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普在宣布参选美国总统后，在枪械管控的立场日渐向全国步枪协会靠拢

但他宣布参选2016年总统选举后，立场开始向反对管制的共和党靠拢。特朗普在竞选总统期间多次声言“不会侵犯”美国人拥有枪械的权利。他去年在一个全国步枪协会的会议上指，前总统奥巴马任内攻击“美国宪法第二修正案赋予的自由”，并指这种“攻击”已经完结。这项修正案赋予美国人民持有枪械的权利。