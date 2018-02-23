朝核危机：细看特朗普“史上最重” 制裁

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就在平昌奥运会闭幕前夕，美国总统特朗普宣布将对朝鲜实施"史上最重"的制裁，逼迫平壤当局放弃核计划。

美国财政部周五（2月23日）称，将对56个涉朝实体和个人实施制裁，切断朝核项目的资金来源。这其中包括27家船运和贸易公司，以及28艘船只和一名个人。

另外，美国也将发出"全球航运提示"，警告那些继续与朝鲜从事交易的个人和企业。

美国自2008年以来开始对朝鲜实施制裁。这一被特朗普称为对朝"极限施压"的政策是特朗普当局试图解决朝核危机的最新举措。

公开数据显示，在16家朝鲜航运公司中，五家注册在香港，两家在中国大陆注册，两家于台湾注册，另外两家分别于巴拿马和新加坡注册。

那制裁真的有用吗？

图片版权 EPA Image caption 去年，联合国安理会一致通过对朝鲜的新一轮制裁，以惩罚朝鲜试射弹道导弹。

过去两年，国际社会对朝鲜制裁的消息常见诸报端，但对其效果，外界反应不一。

2016年11月30日，联合国对朝鲜的制裁针对其与中国的煤炭交易，但2017年5月14日，朝鲜测试了弹道火箭。

2017年6月2日，联合国针对四家实体进行制裁，并对14名朝鲜官员颁布旅行禁令。但7月4日，朝鲜称其首次成功测试了洲际弹道导弹。

2017年8月6日，联合国再次限制朝鲜的煤炭和原材料等的出口，但9月3日，最高领导人金正恩下令试验可搭载于弹道导弹之上的氢弹头。中美等国严厉谴责。

2017年11月21日，美国再次针对朝鲜实施制裁，一些中国公司受到影响。但不久后，朝鲜发射了一种名为"火星-15"（Hwasong-15）的新型洲际弹道导弹，并称这一新导弹能够搭载"超大型重型核弹头"，并能够打击美国本土全域。

2017年12月22日，联合国安理会继续通过制裁对朝施压，但在1月1日的元旦讲话中，最高领导人金正恩说，使用核武器（对付美国）一直是一个选项。不过，他同时也称愿意送朝鲜运动员参加平昌冬奥会。