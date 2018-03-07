图片版权 Getty Images

美国总统特朗普、英国工党领袖科尔宾与菲律宾总统杜特尔特，这三个人之间有什么共通点？

虽然政治立场各异，但他们都被贴上了“民粹主义领袖”的标签。

“民粹主义”（populism）在世界各地正在急速升起──尤其是欧洲的右派势力；在美国，这样的大众情绪将特朗普推上了总统宝座。

在欧洲，民粹政党在多个国家的选举中成为主要势力，最新的是意大利。民粹政党“五星运动”及其他反移民政团成为了近日意国大选的赢家。

但“民粹主义者”与“受选民欢迎的政治人物”，当中有微妙的分别。

“纯真的平民大众”

在政治学者穆德（Cas Mudde）所著的《牛津通识读本：民粹主义》中，政治学上的“民粹主义”意思是，社会被分成两个互相对立的群组——“纯真的平民大众”与“腐败的精英”。

“民粹”一词时常被用作一种方便的政治侮辱。英国工党领袖科尔宾就曾因为该党口号“为大众，不为少数”，被批评为民粹主义者，但这项批评并不准确。

《民粹主义席卷全球》（The Global Rise of Populism）作者班杰明.墨菲特（Benjamin Moffitt）说，这个字眼“经常被误用，尤其在欧洲的语境之下”。

真正的民粹主义领袖，会声称自己代表了团结一致的“人民意志”，站在“敌人”的对立面，而敌人通常体现为当下的政治体制。这样的领袖会宣称自己的目标是“抽尽资本主义的沼泽”或抗衡“自由派精英”。

“在欧洲，民粹主义领袖一般会与右翼挂勾，但右倾并不是构成‘民粹’的铁律。”墨菲特说。

图片版权 George Frey Image caption "Drain the Swamp"是特朗普竞选时常说的口号。

右翼崛起

不论是来自哪一个政治光谱的政党，都可以被归类于民粹主义政党。

在拉丁美洲，委内瑞拉已故总统查韦斯（Hugo Chávez），就被称为左翼民粹，西班牙的“我们可以”党（Podemos）、希腊的激进左翼联盟（Syriza）亦然。

然而穆德认为，今时今日最成功的民粹主义政党，无疑是倾右、甚至极右的那些：“像法国的玛林.勒庞，匈牙利的奥班（Viktor Orbán），以及美国的特朗普，就结合了民粹主义，（反移民）本土主义与极权主义。”

从《时代》杂志到欧盟委员会主席，不同的评论者多年来一直警告，右翼民粹将会崛起。

但事实上，右翼民粹从来不是什么新鲜事。

图片版权 Getty Images Image caption 在意大利，具民粹主义色彩的“五星行动”急速冒起。

“过去25-30年，政治学家一直在关注这个议题，”墨菲特说：“但近年右翼民粹的发展的确在加速。”

专家指出，国家内部出现多元文化，以及全球化等社会变迁，还有其他更加贴身的危机，均是欧洲民粹主义政治势力冒起的背景。

欧洲政治研究联盟总监马丁.布尔（Martin Bull）认为，欧洲民粹主义的兴起，在2000年代初已见端倪，但在最初数年规模一直很小。

布尔说欧洲民粹主义支持度大增，是2008年以后，尤其是金融海啸转化成债务危机的2011年。当时，属于精英阶层的富裕银行家，对造成广泛社会影响的金融危机难辞其咎。

“我就是人民本身”

在《民粹主义席卷全球》一书中，墨菲特提出，典型的民粹主义领袖还有其他特征。

其中一个特征是“脾气差”，或行为举止有别于一般政治人物，这是特朗普与杜特尔特均使用的策略。

图片版权 Getty Images Image caption 时时语出惊人的杜特尔特有“菲版特朗普”之称。

另一项特征是“不断延续危机状态”，一直摆出战斗的姿态。

“掌权的民粹领袖，需要持续地让民众相信，他不是体制的一部份，而且永远不会成为体制，”美国哥伦比亚大学政治理论家娜迪娅.乌宾那堤（Nadia Urbinati）说。

乌宾那堤形容，民粹主义意识形态是由“负面”元素组成的，反政治、反智、反精英。这亦体现出民粹主义的另一项优势：它可以不断变化、有着多重表向。

“民粹主义之所以强大，是因为它能适应、迎合不同的政治形势。”

此外布尔指出，民粹主义领袖还共享一项特点，就是他们对现代政体“复杂民主制度”的厌恶，倾向公投等“直接民主”方式。

这与极权主义不无关系：强人领袖冒起，正是基于民众对现存体制的不信任。

“民粹主义领袖作出的决策，在传统民主政制中是不可能出现的。”

这一点在委内瑞拉已故强人领袖查韦斯身上最明显——他曾经说过，自己不是一个个体，而是“人民”本身。

墨菲尔认为，这样的想法“会令人以为自己永远不败，以非常可怕的方式重新界定政治。”

因为如此一来，一旦你不站在“人民”的一方，就会被划为“人民”的敌人。

图片版权 Getty Images Image caption 已故的查韦斯被视为拉丁美洲民粹主义领袖的典型

这也是为何外界对民粹主义领袖往往充满质疑的原因。“民粹主义领袖”一词通常是贬义，指向任意对人民许诺的领袖。布尔形容这是“不负责任的赌博”。

“为了取得支持，民粹主义领袖比既有体制更倾向许下承诺，扬言推动改变……但在细察之下，这些承认根本就不可能兑现。”布尔说。

“你会质疑，这对民主整体能带来什么好处？”