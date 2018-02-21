图片版权 Getty Images Image caption 王孟杰生前是美国军队初级后备役军官训练营的成员。图为丧礼上摆放的王孟杰生前照片。

美国西点军校录取了佛州校园枪击案遇难少年王孟杰（Peter Wang），追授其为2025级学生。

西点军校是王孟杰的梦想学校。2月14日，佛州校园枪击案导致17人死亡，15岁的华裔学生在帮助其他同学逃生过程中中弹身亡。他的葬礼于星期二在当地举行。

王孟杰生前是美国军队初级后备役军官训练营（Junior Reserve Officers' Training Corps） 的成员，这个校园项目旨在为美国军方培养有潜力的军官。

西点军校当地校友查得·马克西（Chad Maxey）告诉佛罗里达《太阳哨兵报》，西点军校会给王孟杰的家庭寄送一封录取通知书以及荣誉酬金。

佛州州长斯科特（Rick Scott）在王孟杰以及另外两名初级后备役军官训练营遇难成员——14岁的 佩蒂（Alaina Petty） 和杜凯（Martin Duque）——的葬礼上向他们赠送了佛州“国家卫士”的奖章。

图片版权 MARK MOLL Image caption 王孟杰身亡时穿的是训练军服

美国媒体报道称，美国军方授予了这三名少年英雄勋章，并且美国陆军学员司令部（U.S. Army Cadet Command）也授予了他们初级后备役军官训练营英雄勋章。

目击者称，14日，玛乔丽·斯通曼·道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School）校园枪击案发生时，王孟杰穿的是训练军服，他为其他同学撑住门，帮助他们逃生，自己却中弹身亡。

事后，网民发起了“向王孟杰追授军方荣誉让其安息”的请愿，“他无私而勇敢的行为拯救了这个区域的几十条生命，因此他配得上英雄的称号”。军方对这些请愿付出了实际行动。

王孟杰童年在中国生活过一段时间，他的朋友说他的梦想是上西点军校。

王孟杰的邻居及家庭好友潘增焰告诉BBC中文，“看到遗体的时候，他父母都晕过去了。还有同学说，孟杰看到老师被枪击中还去帮老师。他中了好几枪，都是正面打到，太惨了。”

同时，有100名左右斯通曼·道格拉斯的学生乘坐巴士去了佛州州议会大厦，他们准备周三在那里举行反对枪支暴力的集会。

该校决定关闭至2月27日，他们希望他们的号召能影响到全美校园。

3月24日，首都华盛顿还会有更大的游行。

星期二，美国总统特朗普号召禁止在手枪加装撞火枪托（bump stocks）。去年十月发生在拉斯维加斯的大面积机枪扫射事件，枪手就使用了这一装置，此次佛州校园枪击案中未被使用。

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图片版权 Getty Images Image caption 撞火枪托装于半自动步枪上，可增加子弹发射速率。

此次事件的犯罪嫌疑人是玛乔丽·斯通曼·道格拉斯高中此前的一名学生，名为尼古拉斯·克鲁兹（Nikolaus Cruz）。他被指用一支AR-15冲锋枪发动了此次致命袭击。

克鲁兹的养母在2017年去世，此后他搬去了同校的一位朋友家住。朋友的父母斯尼德夫妇（James and Kimberly Snead）告诉CBS，克鲁兹一直郁郁寡欢，但是他们没有意识到他的问题有多大。

“我们认识的尼古拉斯跟大家现在看到的不一样。”斯尼德先生说。

“他骗了我们，也骗了所有人。”斯尼德夫人说。

斯尼德先生是一名退伍老兵，他说他知道克鲁兹有枪，但是他以为只有他有放枪的保险柜的钥匙。他也称，克鲁兹有拥有枪支的权利。

图片版权 ABC Image caption 斯尼德夫妇告诉CBS，克鲁兹一直郁郁寡欢，但是他们没有意识到他的问题有多大

执法部门称，克鲁兹在去年买了七支冲锋枪，他们曾对克鲁兹的精神健康发出过警告。

在接受ABC采访时，斯尼德夫妇称，克鲁兹在开枪前三分钟，还给他们的儿子发了信息说自己要去看电影。

被捕后，克鲁兹在警察局见到斯尼德夫妇时，含糊不清地向他们道了歉。

CBS获得的文件显示，2016年9月，佛州儿童与家庭部门（DCF）曾经因为医疗忽视（忽略或拖延儿童对医疗和卫生保健需求的满足）到访过克鲁兹和他的已故养母林达·克鲁兹（Lynda Cruz）。

调查员认为克鲁兹有抑郁症、多动症以及自闭症。克鲁兹曾经在Snapchat发过一段"砍掉"自己双臂的视频，还在书包上涂过种族主义的语言。

CBS称，此前调查员认定克鲁兹没有遭受虐待后，就停止了调查。