BBC事实核查：中文已成巴基斯坦官方语言？

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传言：巴基斯坦将中文定为官方语言之一。

事实核查判定结果：传言错误。巴基斯坦议会通过一项决议，“建议”巴基斯坦国内学习中文课程，但没有任何迹象表明，中文会成为该国官方语言。

2月19日，巴基斯坦当地一家乌尔都语新闻电视台Abb Takk首先发布“突发新闻”称，巴基斯坦参议院通过一项决议，宣布中文成为该国官方语言之一。

巴基斯坦参议院确实通过了一项决议，但该决议内容是，为减少“沟通障碍”，呼吁开设“中国官方语言”课程，面向参与中巴经济走廊（CPEC）项目的每一个人。

通过中巴经济走廊项目，中方已在巴基斯坦多个基础设施项目中投资超过620亿美元（约合3922亿元人民币）。

假新闻引发中巴印三国反应

这一错误报道被多家印度媒体引用，其中包括ANI通讯社、《今日印度》、《金融快报》等主流媒体。印度媒体将此事作为巴基斯坦与中国关系日益增进的一个示例。

还有包括巴前驻美大使在内的知名人士转发Abb Takk错误报道，这一消息传播甚广，使得巴基斯坦参议院不得不刊发声明予以澄清。

一些印度媒体随后承认自己的错误，撤回此前的报道。

这一假新闻在中国也引起一些反应，上海社科院研究员胡志勇表示，这是企图离间中巴关系的行为。

巴基斯坦的官方语言

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乌尔都语为巴基斯坦国语，但英文也是其官方语言。大多数巴基斯坦政府部门与该国精英人士均使用英语。

巴基斯坦还有几种本土语言，旁遮普语是应用最广泛的语言，该国48%的人口使用旁遮普语，但并不是官方语言。

只有8%的巴基斯坦人使用乌尔都语，他们大多居住在城市地区。

近年来，当地一些语言面临消失的命运，有评论指巴政府忽视本土语言。

2月22日国际母语日当天，一些巴基斯坦政党及文学团体发起游行，敦促巴基斯坦政府将该国所有主要语言定为"国语"。

日益增进的中巴关系

印度主流新闻杂志《展望》（Outlook）表示，“考虑到巴基斯坦和中国越走越近，这则‘假新闻’对大多数人看上去确实是可信的”。

中巴经济走廊项目是习近平“一带一路”倡议的一部分。许多中国公司在巴基斯坦境内修建高速公路、发电厂及工业园区。成千上万的中国人跟随公司来到巴基斯坦。

大量中国人的涌入使得巴基斯坦媒体上的中文内容激增，巴基斯坦有了第一部中文电视剧，以及第一份华文报纸《华商报》。《华商报》称，其创立宗旨为“更好地促进中巴企业深层合作”。

两国同时还共同开办24小时“友谊（Dosti）”广播台，其中有一档1小时的“学中文”节目。

“文化摩擦”

虽然两国联系日益紧密，但巴基斯坦国内有一些声音表示，在中国对巴社会文化影响增大的同时，需要保护本土的传统和经济。

最近巴基斯坦保守英文报纸《国家报》（The Nation）一篇专栏文章就警告称，中巴经济走廊可能会引发“文化摩擦”。

巴《新闻报》（The News）在谈及一带一路和类似担忧时指出，“一些人中伤中国人的动机，比如将中国人与东印度公司相比较，或者说巴基斯坦正在成为中国的附庸，这种现象很令人担忧”。

Upasana Bhat对本文亦有贡献。