无视朝鲜吹暖风 美国坚持无核化为谈判条件

图片版权 AFP Image caption 伊万卡在冬奥闭幕礼上，就坐在朝鲜代表团团长金英哲的前方，但是两人没有交流

朝鲜在平昌冬季奥运会完结时释出善意，透过韩国表示愿意谈判，但美国立场仍然坚定，指任何谈判都必须以朝鲜半岛无核化为目标。

韩国总统府引述朝鲜指，平壤当局“十分愿意”跟美国展开对话，也认为韩朝关系应该跟朝美关系“同步改善”。

朝鲜的表态近日急剧转变。就在韩国总统府发出消息前数小时，平壤曾称美国新一轮的制裁为“战争行为”，又说它不会参加任何有前设的谈判。

但美国的态度依旧强硬。政府回应朝鲜时指，将观察平壤当局谈判的意愿是否推动朝鲜半岛无核化的第一步。美国总统特朗普的女儿伊万卡（Ivanka Trump）周日（2月25日）出席冬奥闭幕礼时坐在朝鲜代表团团长金英哲（Kim Yong-chol）前方，但是两人没有交流。

图片版权 Reuters Image caption 平昌冬季奥运会在周日闭幕

据报，朝鲜官员曾在冬奥闭幕礼前跟韩国总统文在寅会面。会面结束后，便传出朝鲜愿意对话的消息。

朝鲜外交部早前也称赞朝鲜跟韩国在冬季奥运会期间的合作，但不忘抨击美国，指美方大规模的制裁会给朝鲜半岛带来“战争威胁”。

有分析认为，朝鲜向韩国释出善意，是为了离间韩国和美国的关系，但指出这种表态不会缓和区内紧张关系。

图片版权 Pool Image caption 美国副总统彭斯原定在冬奥开始时，跟朝鲜领导人金正恩的妹妹金与正见面，但最终没有成事

韩国媒体近日都分别指出，朝鲜和美国都有派出代表出席平昌冬奥闭幕礼，双方“仍然可能”会面。

BBC记者劳拉·比克（Laura Bicker）曾查问韩国政府官员，美朝代表会否会面时，得到的回答是：“等着瞧。”

美国副总统彭斯原定在冬奥开始时，跟朝鲜领导人金正恩的妹妹金与正见面，但最终没有成事。美国官员指朝鲜突然取消会议，朝鲜方面没有回应。

带领朝鲜代表团出席闭幕礼的团长金英哲是劳动党中央委员会副委员长。据报，他是近几年针对韩国发动的几次攻击的幕后黑手。其中包括2010年韩国海军“天安舰”的沉没，导致46名韩国水手丧生的事件。而美国代表团其中一人是朝鲜问题专家阿利森‧胡克（Allison Hooker），2014年曾到访朝鲜就释放两名被扣留的美国人跟朝方谈判，当时曾与金英哲会面。

美国总统特朗普就任至今，美国和朝鲜仍然没有正式的交流。金英哲和阿利森‧胡克可能会举行一场比较低调的会面，改变这个情况。