你的器材不支持播放多媒体材料 "我很愤怒，因为我再也见不到我的女儿。"

美国总统特朗普认为，给教师配枪能够防止更多校园枪击案的发生；特朗普说，一个持枪的教职员，可以“很快”终结枪手的袭击。

2月14日，佛罗里达玛乔丽·斯通曼·道格拉斯高中爆发枪击案，造成17名师生死亡，是美国史上第二大公立校园枪击案；约40名生还者与死难者家属本周三（2月21日）受邀到白宫与特朗普会面，有生还者激动地要求特朗普，确保类似事件不再发生。

特朗普在会面上表示，同意应加强买枪者的背景审查：“我们的背景审查会很强，尤其针对买家的精神健康……（加强背景审查）不会像以前那样，只停留在说而不做的层面。”

然而他同时表明，会认真考虑美国全国步枪协会（National Rifle Association，NRA）倡议已久的一项方案：让教职员佩枪。

死难学生家属发声

在特朗普和佛州枪击案生还者会面前，有数百名华盛顿周边地区的青少年在白宫外抗议。

女儿在上周的佛罗里达枪击案中丧生的安德鲁·布勒克（Andrew Pollack）说，美国这个国家“对不起我们的孩子”。

“我很愤怒，因为我再也见不到我的女儿。”

图片版权 Reuters Image caption 与生还者会面期间，特朗普手持笔记，其中一点是提示他要说“我在聆听你”

儿子在2012年康乃狄克州小学枪击案中遇害的父亲马克·巴顿（Mark Ba​​rden）则说，增加校园内的枪枝数量，不是解决办法。

“现在教师们的职责已经太过繁重了，不可能还要背负携带杀人武器的责任。没有人想看到校园内出现枪战。”

特朗普打算如何解决问题？

“如果校园里有擅长射击的老师，他们可以很快终结枪击事件。”特朗普承认这项提案极具争议，但亦表示：“如果允许教师隐藏佩枪，他们需要接受专门训练，校园也不再会是禁枪区。”

“疯子们都是懦夫，禁枪区对他们而言就是‘快进来开枪’的标志。”特朗普形容。

目前已有十多个美国州份，允许大学校园内隐藏佩枪，但不包括佛罗里达。

2016年竞选总统期间，特朗普曾否认自己支持允许校园内携枪。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump Crooked Hillary said that I want guns brought into the school classroom. Wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2016年5月22日

这个方案会有效吗？

枪击案发生时，该高中有持枪护卫值班，但该护卫未有开枪。当地警方向媒体表示，该护卫没有见到枪手。

让每个课室都有教师持枪，是一个极具争议性的提案。美国全国教育协会2013年一项调查显示，只有22%教师认可教职员持枪的建议，有多达68%教师反对。

调查中，72%教师表示即使这样的法例通过，他们也不愿意带枪。

舆论对控枪的取态有变化吗？

就在特朗普与部分生还者会面当日，枪击事件的其他生还者齐集佛罗里达首府塔拉赫西，要求议员管制枪枝销售。

生还者达莱尼·塔尔（Delaney Tarr ）说：“我们要求控枪改革、要求合乎常识的控枪法例。”

图片版权 Reuters Image caption 一名生还学生在与州议会会面时，高举遇害同学的遗照

佛州州议会的一些议员说，他们会考虑将购买突击步枪（枪击案中枪手使用的枪枝）的最低年龄由18岁提高至21岁。但州议院否决了要求议会讨论禁售突击步枪的建议。

佛州枪击案发生后，美国各地冒起由青少年发动的反枪示威。在芝加哥、匹兹堡、凤凰城等地，均有学生罢课抗议，以示对反枪运动的支持。

周二，特朗普指示行政当局，采取行动禁售“撞火枪托”，一种让步枪每分钟可发射超过100枚子弹的装置。去年十月造成58人死亡的拉斯维加斯演唱会枪击案中，枪手使用了这项装置。

美国全国步枪协会反对全面禁售撞火枪托，但支持加强对其的管制，以及修订购枪者背景审查的法例。在2016年的选举中，该协会向特朗普捐赠了3000万美元。