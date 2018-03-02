大选前秀肌肉 普京以佛罗里达为模拟打击目标

图片版权 Reuters Image caption 普京演讲期间，现场的屏幕播放似乎是模拟俄国导弹攻击美国佛罗里达州的片段

俄罗斯总统普京日前发表年度国情咨文，透露俄罗斯已经发展出一系列“无坚不摧”的核武器，包括一种可以“打击世界上任何一个目标的洲际导弹”。

普京周四（3月1日）向俄罗斯议院发表长约两小时的演说，指西方国家必须认清这个“新的现实”，也要明白俄罗斯不是吓唬。普京明言，发展这些新型武器是为了应对美国的导弹防御系统。

有分析留意到，俄罗斯大选在3月18日就要举行，普京展示新武器是为自己争取支持。

他演讲期间，身旁的屏幕播放了介绍新型导弹的片段，包括导弹飞向目标的模拟片段。有分析留意到，“目标”的地形跟美国佛罗里达州很相似。美国国务院批评称，播放这种模拟片段不是一个“负责任大国应有的行为”。

图片版权 AFP Image caption 这份国情咨文是俄罗斯在3月18日举行大选前，普京最后一次主要演讲

普京介绍的新型武器，包括一种能在低空飞行的州际导弹。他透露这种导弹的飞行轨道不规则，射程近乎没有限制，因此现有及将来的导弹或防空系统均“无法拦截它”。

普京演说期间，还介绍了另一种从潜水艇发射、可携带核弹头的导弹。

BBC防务与外交事务记者马库斯（Jonathan Marcus）留意到，这种导弹从前苏联时期已经开始研究，直至今天美国研究员才认定它是一种威胁。

但是另一种核武器似乎尚需更多研究。普京指它是一种巡航导弹，而分析指它可能是一种超音速武器，令现有的导弹防御系统无法拦截它。马库斯指出，中国和美国都在研发类似的武器。

他认为，普京在演说中突显了一个强大的俄罗斯，也突显俄国在令它的核武器库变得更现代化，这跟美国总统特朗普近月的谈话很相近。

魔术师一样的表演──BBC驻莫斯科记者罗森伯格（Steven Rosenberg）

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普京在周四对俄罗斯议会的演说，是他发表的第14份国情咨文，内容跟外界预期的很不一样。

他在大屏幕上，向外界逐一展示俄罗斯武器库内最新型的武器，包括巡航导弹、洲际飞弹、无人潜水艇和超音速战机。过程就像一名魔术师的表演，令观众目不暇给。而观众的反应似乎不错：一众议员看过武器视频后拍案叫绝。

普京的讯息有双种意义。首先是要警告西方国家不要逼迫俄罗斯，还要跟俄罗斯的选民说：投票支持普京，等于投票支持国家安全，令他们在3 月18日举行的俄罗斯大选中投票支持普京。

这个讯息，也许跟国情咨文最后的一幕呼应：演讲结束，现场奏起俄罗斯国歌，而普京肃立的同时，背后的屏幕出现一幅俄罗斯国旗。这个画面，也许会引起一些人的共呜。

图片版权 EPA Image caption 普京发表国情咨文的现场装设大屏幕，展示多款俄方新型武器

普京还谈了什么？

普京在国情咨文中，也强调俄罗斯在其他方面的发展。他演说的前半部份着重俄罗斯公众的生活水平，承诺在六年内会将国内贫穷人口减半，也透露他希望俄国人的平均寿命能媲美法国和日本。

他也指俄罗斯要加强在数码科技方面的发展。他指，俄罗斯应加快机器人和人工智能的发展，也要培育科技人才和鼓励外国人到当地留学。

他也提及叙利亚的冲突，指俄罗斯在当地的军事行动，突显了俄军的能力越趋强大。他又宣布，一条把克里米亚半岛跟俄罗斯本土连接起来的大桥将在近月启用。俄罗斯在2014年吞并克里米亚后，一直只能依赖船只和飞机维持与俄罗斯本土的交通。