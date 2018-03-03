你的器材不支持播放多媒体材料 100-104岁年龄组的比赛，他是唯一一位参赛者。（视频为英文）

这位99岁的泳者可能打破了世界纪录。他是唯一一位100-104岁年龄组的参赛者，舞台为他而搭。本周六（3月3日）晚他将挑战100米自由泳世界纪录，相信他能够击败目前的3分23秒10的纪录

乔治·科恩斯（George Corones）在澳大利亚昆士兰州的一次官方活动中以56.12秒的速度创下了100-104岁年龄段的50米自由泳新纪录。

他比2014年创下的记录快了35秒。现在这个新数字将由相关的管理机构进行认证。

科恩斯之所以有资格参赛，是因为今年4月份就满100岁。他表示游出的成绩"令人非常高兴"和"超越了世界"。

他对BBC说："这对我来说是一次示范性游泳，我游得很平衡......到终点时，我已准备好非常用力地触碰池壁"。

他说周三黄金海岸"鼎沸"的人群和欢呼让他觉得受宠若惊。

澳大利亚海豚游泳队在其Facebook页面上表示： "我们刚刚见证了历史！"

“过好一会儿才能发力”

来自布里斯班的科恩斯表示，他年轻时非常热爱游泳，但只是在80岁时才重新开始游泳。

图片版权 SWIMMING AUSTRALIA Image caption 科恩斯本周六晚将挑战100米自由泳世界纪录，相信他能够击败目前的3分23秒10的纪录。

他说："我在战争初期放弃了它（第二次世界大战），退休之前都没游过泳。“

他也承认”比赛“对他的体力提出了挑战。但准备得好的话还是可控的。平均而言，他每周三次在泳池里游几圈，也参加健身课程。

”在这个年龄需要一段时间才能发力......你会更容易疲倦，但如果你做到了，回报就是天文数字，"他说。

他将自己的成功归因于节奏和技巧。

"我的头几拍非常平衡，诀窍就是逐步加速，每次都增加一点点力量，"他说。

"到最后10米时， 我知道我已经累了，但在没有任何干扰的情况下完成了比赛。"

英国游泳运动员约翰·哈里森（John Harrison）于2014年创造了1分31秒19的历史纪录。

科恩斯的参加的是2018年英联邦运动会的预选赛，正式比赛将于下个月在黄金海岸举行。

澳大利亚大师赛官方团队说，这项纪录正在等待国际游泳联合会（Fina）的正式核查。

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科恩斯本周六晚将挑战100米自由泳世界纪录，相信他能够击败目前的3分23秒10的纪录，这也是由哈里森创下的。

他说："我绝对不是年轻人，但我非常期待并且有信心我能做得很好，"

BBC记者毛远扬（Frances Mao）报道