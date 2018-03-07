图片版权 AFP Image caption 蒂勒森出访非洲前到访美国弗吉尼亚州一家大学，并发表演讲

美国国务卿蒂勒森出访非洲前发表演说，批评中国在当地投资时签署“腐败的交易”，许多合同的透明度也十分低，相反，美国在当地的投资方式是“可持续的”。

他认为中国在非洲的投资可能可以帮助改善当地基础建设，但是这种投资方法令许多非洲国家债务缠身，也只能为当地工人制造少量就业机会。中国反驳蒂勒森的说法，指蒂勒森的说法"与事实完全不符"。

东非国家吉布提据报早前把当地一个港口的控制权转让给中国。美军非洲司令部司令瓦尔德豪泽（Thomas Waldhauser）警告，如果报道属实，可能会影响美国向当地驻军补给的能力。

多个国家在吉布提都有派驻军队。其中，美国在当地部署了约4,000名士兵。中国在当地也建设了基地，去年八月开始有官兵进驻。

图片版权 Google Image caption 吉布提战略地位非常重要，美国、法国和日本等国在此设有军事基地

蒂勒森即将出访多个非洲国家，包括乍得、吉布提、埃塞俄比亚、肯亚和尼日利亚。他出发前周二（3月6日）到弗吉尼亚洲一所大学发表演讲，表示他在非洲将与当地官员谈及反恐、推广民主和贸易等议题。

他认为美国与非洲的安全与经济发展密不可分，程度“前所未见”。他又宣布，美国将向埃塞俄比亚、索马里、南苏丹等国提供约5.3亿美元，协助这些国家受战乱和旱灾影响的灾民。

他批评中国在非洲的投资助长当地国家的“依赖”，也威胁当地的天然资源，而美国的“可持续”投资就协助非洲国家发展本身的能力，让它们能“自给自足”。

中国官方《环球时报》引述外交部发言人耿爽反驳，指蒂勒森的说法“与事实完全不符”。他指中国不是非洲国家主要债权方，而中国在当地的投资也改善了非洲的经济环境，帮助当地“筑巢引凤”，吸引外资。

非洲的真正朋友？

BBC非洲编辑费格尔·基恩（Fergal Keane）认为，蒂勒森演说背后的意思是说：非洲的真正朋友是美国，而不是中国。

他分析指美国为多个非洲国家提供金钱，援助这些国家受战乱和天灾影响的人，这个举动肯定会受到当地欢迎。问题是，蒂勒森的老板总统特朗普曾多次声言，要减少美国在外的负担。而美国政府也真的在考虑减少多种对外援助，包括联合国维和和援助行动。

他又认为，美国现任政府对外政策缺少一个统一的口径。在这情况下，如果说蒂勒森能完全改变美国与非洲的关系，那将是完全不切实际的。

图片版权 AFP Image caption 吉布提仅有人口87.6万，位于红海出海口，战略意义重大

蒂勒森发表演说的同一天，美国国会举行听证会，多名议员分别表示中国在非洲越来越有影响力，对此表示担心。多名议员都表示收到报告，指吉布提政府近月以商业纠纷为由，取消一家阿联酋公司在当地一个港口的营运权，改由一家中资公司营运。

共和党众议员伯恩（Bradley Byrne）指，如果吉布提政府确实“非法地”取消阿联酋公司的港口的营运权，那么吉布提政府也可能以差不多的理由终止美国在当地驻军的协定。

美军非洲司令部司令瓦尔德豪泽也指，如果中国限制船只使用该港口的权利，对当地美军可能带来“巨大”的影响。他认为，中国在非洲已经出现了许久，但美国并“没有从战略的层面”应对这个情况。