越战后首次 美国航母“卡尔文森”将访越南

图片版权 Reuters Image caption 核动力航空母舰“卡尔文森号”将前往蚬港

美国航空母舰“卡尔文森号”（Carl Vinson）将历史性访问越南，这是上世纪越战结束后，首次有此规模的航母重返越南。

这艘核动力航母将停泊极具象征意义的蚬港：在越战中，岘港是美军首次登岸之地。是次访问意在展示美越两国越来越紧密的军事连系。

但分析认为，这将无可避免向中国发出讯息。

中国近年在有主权争议的南海动作频繁。2018年两会上，中方宣布年度军费达1.11万亿，较去年增加8.1%。

现在位于岘港的BBC东南亚事务记者黑德（Jonathan Head）指出，虽然美越军事合作在增强，但目前合作有限，越方将要小心处理是次访问带给外界的讯息：现时，中国已成为区内影响力最大的强国，同时也是越南最重要的贸易伙伴。越南政府需要回避可能令中方不满的行径。

中国宣称对南中国海大部份海域拥有主权，包括珊瑚礁及群岛，与其他国家的主权宣称重叠。中越有主权争议的包括西沙群岛及南沙群岛。

图片版权 EPA Image caption “卡尔文森号”是尼米兹级核动力航母，可支援上千水手及机师。

华府宣称对南海主权争议没有立场，但美国海军持续在区内争议水域实域所谓“航行自由”，对中方的主权宣称是明显挑战。

卡尔文森号已服役数十年，曾多次驶入此区域。

在越战期间，岘港是美军一个重要的军事基地。最多可支援90架战机的卡尔文森号航入岘港，将是1975年越战结束、两越统一以来，美军在越南最大规模的军事存在。

根据越南政府估计，越战造成了数百万越南平民及兵士死亡；美军方面，则有逾5.8万人死亡或失踪。

象征性的讯号

黑德（Jonathan Head）BBC东南亚事务记者 发自岘港

将会在南海争议水域实践“航行自由”的美国航母，将要停泊岘港，会向中国发出一个潜在的挑衅讯号──但仅仅是象征性的。

至今，美国针对中国在南海行动的回应，仍未对中国填海造岛等行为造成可见影响。

美方的航母固然威风堂堂，但美方究竟能做什么去牵制中国，至今仍不清楚。对越南而言，世界超级大国的强大军事实力，已由昔日的敌人转变为潜在盟友，但越方仍须谨慎，毕竟目前在区内，权力的天平正逐渐由美国倒向中国。