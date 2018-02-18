佛州枪击案：特朗普指FBI“花太多时间”调查通俄门
美国联邦调查局（FBI）早前承认，局方曾接到佛罗里达州造成17人死亡的枪击案疑犯准备犯案的情报，却没有及时跟进。总统特朗普指责，这是因为FBI“花了太多时间”调查他的竞选团队涉及“通俄门”的指控。
特朗普在推特发的帖子还要求FBI要“先把基本功做好”，让美国能再为它而感到骄傲。
在他发帖的同一天，佛罗里达州有过千人参与集会，要求美国当局加强枪械管制。有参加集会的人士期间发言，质疑特朗普是否收受了美国枪械组织的政治捐款。
FBI承认犯了甚么错？
特朗普在周六（2月17日）发出的帖子批评，FBI忽略了疑犯在事发前，留下的多个计划犯案的迹象。
FBI早前承认，有一个与枪手尼古拉斯·克鲁兹（Nikolaus Cruz）关系密切的线人曾与局方接触，指克鲁兹管有枪械、有计划杀人、也多次在社交网站发出“令人不安”的帖子。这位线人也指出，克鲁兹有发动校园枪击案的“潜在可能”。
去年九月，有一名来自密西西比州的居民也向当局举报一个在视频分享网站YouTube的留言。指留言内容同样“令人不安”，而留言者的名字与克鲁兹吻合。
美国当局据报在2016年也曾经就克鲁兹在手机通讯程式Snapchat的帖文展开调查，当局指克鲁兹在Snapchat上发布有关自我伤害的内容。调查当时显示克鲁兹有计划购买枪械，但当局认为已经向他提供了足够的协助。
政客应“感到羞愧”
美国传媒报道，过千名学生、家长和政客周六在佛州出席集会。期间，一名枪击案的幸存学生爱玛‧冈萨雷斯（Emma Gonzalez）发言，指所有接受了全国步枪协会（National Rifle Association）的政客都应该“感到羞愧”。
她接受法新社访问时指，应否让美国公众管有枪械不是一个政治议题，而是一个“关乎生死的问题”。
全国步枪协会是美国一个十分具影响力的团体。美国政治研究中心（Center for Responsive Politics）的数据显示，全国步枪协会在2016年的美国选举中，花了超过1,110万美元支持特朗普的竞选活动，同时花了差不多2,000万美元反对落选的民主党总统候选人希拉里的竞选活动。
特朗普的立场
特朗普对枪械管制的立场多年来有微妙的变化。他在2000年出版的著作中透露，他基本上是反对实行枪械管制的，但是他支持禁止公众管有步枪，也认为应该延长购买枪械时的等候期。
2012年康涅狄格州一所小学发生枪击案，造成26人死亡，包括20名小童。特朗普当时称赞前总统奥巴马要求加强枪械管制的呼吁。
但他宣布参选2016年总统选举后，立场开始向反对管制的共和党靠拢。特朗普在竞选总统期间多次声言“不会侵犯”美国人拥有枪械的权利。他去年在一个全国步枪协会的会议上指，前总统奥巴马任内攻击“美国宪法第二修正案赋予的自由”，并指这种“攻击”已经完结。这项修正案赋予美国人民持有枪械的权利。