澳大利亚首对同性婚姻伴侣的悲伤故事

图片版权 Marion Jonkers Image caption 金特（左）和格兰特在去年12月15日正式结婚

一位因绝症而垂死的女子和她的伴侣成为澳大利亚第一对合法登记结婚的同性伴侣。

去年12月澳大利亚修改婚姻法之后，吉尔·金特（Jill Kindt）和乔·格兰特（Jo Grant）获准赦免官方等待期。

不久后，格兰特女士于今年1月30日死于癌症，她与金特女士结婚不到七周。此前，她们在一起已经八年了。

"我们合法结婚了48天，不错了，好过没有。"金特称。

这个历史性的婚姻在昆士兰议会由州检察长伊薇特·达思（Yvette D'Ath）向公众宣布。

她说："今天我很荣幸地宣布，不管你之前在媒体上看到过的报道是怎样的，在十二月十五号这一天，澳大利亚的首例同性婚姻在昆士兰举行。"

允许同性伴侣登记结婚的法律在经过公众投票和议会批准后，提前六天生效。

其他一些同性伴侣，也被允许跳过等候期登记结婚，包括另一个患有绝症的病人。同时很多午夜的庆祝活动被媒体报道。

图片版权 Marion Jonkers Image caption 金特和格兰特婚礼时的照片

但昆士兰这对夫妇在她们位于阳光海岸的花园里以较为私密的形式结婚，参与者有朋友和家人。 达思表示，她们的婚姻现在经由家属同意后向议会进行公开。

达思称，官员们花费了很多时间让格兰特和金特的婚礼可以尽快举行。

结婚典礼在被批准后的24小时内举行。

达思表示，来自昆士兰州的工作人员驱车行驶了大约100公里，为婚礼主持人递交文书。

格兰特女士患有一种"罕见的癌症"，并对此采取保守治疗。她和金特于2013年举行了承诺仪式（同性盟约礼）。

根据澳大利亚广播公司报道，金特女士称："我们曾认为自己已经（在2013年）结婚了，但从法律意义上而言，并非如此。"