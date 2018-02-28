特朗普女婿库什纳取阅密件权限被降　代表律师称“不影响工作”

图片版权 EPA Image caption 库什纳将无法取得多种政府机密文件，包括总统的每日情报简介

美国传媒报道，总统特朗普的女婿库什纳（Jared Kushner）接触政府机密文件的权限被降级，分析指这可能影响美国与中东国家的各项谈判。

特朗普2017年上任后不久便委任库什纳为总统顾问，但库什纳至今仍未完成背景审查，一直都只能以临时许可查阅政府机密文件，包括查阅总统的每日情报简介。库什纳的临时许可过期后，他再也不能取得这些文件。

库什纳的发言人向BBC发出声明，指白宫处理库什纳接触机密文件的暂准权限时“出现延误”，但强调多名与他有相同权限的官员也遇到了相同的问题，而这种问题一般“在新政府并不罕见”。

美国政治新闻网站Politico引述库什纳的律师洛厄尔（Abbe Lowell）指，库什纳的权限被降级不会影响他继续协助总统的工作。但有分析认为，库什纳的权限被降级后，无可避免会影响他在白宫内的地位。

图片版权 Getty Images Image caption 库什纳是特朗普的高级顾问，他的妻子是特朗普的女儿伊万卡

剪掉双翼

库什纳没有任何政治经验，但他在特朗普政府有多项重要的职责，包括促进以色列和巴勒斯坦的和谈，也负责处理美国和墨西哥的关系。

他在申请接触政府机密文件的永久权限时，曾经因为遗漏许多资料，被当局要求重新提交申请。有负查审批权限的美国官员去年曾在国会指，他从没见过“如此错漏百出”的申请。

美国司法部副部长罗德·罗森斯坦（Rod Rosenstein）上周据报曾通知白宫，指局方的“通俄门”调查可能令库什纳短期内无法取得查阅机密文件的正式许可。

BBC驻北美记者安东尼·泽克尔（Anthony Zurcher）认为，美国当局撒销库什纳的权限，等如“剪掉他的双翼”。他指，库什纳透过发言人指自己的工作不受事件影响，但他现在跟外国官员见面时，将不能预先知道对方的利益所在，因此权限被撒销始终是一件令他“尴尬”的事情。

泽克尔分析指，白宫现在面临一个更大的问题：根据美国全国广播公司（NBC）的数字，截至去年11月，约130名白宫职员仍只获临时权限，包括特朗普的女儿伊万卡（Ivanka Trump）和白宫法律顾问麦加恩（Donald McGahn）。

图片版权 Reuters Image caption 库什纳多番否认他本人和特朗普竞选阵营成员与俄罗斯共谋

库什纳跟外国的接触曾引来外界质疑。美国《华盛顿邮报》引述白宫消息指，库什纳与一些外国官员的联系，在白宫内引起一些忧虑。报道指，中国、阿联酋、以色列和墨西哥的官员曾私下讨论，如何透过库什纳名下公司的商业活动“控制”他。

白宫前幕僚秘书波特（Rob Porter）早前被两名前妻虐打时，被揭发仍可利用临时权限取得政府的机密文件。白宫幕僚长约翰·凯利（John Kelly）事后声言要收紧机密文件的授权限制。而国家情报局局长丹·科茨（Dan Coats）也认为，当局应限制只持有临时权限许可的总统助理能取得哪些机密资料。