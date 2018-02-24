图片版权 US Dept of Defense Image caption 美国海军尼米兹级核动力航空母舰"卡尔·文森"号（USS Carl Vinson）将于2018年3月5日至9日访问岘港

美国海军尼米兹级核动力航空母舰"卡尔·文森"号（USS Carl Vinson）将于2018年3月5日至9日访问岘港。此次访问被认为是美越军事关系中的重要一步。

澳大利亚皇家防务研究所的越南问题专家卡尔·塞耶教授对"卡尔文森号"访问越南，以及英国反潜护卫舰"萨瑟兰"号（HMS Sutherland）将在三月驶经南中国海（South China Sea，中国称"南海"）的消息发表了评论。

塞耶教授在接受BBC越南科记者雨江的专访时表示，"卡尔·文森"号航母访问岘港被视为"自1975年越南战争结束后美国在越南最大的军事存在"。

"卡尔·文森"号航母有舰员约370人，此次访越将有导弹驱逐舰随行，整个航母战斗群的海军人数预计逾6000人。塞耶教授说，并非所有抵达岘港的美舰队官兵将被允许上岸，但抵达的大批美海军官兵和舰只将使此次访问成为自1975年越南战争以来美国在越南最大的军事存在。

"卡尔·文森"号此次访越标志着越南与美国之间军事接触方式的变化。2009年和2010年，越南官员曾登上美国海军"约翰·斯坦尼斯"号（USS John C. Stennis）和美国"乔治·华盛顿"号（USS George Washington）航空母舰，观摩两艘航母在南中国海的行动。

"卡尔·文森"号访越时将停靠岘港市仙沙港，这将是有史以来停靠在越南港口的最大型美国军舰。"卡尔文森号"早些时候曾经访问菲律宾，但其停靠的地点安排与此不同，"卡尔文森号"当时停靠在港口外大约10公里处。

BBC："卡尔·文森"号访越对越美关系、地区防务和安全有何影响？中国会有何反应？

塞耶教授：美越两国同意基于2011年签署的推动双边防务合作谅解备忘录、2015年签署的防务关系共同愿景声明，以及2018-2020年阶段行动计划等协议，加强两国防务合作。基本上来讲，越美两国在五个合作领域取得了一些进展，越南对此感到满意。

"卡尔·文森"号访越有两层含义。首先，美国试图展示美国海军在该地区的存在，以向各地区国家保证，特朗普总统领导下的美国不会疏远该地区。

其次，越南支持美国在南中国海的海军存在，只要它有助于该地区的和平与稳定。换句话说，双方在确保航行自由以及船舶和军用飞机的航行和飞越自由等战略利益方面达成共识。

中国可能会对"卡尔·文森"号访越做出较大反应，指责美国威胁其主权和安全，但美国"卡尔·文森"号航空母舰抵达岘港将有助于南中国海的稳定和军事力量平衡。

图片版权 Getty Images Image caption 2017年4月，"卡尔·文森"号在印尼爪哇岛与苏门答腊之间的巽他海峡航行。

BBC：美国派""卡尔·文森"号访问岘港的目的是什么？这是否会让中国感到不安？

塞耶教授：美国是世界上的军事强国。美国利用其在海上的力量来维护商船和军舰安全海道的利益。进行友好的港口访问是海军外交的一个组成部分。"卡尔·文森"号和随访舰只上的美国海军官兵还将在访问岘港时展开一些社区交流和体育活动。这将为双方创造良好的感受。

尼米兹级核动力航空母舰"卡尔·文森"号是美国军力强大的象征。双方的交流活动将有助于越南海军官员了解其能力。

中国也在香港接待到访的美国海军舰只，并加入了与美国的防务合作。美国和中国在确保商船和军舰海道的安全方面都有着重要的利益。任何冲突都会破坏贸易并对两者造成严重损害。要想了解中国的反应，我们必须把中方的宣传与美国和中国都不想加剧紧张局势的事实分开。

