喷泉吐冰 北极寒流“东方野兽”封冻欧洲

图片版权 EPA Image caption 意大利首都罗马的共和国广场上的喷泉结冰

“寒流来了！”欧洲各国早就收到了气象专家的警报：来自地球最北端的极地旋涡“东方野兽”将吹袭大部分地区。

果然，“东方野兽”极其凶猛，使欧洲不少国家的气温降至五年以来的最低，英国有些地方甚至出现了自1991年以来的最低温度。

寒流吹至使多地交通延误、学校关闭，甚至有人冻死。

为此，欧洲多个国家的市政当局下令警方：如果有露宿街头者拒绝去政府提供的严寒天气收留所，警方可以强行拘留。

极地寒流究竟有多冷？先来看看它在意大利罗马造成的冰冻：

图片版权 EPA Image caption 见过出冰的罗马雕塑喷泉吗？

图片版权 Reuters Image caption 罗马著名古建筑斗兽场被大雪笼罩

远在欧洲南部的意大利都受到“东方野兽”如此大的影响，在欧洲北部的其他国家的天寒地冻情况可想而知了。

在北部的爱沙尼亚，气温有可能降至零下29度。

比利时首都布鲁塞尔的埃特比克（Etterbeek）区，区长要求警方将不愿去收容所的街头露宿者强行带走，以免他们有冻死的危险。

图片版权 Getty Images Image caption 德国出动扫雪车，清除道路上的积雪

图片版权 AFP Image caption 罗马尼亚首都布加勒斯特

英国也受到寒流的很大影响。林肯郡内，道路结冰导致汽车相撞，造成三人死亡。

英国全国，数以百计的火车班次被取消。有报道称，因为火车停开，火车公司可能面临数百万英镑的乘客索赔要求。

另外航空交通也受到大雪天气的影响。英国航空公司BA从希斯罗机场起飞的一些航班被取消。

全国上下有几百所学校因为天气恶劣被迫停课。

图片版权 Getty Images Image caption 英国英格兰东部地区埃塞克斯郡的科尔切斯特Colchester，大象喷泉挂满冰棱。

图片版权 PA Image caption 英国有些地区发出橙色预警，提醒人们恶劣天气可能危及生命和财产；更大范围地区发出黄色预警，提醒人们天气可能影响日常生活。

图片版权 EPA Image caption 瑞士伯恩的喷泉结成冰柱

图片版权 EPA Image caption 瑞典城市马尔默（Malmo），极地寒流让这个冬天更冷了。

图片版权 EPA Image caption 瑞士日内瓦湖，冰上树梢。

气象部门预计，今后几天，寒冷天气还将持续影响欧洲大部分地区。