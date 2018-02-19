涉嫌干涉美国大选的“俄国五毛”战术非凡

图片版权 AFP/GETTY IMAGES Image caption 俄国斯被指利用社交媒体干涉美国总统大选

美国司法部最近起诉了13名涉嫌利用社交媒体干涉美国大选的俄罗斯公民。

美国司法调查人员说，现在他们搞清了这些俄罗斯人是经过怎样的精心策划和缜密运作试图左右2016年那场令人瞩目的美国大选的。

2014年，一家坐落在圣彼得堡建筑中的俄罗斯互联网研究机构已经开始紧锣密鼓地筹备攻击美国政治的火药库。

美国检控官说，这家俄罗斯互联网研究机构收集了一批被盗取了身份的真实美国人信息，同时大量研究了如何在社交媒体上"说话"，即怎么说，说什么才能让美国人"上钩和搓火"。

据说，该俄罗斯互联网研究机构的两名成员亲自前往美国收集情报和素材。他们走访了美国的9个州，来了一趟实况调查之旅。

展开攻势

回到俄罗斯后，该机构的成员开始以美国志愿者的名义在网上发帖子，看看哪招能够最有效地套牢选民？

而在美国得克萨斯的一名真志愿者给他们支招说，要把"火力"集中在那些"紫色的州"，即那些竞争比较激烈的州。美国检控方说，俄国人听取了建议。

2016年，在美国大选如火如荼之际，俄罗斯互联网研究机构也加紧了运作。据指称，他们拥有100多万美元的资金。

美国称，他们用这笔资金在社交媒体脸书（Facebook）和推特（Twitter）上买广告。

"希拉里·克林顿不值得黑人的选票"，2016年5月的一条帖子说。

一个月之后，另一条帖子说："特朗普是我们更好未来的唯一希望。"

美方说，俄罗斯希望能在网上制造一种分裂的气氛，令美国政局不稳。

图片版权 EPA Image caption 俄国说美国的指控简直"荒谬"。

同时，克林姆林宫希望影响选民的投票，此外还试图说服一些少数族裔的选民干脆放弃投票权。

莫斯科对此指称则强烈否认，俄国说美国的指控简直"荒谬"。

美国的指控还说，俄罗斯互联网研究机构控制了一个叫"Woke Blacks"的Instagram帐户。

这个帐户据称曾写道，对特朗普的炒作和仇恨误导了人们，并迫使黑人投票给希拉里。

另外一个帖子说，我们不能两害相权取其轻，我们还不如干脆一个都不选。

全时运作

美国说，俄国机构轮班倒，以确保他们的帖子能够符合美国的时区，假装他们就是在当地的美国人发的帖子。

即使他们没有发帖的时候，他们也不闲着。他们在学习，听取就发帖技巧的反馈。

同时，他们不断地跟踪帖子的效果，成不成功，哪里需要改进，微调，如何能达到最大效应等等。

据说，他们对美国的公共假期了如指掌，什么时候该发什么帖最合适等等都作过一番研究。

根据美国法院的文件，俄罗斯互联网研究机构想方设法不留痕迹。最重要的是不能让人看出来这些帖子是从俄国发出来的。

图片版权 Reuters Image caption 美国调查人员说，俄罗斯互联网研究机构开始播撒不满的种子

为此，他们不惜动用了几种不同的VPN，使帖子看上去是从美国本土发出去的。

他们还被指盗用美国公民的身份，用他们的真名实姓设立PayPal账户。

美方的起诉说，由于俄国人的活动如此有效，一些不知情的美国商家甚至付钱给他们在其网站推销商品广告，而俄国人也毫不客气地赚钱，每条促销消息收取25至50美元的费用。

从网络到街道

现如今，网上网下已界限难分。一旦成功在网上挑起了美国人的愤怒情绪，俄国人被指开始用假志愿者Matt Skiber的名义在美国组织街道抗议和示威活动。

美国调查人员说，在其中的一个示威活动中，一个人装扮成希拉里的模样，身穿狱服站在囚笼中，囚笼被放在卡车平板车厢的后方。

仍在继续

在特朗普当选后，美国调查人员说，俄罗斯互联网研究机构开始播撒不满的种子。他们帮助促成了纽约的两大对立的示威活动，一个支持特朗普的示威人群以及一个反对特朗普的抗议活动。

据说，在这一过程中俄罗斯互联网研究机构建立起一份100多名有名有姓的真实的美国人名单。

他们通过这些美国人组织了网下的各种示威活动，而这些被利用了的美国人根本不知道自己是俄国这场最大胆行动中的玩偶而已。

而且，这场活动还远没有结束。