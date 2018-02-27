图片版权 JUNAID AHMED/GETTY IMAGES Image caption 艾哈迈德自拍成瘾

我们今天生活在社交媒体时代，人人都可以自拍，上网，甚至成为网红。

如果你和大多数人一样，只是偶尔拍个自拍，选个满意的上网，那你可能不是自拍狂。

然而，我们故事的两位主人公承认陷入自拍不能自拔的地步，可能患上了社交媒体病。

艾哈迈德今年22岁，他的Instagram帐户有5万粉丝。

图片版权 Carol Yarwood Image caption 自拍照

艾哈迈德每天平均自拍200张，然后上网。而且，他精心策划上网的时间段，以期达到最多人点赞的频率。

如果一张照片获得不了600个赞，他就会删除它。

通常，在一张照片贴出后的一两分钟就会获得100个赞，这会令他感觉出奇地好。

迷恋自拍已经成为一种症状，英文中还有一个新词来形容这种情况叫做selfitis，可以解释为自拍上瘾。

现在它已经被定义为一种真正的心理疾病。

图片版权 Instagram Image caption 只要超过6次，就可以被视为慢性自拍成瘾症

根据最新的国际研究，如果一个人每天总有自拍、然后上传到网上的冲动，只要超过6次，就可以被视为慢性自拍成瘾症（chronic selfitis）。

艾哈迈德说，由于他太热衷于自拍，也为此跟家人和朋友不免产生摩擦。

有时在跟家人一起外出吃饭时，家人总是说你就不能不拍照吗。

他则直接说："不能。我不能白花了3个小时准备。我为什么不能照相呢？"

当然，有时他也会受到负面评语的影响，虽然现在已经好多了。

图片版权 JUNAID AHMED Image caption 艾哈迈德的无数自拍照之一

但是，要想拍出好照片也是要付出代价的，为此他还进行了整容。比如，他的牙齿、下巴和脸颊等都是经过修整的。

迫于社交媒体的压力，他承认自己的相貌已不像过去那样自然，因为需要不断转变自己。

不过，艾哈迈德坦诚社交媒体上看到的东西不总是真的。

"如果用的得当，社交媒体可以很好玩。但是不要单纯追求你要在Instagram上塑造一个不真实的你而这样做，因为那样的话就不值得了。" 艾哈迈德最后忠告说。

'我想合群'

另一位年轻人是23岁的丹尼。他在十几岁时就对把自拍照上传到社交媒体上而着迷。

图片版权 DANNY BOWMAN Image caption 丹尼15岁的自拍照

他说，"我想合群。我觉得最好的办法就是要看上去好看"。

于是，在拍了自拍照之后他要自我审视和分析一番，看看哪里有缺陷（因为总是可以找到缺点），这一过程往往变成了一个"恶性循环"。

他甚至可以一天用10个小时的时间照镜子，拍自拍照，天天如此。

16岁那年，丹尼还企图自杀。

他得了身体畸形恐惧症 （body dysmorphic disorder），不得不去特殊的诊所去治疗。丹尼认为这里很大的成分是社交媒体惹的祸。

现在，丹尼已经上了大学，并帮助有心理疾患的年轻人。

过去，丹尼经常躺在床上思考如何能摆脱成瘾，但似乎看不到希望。

现在，丹尼上传到Instagram上的照片不再是自拍照，而是他与人交谈或是他做演讲的照片。

图片版权 DANNY BOWMAN Image caption 更加自信的丹尼

丹尼说，这比把自拍照放到网上，乞求别人点赞更有满足感。

由于社交媒体对年轻人的影响，英国皇家公共卫生协会呼吁政府以及社交媒体平台在手机上设立警告提醒装置，如果上网两个小时手机就会自动提醒。

据悉，在人生比较艰难的时刻，10个青少年中有7个表示，他们从社交媒体中得到过支持和安慰。

但与此同时，社交媒体也能导致和助燃人们的焦虑和抑郁。

因此，如何适度使用社交媒体看来并不是一件简单的事情，特别是对青少年这样比较敏感和尚未完全成熟的团体。

他们迫切需要社会、家庭等的引导、帮助和支持。否则的话，患上社交媒体病就真不好玩了。