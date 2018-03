图片版权 AFP Image caption 主持人坎摩尔笑称奥斯卡奖杯“把手放在你可以看到的地方”。

第90届奥斯卡颁奖礼于当地时间3月4日晚在美国洛杉矶举行。《水形物语》(The Shape of Water,另译《忘形水》、《水底情深》)收获最佳影片与最佳导演两项大奖,加里·奥德曼(Gary Oldman)与弗兰西斯·麦克多蒙德(Frances McDormand)分获最佳男女主角。同时性侵与多元“毫无悬念”成为主要话题。

主持人吉米·坎摩尔(Jimmy Kimmel)开场就提及身陷性丑闻的好莱坞著名制片人哈维·韦恩斯坦(Harvey Weinstein),表示“影艺学院去年采取行动,将哈维·韦恩斯坦驱逐出他们的队伍”。

“有许多候选人适合被放逐,但哈维是最值得这么做的人选,”他说。

韦恩斯坦面临强奸、恐吓、性骚扰等多项指控,这位曾经的奥斯卡得主否认了所有非自愿性性行为的指控。

与金球奖及英国电影学院奖(BAFTA)不同,今年参加奥斯卡的明星没有统一着黑色服装。

图片版权 Reuters Image caption 最佳女主角麦克多蒙德在得奖感言最后高呼“inclusion rider”——透过合同保证电影制作中的性别与种族多元。

你的器材不支持播放多媒体材料 好莱坞电影里的女人都围着男人转吗?

第90届奥斯卡金像奖——完整得奖名单

图片版权 AFP

最佳影片

《水形物语》(The Shape of Water,另译《忘形水》、《水底情深》)

最佳导演

《水形物语》- 吉尔莫·德尔·托罗(Guillermo Del Toro)

最佳男主角

加里·奥德曼(Gary Oldman)- 《至暗时刻》(Darkest Hour,另译《最黑暗的时刻》、《黑暗对峙》)

最佳女主角

弗兰西斯·麦克多蒙德(Frances McDormand)- 《三块广告牌》(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

最佳男配角

山姆·洛克威尔(Sam Rockwell )- 《三块广告牌》

图片版权 Getty Images Image caption 最佳女配角得主艾莉森·珍妮。

最佳女配角

艾莉森·珍妮(Allison Janney)- 《我,花样女王》(I, Tonya,另译《老娘叫谭雅》、《冰之骄女》)

最佳原创剧本

《逃出绝命镇》(Get Out,又译《访·吓》)- 乔丹·皮尔(Jordan Peele)

最佳改编剧本

《以你的名字呼唤我》(Call Me By Your Name) - 詹姆斯·伊沃里(James Ivory)

最佳服装设计

《魅影缝匠》(Phantom Thread),另译《霓裳魅影》- 马克·布里吉斯(Mark Bridges)

最佳化妆与发型设计

《至暗时刻》- 辻一弘(Kazuhiro Tsuji)、大卫·马利诺夫斯基(David Malinowski )、露西·锡比克(Lucy Sibbick)

最佳纪录长片

《伊卡洛斯》(Icarus)

最佳音效剪辑

《敦刻尔克》(Dunkirk,另译《邓寇克大行动》) - 理查德·金(Richard King)、亚历克斯·吉布森(Alex Gibson)

最佳混音

《敦刻尔克》- 马克·温加滕(Mark Weingarten)、格雷格·兰达克(Gregg Landaker)、加里·A·利佐(Gary A Rizzo)

最佳外语片

《普通女人》(A Fantastic Woman) (智利)

最佳动画短片

《亲爱的篮球》(Dear Basketball)

最佳动画长片

《寻梦环游记》(Coco,另译《可可夜总会》、《玩转极乐园》)

最佳艺术指导

《水形物语》- 艺术指导:保罗·德纳姆·奥斯特贝里(Paul Denham Austerberry)、布景道具:谢恩·维欧(Shane Vieau)、杰夫·梅尔文(Jeff Melvin)

最佳视觉效果

《银翼杀手2049》- 约翰·尼尔森(John Nelson)、格尔德·内泽(Gerd Nefzer)、保罗·兰博特(Paul Lambert)、理查德·R·胡佛(Richard R Hoover)

最佳电影剪辑

《敦刻尔克》- 李·史密斯(Lee Smith)

最佳实景短片

《沉默的孩子》(The Silent Child)

最佳纪录短片

《天堂就是405公路上的大堵车》(Heaven Is a Traffic Jam on the 405,又译《天堂大塞车》)

最佳摄影

《银翼杀手2049》(Blade Runner 2049) - 罗杰·狄金斯(Roger Deakins)

最佳原创音乐

《水形物语》 - 亚历山大·德斯普拉(Alexandre Desplat)

最佳原创歌曲

《请记住我》(Remember Me,又译《勿忘我》) - 《寻梦环游记》克里斯汀·安德森·洛佩兹 (Kristen Anderson-Lopez)、罗伯特·洛佩兹(Robert Lopez)