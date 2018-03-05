2018奥斯卡：性侵与多元话题成主角
第90届奥斯卡颁奖礼于当地时间3月4日晚在美国洛杉矶举行。《水形物语》（The Shape of Water，另译《忘形水》、《水底情深》）收获最佳影片与最佳导演两项大奖，加里·奥德曼（Gary Oldman）与弗兰西斯·麦克多蒙德（Frances McDormand）分获最佳男女主角。同时性侵与多元“毫无悬念”成为主要话题。
主持人吉米·坎摩尔（Jimmy Kimmel）开场就提及身陷性丑闻的好莱坞著名制片人哈维·韦恩斯坦（Harvey Weinstein），表示“影艺学院去年采取行动，将哈维·韦恩斯坦驱逐出他们的队伍”。
“有许多候选人适合被放逐，但哈维是最值得这么做的人选，”他说。
韦恩斯坦面临强奸、恐吓、性骚扰等多项指控，这位曾经的奥斯卡得主否认了所有非自愿性性行为的指控。
与金球奖及英国电影学院奖（BAFTA）不同，今年参加奥斯卡的明星没有统一着黑色服装。
第90届奥斯卡金像奖——完整得奖名单
最佳影片
《水形物语》（The Shape of Water，另译《忘形水》、《水底情深》）
最佳导演
《水形物语》- 吉尔莫·德尔·托罗（Guillermo Del Toro）
最佳男主角
加里·奥德曼（Gary Oldman）- 《至暗时刻》（Darkest Hour，另译《最黑暗的时刻》、《黑暗对峙》）
最佳女主角
弗兰西斯·麦克多蒙德（Frances McDormand）- 《三块广告牌》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）
最佳男配角
山姆·洛克威尔（Sam Rockwell ）- 《三块广告牌》
最佳女配角
艾莉森·珍妮（Allison Janney）- 《我，花样女王》（I, Tonya，另译《老娘叫谭雅》、《冰之骄女》）
最佳原创剧本
《逃出绝命镇》（Get Out，又译《访·吓》）- 乔丹·皮尔（Jordan Peele）
最佳改编剧本
《以你的名字呼唤我》（Call Me By Your Name） - 詹姆斯·伊沃里（James Ivory）
最佳服装设计
《魅影缝匠》（Phantom Thread），另译《霓裳魅影》- 马克·布里吉斯（Mark Bridges）
最佳化妆与发型设计
《至暗时刻》- 辻一弘（Kazuhiro Tsuji）、大卫·马利诺夫斯基（David Malinowski ）、露西·锡比克（Lucy Sibbick）
最佳纪录长片
《伊卡洛斯》（Icarus）
最佳音效剪辑
《敦刻尔克》（Dunkirk，另译《邓寇克大行动》） - 理查德·金（Richard King）、亚历克斯·吉布森（Alex Gibson）
最佳混音
《敦刻尔克》- 马克·温加滕（Mark Weingarten）、格雷格·兰达克（Gregg Landaker）、加里·A·利佐（Gary A Rizzo）
最佳外语片
《普通女人》（A Fantastic Woman） （智利）
最佳动画短片
《亲爱的篮球》（Dear Basketball）
最佳动画长片
《寻梦环游记》（Coco，另译《可可夜总会》、《玩转极乐园》）
最佳艺术指导
《水形物语》- 艺术指导：保罗·德纳姆·奥斯特贝里（Paul Denham Austerberry）、布景道具：谢恩·维欧（Shane Vieau）、杰夫·梅尔文（Jeff Melvin）
最佳视觉效果
《银翼杀手2049》- 约翰·尼尔森（John Nelson）、格尔德·内泽（Gerd Nefzer）、保罗·兰博特（Paul Lambert）、理查德·R·胡佛（Richard R Hoover）
最佳电影剪辑
《敦刻尔克》- 李·史密斯（Lee Smith）
最佳实景短片
《沉默的孩子》（The Silent Child）
最佳纪录短片
《天堂就是405公路上的大堵车》（Heaven Is a Traffic Jam on the 405，又译《天堂大塞车》）
最佳摄影
《银翼杀手2049》（Blade Runner 2049） - 罗杰·狄金斯（Roger Deakins）
最佳原创音乐
《水形物语》 - 亚历山大·德斯普拉（Alexandre Desplat）
最佳原创歌曲
《请记住我》（Remember Me，又译《勿忘我》） - 《寻梦环游记》克里斯汀·安德森·洛佩兹 （Kristen Anderson-Lopez）、罗伯特·洛佩兹（Robert Lopez）