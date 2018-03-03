图片版权 AFP Image caption 肯雅塔国家医院给一名不需要手术的患者实施了脑部手术

肯尼亚首都内罗毕（Nairobi ）的一家医院给一名无需手术的病人进行了脑部手术，随后该医院的几名医护人员和CEO都被停职。

该医院中，一名病人因为脑部血块需要手术，而另一名脑部肿胀的患者仅需要无创治疗。报道称，因为搞混了身份牌，医生给不需要手术的患者进行了手术。

肯尼亚《国家日报》报道，医生“手术数小时后”才发现他们出错了。他们意识到病人“脑部没有血块”。

医院表示，接受了手术的患者正在康复，调查也在进行中。监管机构要求提交报告并计划举行听证会。

社交媒体用户对于该事件感到十分震惊。

该事件发生仅六周前，有指控称有名产妇在这家医院被性侵，卫生部长下令调查相关事件。

医生们“被压垮”？

这次发生在上周末的事故被曝光后，肯雅塔国家医院（Kenyatta National Hospital）的CEO莉莉·科罗什（Lily Koros）称，医院“对这起事件十分抱歉，已经尽其所能保证患者的安全和健康”。

“我们很高兴地告知公众，病人正在康复中，进展良好，”科罗什说。

她称，四名职员——包括神经外科医生、病房护士、手术室护士以及麻醉师已经被停职。

肯尼亚《星报》(The Star)报道，医生的同事们对处理结果表示抗议，认为放置身份牌的人员才应该被惩处。

数小时后，肯尼亚卫生部长西西莉·卡里乌基（Sicily Kariuki）说，科罗什本人以及一名临床事务官员在事件调查期间被强制休假回家。

同时，医生工会为工作人员辩护，称医生因为人手短缺以及手术室空间不足而被“压垮”。

“你会发现一名医生（每天）可能要做10到19场手术，”肯尼亚医师、药剂师和牙医工会首席执行官欧鲁加（Ouma Oluga）对路透社表示。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @CarolRadull How do you conduct brain surgery on the wrong patient? Kenyatta National Hospital has outdone themselves. Horrfying!!!! — Carol Radull (@CarolRadull) 2018年3月1日

社交媒体上，许多人对该事件进行谴责。

一名用户说，“你们怎么能给病人做错脑部手术”，“恐怖！”

这家肯尼亚一流国家医院也曾被报道设施破旧、过于拥挤以及治疗等待时间长。其管理层称是因为资金不足，并称肯尼亚医疗资源不足给医院造成了不合理的负担。