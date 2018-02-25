平昌冬奥闭幕：朝鲜争议人物带团出席 引韩国保守派抗议

图片版权 JUNG YEON-JE/GETTY Image caption 朝鲜争议性人物金英哲将带领朝鲜代表团出席冬奥会闭幕式

平昌冬奥会闭幕式将于周日（2月25日）闭幕。朝鲜争议性人物金英哲将带领朝鲜代表团出席。韩国已经表示出了对他的即将到访不欢迎的情绪。

在负责朝鲜军方情报期间，上将金英哲被认为是2010年天安舰爆沉事件和延坪岛武力挑衅事件的主谋。同时，他也和2014年朝鲜黑客入侵索尼影业有关。为阻止索尼发布新电影《采访》（讲述的是刺杀朝鲜最高领导人金正恩的虚构故事），朝鲜黑掉了索尼的网络。

天安舰爆沉导致了46名韩国官兵死亡，但朝鲜坚决否认跟此事有任何关系。

图片版权 AFP Image caption 天安舰爆沉导致了46名韩国官兵死亡，但朝鲜坚决否认跟此事有任何关系

金英哲今年72岁。2006至2008年间，他带队参与了南北将军级军事会谈，此后成名。2009至2016年，他被任命为人民武力部侦查总局局长，负责网络战争以及外国情报搜集。

2016年，他开始负责朝鲜统战部。统战部是一个收集民间情报的组织，旨在联系韩国的亲朝鲜团体，以及处理朝鲜与韩国之间的事务。

据韩国媒体《中央日报》报道，金英哲领导统战部不久之后，由于“态度蛮横”，被送去接受了“意识形态改造”。

他在接受惩罚期间依然保留了统战部领导的职位。此次他被提名为冬奥会闭幕代表团团长也意味着他仍然是朝鲜最高权力层的一员。

图片版权 ROBYN BECK/GETTY/SONY PICTURES Image caption 为阻止索尼发布新电影《采访》（讲述的是刺杀朝鲜最高领导人金正恩的虚构故事），朝鲜黑掉了索尼的网络

朝鲜领导人观察网站（North Korea Leadership Watch）报道称，金英哲不好合作，并且为人刻薄。

报道称，在2007年与韩国会谈期间，他拒绝韩国的一项提议时称：“你们还有其他的公文包吗？是不是那个公文包还有其他提议？”

“主谋”

美国分别于2010年和2015年对金英哲实施了制裁。韩国在2016年也实施了制裁。

但是，韩国统一部部长赵明均（Cho Myoung-gyon）称，韩国不会限制金英哲赴韩出席冬奥会闭幕。

鉴于此前涉嫌发起的一系列攻击，韩国的保守派已经发起了对金英哲访韩的抗议。

“我们坚决反对金英哲访问韩国，因为他是天安舰爆沉事件的主谋，”韩国在野党自由韩国党领袖金圣泰（Kim Sung-tae）说。该党派的声明称，金英哲应该被“乱棍打死”，同时号召韩国政府禁止金英哲访韩。

图片版权 JUNG YEON-JE/GETTY Image caption 鉴于此前涉嫌发起的一系列攻击，韩国的保守派已经发起了对金英哲访韩的抗议。

尽管天安舰爆沉事件发生时，金英哲是人民武力部侦查总局局长，但韩国统一部仍然称“尚不能明确到底谁该为天安舰爆沉事件负责”。

尽管遭到了保守派的反对，韩国政府还是表示欢迎金英哲访韩。韩国政府希望借冬奥会改善并缓和与朝鲜的关系。

韩国总统文在寅预计会在冬奥会闭幕期间与朝鲜代表团见面，但金英哲与美方代表会见基本不太可能。