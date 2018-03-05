我在“另类右翼”组织做卧底那些年

图片版权 Getty Images Image caption 美国弗吉尼亚州夏洛茨维尔（Charlottesville）去年爆发极右与反极右示威者的冲突

一名反种族歧视的活动人士，利用一年时间在奉行白人至上的种族主义极右组织做“卧底”，观察网上极端思想对现实世界产生什么样的影响。

2017年8月12日清晨，派特里克.赫曼森（Patrik Hermansson）到达弗吉尼亚州夏洛茨维尔的“解放公园”（Emancipation Park），参与一个极右人士组织的示威；示威者不满当局计划拆除一座将军的雕像，该名将军曾在美国南北战争期间为支持奴隶制的美利坚联盟（The Confederacy）征战。

赫曼森身处一群愤怒的示威者当中，警方宣布集会违法，持械的极右示威者被警员押离现场。他目击现场发生的冲突，还被反极右一方的示威者喷了一脸防狼喷雾。在游行到市内另一地点后，赫曼森决定休息一下。

“正想去吃午餐时，看到一大群示威者经过。”赫曼森说。这群示威者是为了反对极右、白人至上主义而游行的。赫曼森停下脚步旁观；就在此时，一架私家车向人群高速驶去。

“那辆车冲过示威人群，在我面前5-10米处停下。”

这起事件造成参与示威的32岁律师海瑟·D·海耶尔（Heather D. Heyer）死亡，另有35人受伤。一名涉事男子因此面对“谋杀”等多项控罪。

夏洛茨维尔发生的暴力事件，令“另类右翼”（Alternative right, 简称"alt-right"）这一文化现象再次成为舆论焦点。“另类右翼”是个定义宽松的概念，一般指民族主义者、传统主义者、种族主义者、特朗普死忠支持者等派系，这群人在网络上组织起来。

“另类右翼”是极右的一个分支，自视为一股新的政治力量，但批评者则认为他们只不过是较为熟悉网络的一群法西斯。

要分析夏洛茨维尔冲突、以及其后续影响，赫曼森是适合人选；事发时，他已分别在英国、欧洲与美国的极右组织“卧底”了一年时间。

图片版权 Hope Not Hate Image caption 赫曼森说，他的瑞典背景是他成功取信于极右人士的因素之一。

线上线下

赫曼森是英国反种族歧视组织“Hope Not Hate”的一员。他说潜入“另类右派”组织一个“很容易的过程”。

“你根据他们的喜好、他们有兴趣招揽的对象，建立一个新的身份，然后就像其他有兴趣加入极右组织的人一样，透过网络接触他们。”

“Hope Not Hate”近日发表的报告指出，近年传统极右组织的成员人数为历来最低，他们正在被网络上的新组织取代。近日，即将退休的英国首席反恐警官罗利（Mark Rowley）曾警告，极右思想引发的恐怖袭击威胁日增，当局在一年的时间内已经阻截了四宗怀疑袭击计划。

为了潜入另类右派组织，赫曼森的“新身份”是一个新来伦敦的交换生。“我特意显得学术一点，因为我知道他们想招揽思维较学术的人。”

他的瑞典出身也帮了他一把。在赫曼森时常浏览的网上另类右派群组中，有很多新纳粹主义者，他们十分景仰1930-1940年代的法西斯主义者，而瑞典正被他们视为“未受污染”的雅利安（Aryan）人种。

图片版权 Hope not hate Image caption 赫曼森以另类右派支持者的身份出席他们的集会

“他们确信，来自斯堪地那维亚的人，在种族上较为‘纯正’，”赫曼森说，“在那个年代，这是一个神话，到现在也还是。他们会跟我说：‘哗，你们是最好的种族’。”

他很快由网上对话走到线下见面，第一次是在2016年秋天的伦敦小规模脱欧游行。新闻片段显示，那次游行参与人数很少，最多数百人，而参与者也是主流政党的支持者。

“那不算一次很极端的游行。”赫曼森说。但在当天出席的活动人士当中，包括一些较为激进的组织，包括一个赫曼森正在调查的组织，名唤“伦敦论坛”（London Forum）。这个组织曾在聚会中，邀请犹太大屠杀否定论者，以及阴谋论者。发言人曾表示，该组织“由一群关心英国及其人口组成的人所建立，不同意威胁永远摧毁英国人身份认同、无处不在的‘多元文化’、‘多元种族’主义。”目前无证据显示该组织涉及恐怖活动。

赫曼森担任“伦敦论坛”一些成员的瑞典语教师，以此为起点，慢慢进入极右社群更广大的世界。

与“白人至上主义者”交往

“有人以为‘恐惧’是最难克服的一环，但其实你很少会觉得害怕。”赫曼森说：“最难处理的是日常面对的压力。两部手机、两种生活，绝对不可以交集。”

赫曼森接触到的“另类右翼”支持者程度不一，有人开口就提“血河演说”（60年代一名英国保守党议员批评移民政策、反歧视法的演说）、种族清洗，崇拜希特勒，但有一些“程度较轻”的人：“他们认为暴力是必要的，但未必觉得暴力一定是好事”。

“（另类右翼支持者）也有很多种。”

赫曼森受邀与美国的极右组织见面、与极右极端主义者一同烧烤，更曾受邀在活动中发表演说。

“我当时觉得很困惑，不知道怎么能接受自己，面向100个‘白人至上主义’者侃侃而谈。”赫曼森回忆。

“我用了很虚泛的说法，讲左派如果压逼、渗透右派。这还挺讽刺的，我用的正是右派自称受害者的手段。”

图片版权 Hope Not Hate Image caption 夏洛茨维尔"解放公园"极右示威

赫曼森也卧底参与了夏洛茨维尔的“解放公园”极右组织示威。

“我这辈子从未如此愤怒过。”赫曼森这样形容自己当日的感受。“过去整整一年，我不断听到这些暴力的想法、演说，鼓吹人们作出行动，而社会上很多人、包括我自己，却在淡化他们。”

“大家只以为：‘是啊，这群人的语言很暴力，思想也很暴力，但他们不会付诸行动’。”

“但过了一段时间后你会发现，这样的人太多了，即使大部份人都不会真正采取行动，当中总有那么几个疯子。夏洛茨维尔所发生的事，正是这种思维最终必然导致的结果。”

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美国极端思想观察组织“南方贫穷问题法律中心”（Southern Poverty Law Centre）近日一份报告指出，至今至少有超过40宗杀人案件、超过100宗伤人案件与极右思想有关，当中大部份发生于2017年。

赫曼森的极右卧底生涯，在夏洛茨维尔事件一个月后终结，他将自己的经历撰写成文，发表在《纽约时报》。一如所料，在曾经信任他的极右组织当中，这篇文章引起了强烈的反响。

“我进入过那么多极右组织，很多人都推荐、引介过我，这令他们开始对彼此生了疑心。”赫曼林说：“他们当中有不少人写了道歉书、否认文章，说我其实并没有涉猎太深。在任何情况下，人们都会采取这样的补救措施。”

“我也收到一些人身安全的威胁。因为他们知道，我曾经深入这些组织，我在他们举办的讨论发过言，我甚至参与过核实新加入者的身份。”

图片版权 Getty Images Image caption 在夏洛茨维尔事件中被杀的律师海瑟·D·海耶尔

赫曼森目前仍在为“Hope Not Hate”工作。他说，遥观这些自己曾经近距离研究过的群体，较为惬意。

“我学到很多。”赫尔森总结自己的经历：“当卧底那段时间，对我现在做的事很有用，我的动力也更足了。”