平昌冬奥闭幕式美朝代表非正式会晤成焦点

图片版权 AFP Image caption 韩国说金英哲到访将是两国缓和关系的一个机会。

朝鲜将派出它最高级别的将军，情报总管金英哲（Kim Yong-chol）出席本周日（2月25日）在韩国平昌冬奥会的闭幕式活动。

金英哲是朝鲜劳动党中央委员会副委员长，以他为团长的高级别代表团将借平昌冬奥会闭幕式之际，在韩国访问和逗留三天。

据信，金英哲是近几年针对韩国发动的几次攻击的幕后黑手。其中包括，2010年韩国海军"天安舰"的沉没，导致46名韩国水手丧生。

金英哲其人

根据网上的资料，金英哲出生于1946年，是一位四星将军。他曾在90年代参加过南北高层会谈。

2009年金英哲出任人民武力部侦查总局局长，负责对南韩的谍报工作。

2010年他当选为朝鲜劳动党中央委员会委员、中央军委委员。

除天安舰事件之外，金英哲还被指是延坪岛武力挑衅，以及电脑系统黑客攻击等一系列事件的幕后操纵者。

金英哲是朝鲜鹰派人物。由于其在朝鲜核武发展中的角色，他上了美国和韩国的黑名单。

因此，不难想象金英哲在韩国人心目中的形象不佳。

但是，韩国称本着奥运精神接受以金英哲为首的朝鲜代表团参加闭幕式。

韩国统一部说，朝鲜派高级别代表团参加冬奥会闭幕式有利于创造机遇，促进包括改善南北关系和朝鲜半岛无核化等在内的半岛和平进程，基于这一立场韩方接受朝方代表团的访韩计划。

图片版权 Getty Images Image caption 虽然朝鲜运动员的表现不佳，但拉拉队却引人注意。

朝鲜此次派代表团参加平昌冬奥会被看作是韩朝两国关系解冻的迹象。

但人们也担心平壤利用平昌之机来改善其国际形象。

同时，已经有韩国反对党人对韩国花费重金接待和安排朝鲜代表团提出质疑。

美朝非正式见面？

与此同时，美国总统特朗普的女儿伊万卡也将率领美国代表团于本周五（23日）前往平昌参加冬奥会的闭幕式活动。

韩国官员说，在闭幕式期间没有美国与朝鲜正式会面的安排。

然而，金英哲预期将与韩国总统文在寅会晤。

在2月9日平昌冬运会开幕式时，则是由朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南率的团。

代表团成员中包括朝鲜劳动党中央委员会第一副部长金与正（朝鲜领导人金正恩的胞妹）。

金与正作为朝鲜最高领导人金正恩的特使还向文在寅转交了金正恩关于改善朝韩关系的亲笔信，并转达了他对文在寅访问朝鲜的口头邀请。

图片版权 Pool Image caption 开幕式期间彭斯与金与正距离咫尺之遥。

另外，在平昌开幕式期间，金与正原本预期与美国副总统彭斯会面。

但美国官方说，朝鲜在最后一刻取消了双方的会面。

因此，这次金英哲是否能与美国代表团在闭幕式期间做非正式的交谈将是人们普遍关注的焦点，虽然韩国说没有正式会面的安排。