图片版权 Xinhua Image caption 三亚也是南海舰队中国潜艇基地的所在地（图为从空中拍摄的三亚海南岛）。

图片版权 Xinhua Image caption 中国海军舰艇于2016年10月访问缅甸、马来西亚和柬埔寨。

BBC："卡尔·文森"号 访问岘港后，会不会带来任何改变？

塞耶教授：1917年，"约翰·麦凯恩号"（USS John McCain）导弹驱逐舰访问岘港。随后不久，美国海军军舰在越战后首次访问金兰湾。两三周后，中国人民解放军海军编队舰只也访问了金兰湾国际港。在今年，越南已连续两次接待俄罗斯和美国的国防部长。我预计，越南很快将再接待来自中国的海军舰艇访问。

金兰湾国际港向所有人开放。越南重开金兰湾以来，已有来自新加坡、法国和日本的海军军舰在那里停靠。底线是越南追求大国之间的多极平衡。就越南的独立战略来说，这一政策对各方均有利。换句话说，如果大国之间保持平衡，越南将不会被逼进入任何国家的轨道，可以继续发挥独立作用并为区域安全作出贡献。这对各方都有利。

美国航母"卡尔·文森"号的访问并不意味着越南已处于美国对华的军事轨道上。它标志着越南和美国开始相互信任，河内乐意在与美国的海军关系中向前迈进一步。我认为，中国对"卡尔·文森"号对越南的友好访问表示乐观。

图片版权 Reuters Image caption 美国国防部长马蒂斯1月25日到访越南。

英国海军的存在

BBC：还有一个与南中国海有关的问题——面对北京的抗议，英国表示该国反潜护卫舰"萨瑟兰"号将在访问澳大利亚后返国途中驶入南中国海。你对英国这一举动怎么看？

塞耶教授：英国是一个海洋大国，也是"五国联防"（FPDA）协议成员国，致力于保障东南亚的海上安全。"五国联防"成员包括英国、澳大利亚、新西兰、新加坡和马来西亚。按照美国总统特朗普的说法，它也是美国在北约的盟友，这些都使重要的航行自由的得到保障。

英国也试图在"脱欧"后寻求发挥相关作用，譬如与澳大利亚达成自由贸易协定，英国也支持在南中国海遵循国际法。反潜护卫舰"萨瑟兰"号巡航南中国海就涵盖了上述观点。

这次巡航将彰显英国皇家海军的实力，让"五国联防"成员国伙伴放心，在航行自由问题上与美国团结一致，进一步推动英澳关系发展的趋势，并强调南中国海秩序依据的是国际法规则。

图片版权 Getty Images Image caption 英国反潜护卫舰"萨瑟兰"号将在三月驶经南中国海。图为2017年10月，英国女王伊丽莎白二世在伦敦西印度码头停靠的反潜护卫舰"萨瑟兰"号上参观。

BBC：在越南和东盟国家与中国就南海行为准则框架达成多项协议的情况下，英国将采取什么样的行动？

塞耶教授：英国、法国和美国的行动，都是为了捍卫国际法，包括海牙国际仲裁法院就南中国海主权争端作出有利于菲律宾的仲裁案。该法院裁定，仲裁案涉及的南中国海争议岛礁没有低潮高地，无权产生12海里领海。虽然中国当局要求各国在试图进入200英里专属经济区时获得许可，但南中国海并无拥有200海里专属经济区的合法岛屿。

当英国国防大臣加文·威廉森称，英国反潜护卫舰"萨瑟兰"号将在三月结束访问澳洲后驶经南中国海之后，中国警告英国不要在南中国海生事。

英国和其它海上大国的努力旨在让越南和东南亚国家放心，中国不能在东海的航线上强加"有中国特色的国际法"。

如果没有哪个国家反对中国对南中国海的主权主张，国际法院可以认为国际社会已经妥协并同意中国的主张。通过推动航行自由的巡航，英国正式表明国际社会不接受中方的这种声明。

新加坡目前担任东盟轮值国主席，也是东盟的中国协调员。新加坡有责任跟进东盟与中国的《南海行为准则》框架文件（COC）磋商，填补框架空缺，让有关方面进入实质性磋商的新阶段。从某些方面来讲，英国的行动将帮助新加坡应对中国。

BBC将继续跟踪报道各国海军对南中国海和越南的访问。