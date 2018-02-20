图片版权 Getty Images Image caption 人称“冰上王子”的羽生结弦在亚洲各国人气高企

继朝鲜代表团后，两次获得冬奥花滑冠军的日本选手羽生结弦接力成为平昌奥运的另一大关注点。他在日本、韩国及两岸三地均有着超高人气，拥有“贵妇团”粉丝，所到赛场会下起“维尼熊雨”，羽生话题在亚洲社交网站“刷屏”，引发现象级追捧潮。

羽生在亚洲人气高企，有“冰上贵公子”之称，在日本更有不惜千金到处飞的“贵妇团”，跟随羽生赴海外参赛，并买下场内位置最好的门票高举日本旗及羽生结弦的名牌。

由于羽生钟意卡通人物“小熊维尼”，粉丝在国际赛事中制造了另一常见现象—“小熊维尼雨”。每次他比赛结束，粉丝均会向冰场内及小熊维尼布偶。工作人员会将粉丝扔出的布偶拾起，捐给慈善团体。

图片版权 Getty Images Image caption 羽生谢幕，志愿者则忙着收拾粉丝扔出的“维尼熊雨”

圈内人士指，羽生在亚洲的高人气源于他成绩好、颜值高、训练刻苦、以及为人谦和。

“他的动态就像梦一样”

在2月17日的男子单人花样滑冰决赛中，羽生结弦不负众望，再度夺金，成为继1948、1952卫冕的美国选手迪克·巴顿（Dick Button）后，66年来首位连续两届获得奥运金牌的花滑选手。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @PushDicksButton Bravo Hanyu, Records are made to be tie — Dick Button (@PushDicksButton) 2018年2月17日

羽生在平昌冬奥成功卫冕后，巴顿在推特上为羽生叫好，指“纪录就是要来追平的”。 “我觉得他很美，”他向《纽约时报》表示：“他的动态就像梦一样。”

凭借外表与高超的艺术表现力，羽生结弦的滑冰表现赢得亚洲各国大批粉丝的欢心。羽生结弦在中国网络上的人气，大大超越首次参加奥运的中国选手金博洋—不过也有不少网民对这两人之间的友谊与互动十分感兴趣。

单人滑是日本的传统强项，在羽生结弦冒起前，就有被誉为“国民女英雄”的女子选手浅田真央，同样引发现象级的追捧潮。

图片版权 ARIS MESSINIS Image caption 平昌冬奥现场，羽生结弦的支持者坐满了观众席

中国资深花滑迷张妍（化名）对BBC中文表示，日本对单人滑十分重视，亦有专门的包装、营销团队，擅长“造星”，而羽生结弦本身的“颜值”亦令他成为“可捧之人” 。

除外观以外，羽生待人处事的态度亦赢得不少赞誉。在今次平昌冬奥，羽生为了不打扰队友受访，在队友身后爬行的照片传遍了华文社交媒体。

奥运冠军的“雪耻”之役

2014年的索契冬奥，19岁的羽生结弦成为史上第一个夺得此项目金奖的亚洲选手；不过羽生在该次比赛的自由滑环节，两度摔倒。

去年11月初，羽生在日本NHK杯的训练期间失足致右脚踝韧带受伤，两个月未能在冰面上练习，一度引起他无法在平昌出赛的疑虑。这次平昌冬奥的赛事，是羽生结弦自去年10月以来的第一场比赛，他要带伤上阵，用止痛药出战。

图片版权 Getty Images Image caption 羽生目前是男单花滑总成绩的世界纪录保持者。

“索契冬奥自由滑的失误，是我这4年来努力变强的原因之一。”羽生表示，自己今次是抱着“想要雪耻”的心态参加比赛，希望今次能够实现“压倒性的胜利”，最后成功如愿。

但花滑圈的批评人士认为，羽生此次冬奥参赛的《叙一》 和 《阴阳师》 都是以前赛季滑过的曲目，没有创新和突破，是炒冷饭。张妍称：“我很理解羽生的心态，他带着卫冕冠军的心态选择旧曲目会保险一些。”

“世界第一”的弱点

羽生目前是男单花滑总成绩的世界纪录保持者。张妍向BBC中文形容，羽生可谓是花式滑冰界“唯一的流量担当”，是这个项目中少有“能够火到圈外”的选手。

但她指在小众的花滑迷圈子，羽生也有不被喜欢的部份；观看单人滑有跳跃、滑行、旋转等不同范畴，“在滑行上，羽生确实没有日本前辈一代好，仍未达到顶尖，稍微弱了一点。老一派的冰迷比较看重滑行这一块。”

图片版权 Getty Images Image caption 赛后发布会上，小熊维尼的身影也不能少。

据共同社引述羽生的教练指出，羽生在跳跃舞动方面极具天赋，“滑行是他最大的弱点”，在这次赛前有着手改善进行磨练。

浅田真央以26岁之龄引退，今年23岁的羽生结弦在卫冕奥运金牌后会否延续花滑生涯是媒体关注的焦点。

平昌赛后，共同社引述羽生表示，“希望把自己的人生，再投入一些在滑冰上”，但没有正面回应是否有意争取奥运三连冠；羽生说自己当下的目标是掌握“四周半跳”，希望成为全球首名在正式比赛中完成该动手的选手。