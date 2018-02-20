刘雯新年祝词说了啥，引起中国网民不满

图片版权 Getty Images Image caption 刘雯是美国知名品牌维多利亚的秘密（Victoria Secret）所雇用的首名中国模特。

中国超级名模刘雯初三（19日）在其社交媒体Instagram上给网友拜年时用英语写了一句："Happy Lunar New Year"。

但没想到一句简单的英语祝福却引来了一些中国网民的愤怒和不满。

这句话翻译成中文，可以理解为"农历新年快乐"。

其英语表达没有什么不对。然而，一些中国网民却不这么理解。

他们说，刘雯为什么不说"Happy Chinese New Year"呢？即中国新年快乐，或是春节快乐。他们于是指责她忘了自己的根了。

本来是句祝福的吉祥话，却又闹出"政治正确"来。刘雯随后赶紧把"Happy Lunar New Year"改为"Happy Chinese New Year"。

改是改了，但争议并没有嘎然停止。

农历新年/春节

图片版权 Instagram Image caption 刘雯在Instagram拜年时晒出了一张与邓文迪的合影。

其实，世界上欢度农历新年（中国人也叫春节）的国家不只是中国一个国家，越南、韩国、新加坡、台湾等国家和地区也过这个年。

英文中Lunar 这个词，是与月亮有关，即是农历的意思。

其实，英文中"Happy Lunar New Year"是无可厚非的。

而且，近几年在西方越来越多的人开始使用Lunar New Year，而不是Chinese New Year。因为这样更合理和中性化，不厚此薄彼。

刘雯据说是世界上薪酬最高的模特之一，她也是美国知名品牌维多利亚的秘密（Victoria Secret）所雇用的首名中国模特。

但是，随着中国的富强和在世界舞台影响力的增强，一些名人和艺人为所谓"说错话"道歉屡屡发生。

名人说话要格外谨慎，不能涉及政治敏感字眼或是政治不正确。否则将会受到封杀，戏没的演，钱也没得赚。

网民评语

刘雯在社交媒体上的一句话，立刻遭到那些"民族意识强烈的"网民的围追堵截。

一名署名baijingting999 的Instagram用户写道："如果连中国人自己都不尊重自己的文化，你怎么能期待他人尊重你呢？"

还有网民指责越南盗用中国新年说："你去年叫中国新年，今年又叫农历新年，真恶心！"。

另外一名网民则写道："如果你这么想当越南人，那就离开中国，别回中国。"

但也有一些网民为刘雯辩解，认为这种说法是成立的。

一名网民说，"新年好！那些不喜欢农历（lunar)这个字眼的人应该重新回到学校学习英语。"

一名署名为szml的网友写道："两种表达都可以。你不应该因为网上的欺凌而改变。越是这样这些网上欺凌者越会得逞。"

Instagram在中国是受到屏蔽的，但许多网民仍通过种种渠道冲破封锁。

刘雯在Instagram的留言也被重新贴到中国国内的社交媒体网站上。

不敢得罪

图片版权 Getty Images Image caption 香港歌手何韵诗支持香港“雨伞运动”，令中国不悦。

中国拥有全球最大的消费市场以及网民，中国社交媒体用户的影响力近年来也与日俱增。

本月初，德国汽车制造商戴姆勒旗下的奔驰汽车（Mercedes Benz）由于在Instagram广告中引用了西藏精神领袖达赖喇嘛的一句话（"Look at situations from all angles, and you will become more open", 意思是说，要从全方位看问题才能变得更开放。）导致许多中国人的愤怒而向中国人道歉。

2016年，法国化妆品牌兰蔻(Lancome)因选择与香港艺人何韵诗合作引起中国大陆网民不满，不得不取消了其在香港的宣传演唱会。

何韵诗由于其政治立场受到大陆网民的批评。中国网民还威胁要抵制兰蔻这个品牌，迫使兰蔻取消了与何韵诗的合作。