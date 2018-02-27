喷泉吐冰 北极寒流“东方野兽”封冻欧洲
- 2018年 2月 27日
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“寒流来了！”欧洲各国早就收到了气象专家的警报：来自地球最北端的极地旋涡“东方野兽”将吹袭大部分地区。
果然，“东方野兽”极其凶猛，使欧洲不少国家的气温降至五年以来的最低，英国有些地方甚至出现了自1991年以来的最低温度。
寒流吹至使多地交通延误、学校关闭，甚至有人冻死。
为此，欧洲多个国家的市政当局下令警方：如果有露宿街头者拒绝去政府提供的严寒天气收留所，警方可以强行拘留。
极地寒流究竟有多冷？先来看看它在意大利罗马造成的冰冻：
远在欧洲南部的意大利都受到“东方野兽”如此大的影响，在欧洲北部的其他国家的天寒地冻情况可想而知了。
在北部的爱沙尼亚，气温有可能降至零下29度。
比利时首都布鲁塞尔的埃特比克（Etterbeek）区，区长要求警方将不愿去收容所的街头露宿者强行带走，以免他们有冻死的危险。
英国也受到寒流的很大影响。林肯郡内，道路结冰导致汽车相撞，造成三人死亡。
英国全国，数以百计的火车班次被取消。有报道称，因为火车停开，火车公司可能面临数百万英镑的乘客索赔要求。
另外航空交通也受到大雪天气的影响。英国航空公司BA从希斯罗机场起飞的一些航班被取消。
全国上下有几百所学校因为天气恶劣被迫停课。
气象部门预计，今后几天，寒冷天气还将持续影响欧洲大部分地区。