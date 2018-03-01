面对持枪歹徒，生死关头你会如何应对

图片版权 Getty Images Image caption 人们面对枪口做出不同的反应：搏斗、逃跑，吓得不能动弹。

美国总统特朗普在佛罗里达发生校园枪击事件后表示，如果换了是他，碰到这种情况就会冲进去（阻挡枪击者）。

特朗普表示，即使自己没带武器也肯定会冲过去（阻止枪击）。

生活中人们会遇到各种突发情况和险境，特别是在美国这种枪文化环境中。如果真的碰上有人用枪威胁你，你会做出什么样的选择？

当然，希望你永远不遇上这种险情，因此不用做出这种艰难的选择。

但是下面的这3位都曾亲身经历过这种生死攸关的险境，听听他们怎么说。

拼命：布莱安特，42岁，来自马里兰州

你的器材不支持播放多媒体材料 看看蒂娜和她女儿如何与抢劫她们商店的歹徒对射搏斗的录像

一天傍晚，我一个在商店里上班时走进一名持枪男子。

该男子把枪顶在我的胸前要钱。我慢慢地把钱装在袋子里交给他，心想他拿了钱就会离开了。

然而，他并没有要走的意思。

他告诉我要"闭嘴"，并命令我带他到后面的储藏室去。

我假装服从，但心里不知道该如何逃脱这一险境。我当时只有几秒钟的时间来思索。

但我心里想，我宁愿在有人来往的店里被打死，因为毕竟店里可能随时有人会走进来。而到了后面的储藏室，屋子很小，没有门窗。根本无路可逃。

我记得自己当时在想，我不会跟这个拿着枪的男人到储藏室的小屋去。

我于是假装开储藏室的门，在我开门之际他不得不把枪从我的胸前移开片刻。我抓住这一时机把一个做展示用的金属盒朝他的头上扔过去。

他一下子摔倒，钱撒了一地。我注意到这时他的手中已经没有了枪。

图片版权 Getty Images Image caption 佛罗里达州的校园枪击事件

但他非常愤怒。这时候我已经没有了选择，只能跟他搏斗到底。

就在我们搏斗之际，店外的一名女性听到了动静，她趴到窗户往里看。枪手这下子害怕了，赶紧夺枪而逃。

但他告诉我他还会回来对付我。我很高兴自己最后选择抗争。从某种意义上来说，是我的直感。我不后悔，也没有其他选择。

“对射，然后逃跑"，蒂娜，53岁，的来自俄克拉荷马州

本周是我的烟酒商店开业10周年。当时只有我和女儿（30岁）在店里，一名武装枪手闯了进来。

他持枪向我们走来，并要我们给他钱。

我当时在想："这是真的吗？"

我以前从未碰到过这样的事，自己都不知道我会如何反应。

起初，我选择顺从。我告诉女儿打开收银机抽屉，把钱给他。

当时完全都没有思考，只是自然反应。

图片版权 JOE RAEDLE Image caption 校园枪击事件后，人们呼吁改革枪支法

他抓了钱，开始朝门口走去。我和女儿立马躲到柜台底下，拿出了藏在那里的两支枪。

我记着他又走回来，我看见了他的脸。我记不得扣扳机这件事了，但是我开枪了。

我记得在他抓住我的那一刻，我认出了他。他1个小时前曾进过我的店买东西。

我说，"我知道你。"我说完马上后悔了。因为，我这么一说，他一下子就慌了。

于是，一场枪战开始，我和女儿都向他开枪，可就是打不倒他。

我为自己和女儿的性命担忧。我们先是开枪，然后又试图逃走。

我们逃出店外，逃离他的魔掌。但他紧追不放。但最后，我们幸运地逃脱了。

他也没有死。这一点让我感到安慰，因为我并没有想伤害他，我只是想保护女儿。

我的感受是如果遇到这种情况你根本不知道自己会做出何种反应，直到事情发生的那一刻。

"动弹不了" ：潘佐，54岁，来自加利福尼亚

图片版权 Getty Images Image caption 美国的枪支文化

我16岁时候赶上过一起持枪抢劫。当时我在家乡的一家超市打工。

当时正是周末，很忙。

记得我正在给一位顾客装购物袋，突然听到汽车轮胎猛然停车时发出的刺耳声音。

我当时并没有多想。还以为就是有人图方便违规停车呢。

结果发现，我是大错特错了。

紧接着，我看到了3名蒙面男子闯进商店，声嘶力竭地大喊："不许动，都把手举起来！"

我当时都惊呆了，不相信眼前所发生的一切。

其中一名持枪男子朝我跑过来，叫我趴在地上，他想拿我身后收银机里的现金。

你的器材不支持播放多媒体材料 "我很愤怒，因为我再也见不到我的女儿。"

但我当时由于突发的巨大恐惧，导致我身体完全失去了功能，一动也不能动了。

他向我大喊并咒骂我："趴到地上！"

我还是无法动，僵在那里了。

他气坏了，一下子把我推倒在地，脸朝下。他把枪顶到我的头上，告诉我别动。否则让我人头落地。

我想，"完了，我要没命了"。

我无法形容这种感觉，当有人拿枪逼着你的时候。除了恐惧外，我还感到彻底无助。

因为，你的性命完全掌握在别人手里。他们才不在乎你的死活。你真的是命悬一线。

我记得当时在想，如果他扣动扳机会怎么样。我当时想到了我爸爸、妈妈和姊妹。我还向上帝祈祷。

当时感觉过了好长时间。但其实也就一两分钟。

抢劫犯抢了钱，夺门而逃。

但回顾往事，我在想当时我为什么会出现"一动不能动的瘫痪"症状呢？

也许是因为我潜意识中知道逃跑与搏斗都没有用后，身体所产生的一种反应吧。