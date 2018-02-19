美亚欧大国纷纷反制 “一带一路”四面楚歌？

图片版权 CNS Image caption 去年5月在北京举行的"一带一路"峰会有多国领袖出席，但除意大利外，西方主要国家都只派出代表出席。

中国高调推行"一带一路"，在国际社会日益引起担忧。一个不民主的大国扩展国际影响力，其他大国会袖手旁观吗？

这两天，中国的"一带一路"倡议接连出现在国际媒体的报道中。

先是德国外交部长加布里尔在慕尼黑安全会议上抨击"一带一路"不利于民主自由，今天又爆出消息，美澳日印四国正在研拟一个"一带一路"的"替代方案"。

从特朗普政府所说的"印太"国家到欧洲大国，都开始公开对"一带一路"发表质疑，甚至开始研拟对策。

难道中国政府拓展国际政经影响力的未来蓝图，现在就已面临四面楚歌？

图片版权 Reuters Image caption 德国外长加布里尔在慕尼黑安全会议上说，中国利用“一带一路”宣扬违背民主、自由、人权的价值观。

"不同的价值观"

上周六（2月17日），在第54届慕尼黑安全会议上，即将离任的德国外交部长加布里尔火力全开，抨击中国和俄罗斯"不断试图试探和破坏欧盟的团结"，用"胡萝卜加大棒"的方式对单个国家施加压力。

加布里尔说，中国在利用"一带一路"的投资来宣扬一套与西方不同的价值观体系。

他说："修建一条新丝绸之路的倡议，并不像有些德国人认为的那样，是对马可波罗的感性回想。其实，这是要按照中国的利益全面重塑这个世界。

"这不只是经济。中国在发展一个全面的、不同于西方的体系。与我们的制度不同，这个制度不是以自由、民主和人权为基础的。"

加布里尔提议，欧盟应该发起一个新的倡议，用欧盟的资金，按照欧盟的标准，在东欧、中亚和非洲发展基础设施。

图片版权 AFP Image caption 中国正试图和各国建立更紧密的交通运输网络。

“霸权之路”

这是加布里尔在外交部长任内的最后一次重要演讲。他将不在德国的新联合政府中任职。

但这并不意味着他的看法已经不具影响力。法国总理菲利普就在安全会议上对他表示支持。

菲利普说，欧洲"不能把新丝绸之路的规则交由中国制定"。

法国总统马克龙早前访华时，虽然口说支持"一带一路"倡议，不过同时点出，这条路不应该是一条"新的霸权之路，让所经过的国家都成为附庸"。

即使是因“脱欧”而急于在全球寻找新机遇的英国首相特里莎‧梅，也在访华时拒绝书面支持"一带一路"。

特雷莎‧梅当时表示"欢迎一带一路所带来的机遇"，但要留意"透明度"，"符合国际标准"。

你的器材不支持播放多媒体材料 什么是“一带一路”？“一带一路”为中国带来了什么？为沿途其他国家又带来了什么？

"替代方案"

德国外长的话音刚落，特朗普政府所谓的"印太"地区大国也传出了类似的声音。

澳大利亚媒体周一（2月19日）报道，澳大利亚、美国、印度和日本正在商讨建立一个联合区域基础设施计划，作为中国"一带一路"倡议的替代方案，以反制北京的国际影响力。

《澳洲金融评论》援引不具名美国高级官员的话说，澳大利亚总理特恩布尔本周晚些时候访问美国时，将与特朗普总统讨论该计划。

但他说，计划尚处于"初始阶段"，因此不会在特恩布尔访美期间宣布。

澳大利亚外交部长朱莉·毕肖普对天空电视台证实，四国官员确实在考虑拟定一个联合基础设施计划，因为"对基础设施有巨大的需求，尤其是在我们的地区"。

Image caption "一带一路"基于古丝绸之路而设计，希望推进中国经济走向世界。

并非"对手"

尽管印太四国的设想与德国外长的提议不谋而合，但相关官员措辞含蓄，避免给人反制中国的印象。

上述不具名美国官员说，他们倾向于把这个计划称作"一带一路"的"替代"方案，而不是"对手"。

"没有人认为中国不应该建设基础设施，"他说。"中国可能会建一个港口，而单单一个港口可能在经济上并不可行。我们可以修一条连接港口的公路或铁路，让它变得可行。"

路透社报道，日本内阁官房长官菅义伟在记者会上被问及此计划时，也表示无意反对"一带一路"。

菅义伟说，日美澳印四国经常就共同感兴趣的议题交换意见，"这并不是要反制中国的'一带一路'。"